Résultat municipale 2026 à Cerisy (80800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cerisy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cerisy, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cerisy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claudie DUTHOIT
Claudie DUTHOIT (11 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE CERISY 		135 43,13%
  • Claudie DUTHOIT
  • Henry CORSAUT
  • Sandrine POURCHEZ
  • Jean-Claude TRIENTZ
  • Cindy THIBAULT
  • Jean-Michel FAVE
  • Magdalena MESSE
  • Christian TOQUET
  • Monique GAFFET
  • Laurent VANDENHOVE
  • Sabine GAUTHE
Eric VAQUIER
Eric VAQUIER (3 élus) TOUS UNIS POUR CERISY 		120 38,34%
  • Eric VAQUIER
  • Marie-Christine CARON
  • Gerard BROHARD
Pierre DELPIERRE
Pierre DELPIERRE (1 élu) BIEN VIVRE POUR TOUS A CERISY 		58 18,53%
  • Pierre DELPIERRE
Participation au scrutin Cerisy
Taux de participation 87,53%
Taux d'abstention 12,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 323

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Cerisy - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric VAQUIER
Eric VAQUIER (Ballotage) TOUS UNIS POUR CERISY 		126 43,45%
Claudie DUTHOIT
Claudie DUTHOIT (Ballotage) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE CERISY 		95 32,76%
Pierre DELPIERRE
Pierre DELPIERRE (Ballotage) BIEN VIVRE POUR TOUS A CERISY 		69 23,79%
Participation au scrutin Cerisy
Taux de participation 82,93%
Taux d'abstention 17,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,61%
Nombre de votants 306

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