Résultat municipale 2026 à Cerisy (80800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cerisy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cerisy, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cerisy [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claudie DUTHOIT (11 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE CERISY
|135
|43,13%
|
|Eric VAQUIER (3 élus) TOUS UNIS POUR CERISY
|120
|38,34%
|
|Pierre DELPIERRE (1 élu) BIEN VIVRE POUR TOUS A CERISY
|58
|18,53%
|
|Participation au scrutin
|Cerisy
|Taux de participation
|87,53%
|Taux d'abstention
|12,47%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Nombre de votants
|323
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Cerisy - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric VAQUIER (Ballotage) TOUS UNIS POUR CERISY
|126
|43,45%
|Claudie DUTHOIT (Ballotage) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE CERISY
|95
|32,76%
|Pierre DELPIERRE (Ballotage) BIEN VIVRE POUR TOUS A CERISY
|69
|23,79%
|Participation au scrutin
|Cerisy
|Taux de participation
|82,93%
|Taux d'abstention
|17,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,61%
|Nombre de votants
|306
Election municipale 2026 à Cerisy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cerisy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cerisy.
L'actu des élections municipales 2026 à Cerisy
18:35 - L'année de la dissolution, comment Cerisy a-t-elle voté ?
Yaël Menache (Rassemblement National) avait enlevé le premier tour des législatives à Cerisy en 2024 avec 67,21%. Loïc Folleat (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 13,93%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription. Pour le tour unique des européennes en amont, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (58,33%). Une sorte de répétition des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - Le bilan de la dernière municipale à Cerisy
Les rapports de force politiques locaux sont à ce jour encore marqués par l'issue du dernier vote municipal à Cerisy. Notons que les électeurs avaient la liberté de panacher à l'époque, cette élection s'étant tenue sans liste, avec exclusivement des candidatures à titre individuel. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. Eric Vaquier a remporté une victoire avec 204 suffrages (73,64%). Ensuite, Gérard Brohard a rassemblé 73,64% des suffrages. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Au moment des municipales 2026 à Cerisy, les citoyens sont à nouveau appelés à désigner leurs représentants dans cette configuration si spéciale. Il faut toutefois souligner que le scrutin individuel n'a plus cours dans le pays.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour de la municipale à Cerisy
Les électeurs peuvent donc choisir ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Pierre Delpierre, Eric Vaquier et Claudie Duthoit, comme le précise la liste des candidats pour le second tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Le bureau de vote de la ville de Cerisy sera accessible jusqu'à 18 heures pour permettre aux électeurs de prendre une décision.
11:59 - Qui est en tête à Cerisy avant le 2e tour de ces municipales ?
Les élections municipales 2026 à Cerisy ont vu Eric Vaquier prendre la première place il y a une semaine avec 43,45 % des suffrages exprimés. Derrière, Claudie Duthoit est arrivée en deuxième position avec 32,76 %. Un écart important a été constaté entre les deux candidats. Du côté des autres candidats, avec 23,79 %, Pierre Delpierre est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Cerisy, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 17,07 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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