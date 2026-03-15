Résultat de l'élection municipale 2026 à Cernay : les infos en direct

Programme de Michel Sordi à Cernay (CERNAY, VIVRE BIEN)

Gestion des finances

Nous nous engageons à poursuivre une gestion exemplaire des finances communales. Pendant 18 ans, nous n'avons pas augmenté les taux d'impôts locaux, ce qui est bénéfique pour le pouvoir d'achat des citoyens. Cette approche vise à garantir une utilisation responsable des ressources publiques.

Sécurité et cadre de vie

La sécurité et le cadre de vie des Cernéens sont des priorités essentielles. Nous continuerons à renforcer les actions de prévention et à développer la vidéoprotection dans les zones nécessaires. Avec un taux d'élucidation record grâce à 210 caméras, nous nous engageons à maintenir un environnement sûr pour tous.

Éducation et jeunesse

L'éducation est une responsabilité majeure que nous prenons au sérieux. Nous poursuivrons le Plan Écoles 2030 pour adapter les infrastructures scolaires aux besoins des élèves et des familles. Le bien-être des enfants sera également soutenu par des initiatives de végétalisation dans les cours d'écoles.

Solidarité et santé

La solidarité est un pilier fort de notre action, avec la création d'une Maison des solidarités pour renforcer l'action des associations caritatives. Nous avons également soutenu l'établissement de la Maison médicale du Thanner à Aspach, qui regroupe plusieurs médecins pour améliorer l'accès aux soins. Ces initiatives visent à garantir un soutien efficace à tous les habitants de Cernay.