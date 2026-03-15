Résultat de l'élection municipale 2026 à Cernay : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cernay

Tête de listeListe
Christophe Meyer
Christophe Meyer Liste divers centre
POUR CERNAY
  • Christophe Meyer
  • Marie-Paule Zussy
  • Joaquim Rodrigues
  • Manuela Azevedo
  • Jeremy Henches
  • Sylvie Reiff
  • Olivier Labigang
  • Anne Eberlein
  • Sebastien Walter
  • Adeline Nedey
  • Arnaud Coat
  • Odile Stutz
  • Jean-Pierre Traversi
  • Manuela Stautt
  • Nicolas Moussiere
  • Audrey Blondin
  • Christophe Kauffmann
  • Joelle Kronenberger
  • Eric Bolognini
  • Josiane Kieffer
  • François Wach
  • Anneline Thérèse Elisabeth Ory
  • José Moreira
  • Valérie Wilhelm
  • Arnaud Luttringer
  • Ludivine Goenner
  • Moreno Morani
  • Anne Vonfelt Zemb
  • Thierry Zibolt
  • Nathalie Pointet
  • Philippe Was
  • Patricia Hurtrel
  • Patrick Beltzung
Michel Sordi
Michel Sordi Liste divers droite
CERNAY, VIVRE BIEN
  • Michel Sordi
  • Virginie Bonnet
  • Alain Bohrer
  • Lyly Hak
  • Jérôme Hammali
  • Josiane Bossert
  • Claude Meunier
  • Naïs Mouren
  • Michel Ledeur
  • Claudine Munsch
  • Henri Wiebelskircher
  • Annie Gadek
  • Emile Mouheb
  • Gulhan Lombardo
  • Franck Zoller
  • Amandine Canivet
  • Fabien Sommer
  • Catherine Vorburger-Heller
  • Fabrice Anastasi
  • Dominique Guthapfel
  • Marc Kauffmann
  • Michelle Bednarski
  • Jérémie Parisi
  • Yolande Muller
  • Jérôme Hoog
  • Monique Samolany-Zind
  • Olivier Garcia
  • Anne Achard
  • Dominique Steiger
  • Séverine Fritschy
  • Joffrey Haller
  • Santa Fierro
  • Didier Sievers

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Sordi
Michel Sordi (29 élus) Cernay, vivre bien 		2 115 70,61%
  • Michel Sordi
  • Catherine Oswald
  • Jérôme Hammali
  • Josiane Bossert
  • Alain Bohrer
  • Annie Gadek
  • Cédric Schrutt
  • Séverine Fritschy
  • Nabil Bennacer
  • Michelle Bednarski
  • Dominique Steiger
  • Nicole Wipf
  • Claude Meunier
  • Gulhan Lombardo
  • Emile Mouheb
  • Claudine Munsch
  • Henri Wiebelskircher
  • Virginie Bonnet
  • Michel Ledeur
  • Dominique Guthapfel
  • Mario Cracogna
  • Monique Samolany-Zind
  • Christian Sperandio
  • Sylvie Vuillaume
  • Fabrice Anastasi
  • Yolande Muller
  • Nicolas Decker
  • Catherine Goetschy
  • Olivier Garcia
Christophe Meyer
Christophe Meyer (4 élus) Cernay ensemble 		880 29,38%
  • Christophe Meyer
  • Sylvie Reiff-Levett
  • Giovanni Corbelli
  • Marie-Paule Zussy
Participation au scrutin Cernay
Taux de participation 38,31%
Taux d'abstention 61,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 076

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Sordi
Michel Sordi (28 élus) Cernay en marche 		3 059 69,17%
  • Michel Sordi
  • Catherine Oswald
  • Jérôme Hammali
  • Nicole Wipf
  • Alain Bohrer
  • Martine Pierre
  • Guillaume Germain
  • Claudine Munsch
  • Giovanni Corbelli
  • Josiane Bossert
  • Thierry Bilay
  • Catherine Goetschy
  • Dominique Steiger
  • Annie Gadek
  • Michel Flieg
  • Virginie Bonnet
  • Bernard Sommer
  • Sonia Kueny
  • Emile Mouheb
  • Anita Burger
  • Claude Meunier
  • Monique Samolany
  • Mario Cracogna
  • Marie Stutz
  • Fabrice Anastasi
  • Chantal Burgermeister
  • Michel Ledeur
  • Santa Fierro
Christophe Meyer
Christophe Meyer (5 élus) Cernay decidons ensemble 		1 363 30,82%
  • Christophe Meyer
  • Sylvie Reiff-Levett
  • Jacques Muller
  • Anne Eberlein
  • Joaquim Rodrigues
Participation au scrutin Cernay
Taux de participation 57,99%
Taux d'abstention 42,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,66%
Nombre de votants 4 590

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