Résultat de l'élection municipale 2026 à Cernay : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cernay [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cernay sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cernay.
L'actu des élections municipales 2026 à Cernay
12:05 - Municipales à Cernay : les horaires des bureaux de vote
Les 7 bureaux de vote de l'agglomération de Cernay fermeront à 18 h pour le dépouillement. Le premier tour des élections municipales 2026 se déroule ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin va permettre de désigner les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. En comparaison, le premier tour des élections municipales de 2020 s'est déroulé de façon controversée en mars 2020, en pleine pandémie de covid. Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats à Cernay. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cernay
|Tête de listeListe
|
Christophe Meyer
Liste divers centre
POUR CERNAY
|
|
Michel Sordi
Liste divers droite
CERNAY, VIVRE BIEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Sordi (29 élus) Cernay, vivre bien
|2 115
|70,61%
|
|Christophe Meyer (4 élus) Cernay ensemble
|880
|29,38%
|
|Participation au scrutin
|Cernay
|Taux de participation
|38,31%
|Taux d'abstention
|61,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 076
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Sordi (28 élus) Cernay en marche
|3 059
|69,17%
|
|Christophe Meyer (5 élus) Cernay decidons ensemble
|1 363
|30,82%
|
|Participation au scrutin
|Cernay
|Taux de participation
|57,99%
|Taux d'abstention
|42,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,66%
|Nombre de votants
|4 590
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