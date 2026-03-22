Résultat municipale 2026 à Cers (34420) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Cers [EN DIRECT]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cers, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cers [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier PALANQUE (18 élus) NOTRE AMBITION, CERS
|724
|50,28%
|
|Didier BRESSON (5 élus) ENSEMBLE UNIS POUR CERS
|716
|49,72%
|
|Participation au scrutin
|Cers
|Taux de participation
|69,85%
|Taux d'abstention
|30,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Nombre de votants
|1 469
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Cers - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier BRESSON (Ballotage) ENSEMBLE UNIS POUR CERS
|654
|46,55%
|Olivier PALANQUE (Ballotage) NOTRE AMBITION, CERS
|516
|36,73%
|Dominique GUIFFREY (Ballotage) VIVRE CERS
|235
|16,73%
|Participation au scrutin
|Cers
|Taux de participation
|69,32%
|Taux d'abstention
|30,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Nombre de votants
|1 439
Election municipale 2026 à Cers [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cers sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cers.
L'actu des élections municipales 2026 à Cers
18:38 - Comment Cers a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
L'orientation des électeurs de Cers a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (51,47%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Cers avaient ensuite placé en tête Julien Gabarron (Rassemblement National) avec 46,72% au premier tour, devant Emmanuelle Ménard (Divers droite) avec 26,60%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Julien Gabarron culminant à 52,48% des voix dans la commune.
15:57 - Que retenir des résultats des dernières élections à Cers ?
En 2020, qui avait gagné les élections municipales à Cers ? Dès le dimanche du premier tour, Didier Bresson a terminé en tête en recueillant 53,96% des bulletins. Deuxième, Olivier Palanque a recueilli 46,03% des suffrages. Ce succès d'emblée de Didier Bresson a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Cers, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Les forces d'opposition devront soulever des montagnes ce dimanche pour remettre en cause cette domination, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
13:58 - 2 candidats en lice pour le 2e tour des municipales à Cers
Pour le match retour des municipales 2026 à Cers ce dimanche, les électeurs ont donc à départager Didier Bresson, à la tête de "Ensemble Unis Pour Cers" (DIV) et Olivier Palanque sous l'étiquette DIV ("Notre Ambition, Cers"), selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé cette semaine les candidatures au deuxième tour. À noter que Dominique Guiffrey, qui pouvait candidater grâce à son score du premier tour, ne figure pas parmi les candidats. Afin de faire leur devoir civique, les 2 076 inscrits de la commune ont la possibilité de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Cers.
11:59 - Qui est en tête à Cers avant le 2e tour de cette municipale ?
Les élections municipales 2026 à Cers ont vu Didier Bresson s'imposer il y a une semaine avec 46,55 % des bulletins valides. Derrière, Olivier Palanque a pris la position de dauphin avec 36,73 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. La meilleure place, déjà occupée il y a six ans, a été conservée pour Didier Bresson, mais il a vu son électorat s'éroder de 7 points. Par ailleurs, avec 16,73 %, Dominique Guiffrey s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Cers, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 69,32 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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