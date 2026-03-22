Résultat municipale 2026 à Cers (34420) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cers, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier PALANQUE
Olivier PALANQUE (18 élus) NOTRE AMBITION, CERS 		724 50,28%
  • Olivier PALANQUE
  • Anne-Lise GAYRAUD
  • Aurélien BERTHOMIEU
  • Johanna LEPETIT
  • Jean VARELA
  • Myriam VICIANO
  • Olivier SANGO
  • Béatrix PETIT
  • Patrick ROUAULT
  • Salima KHORTA
  • Jean-Marc POLESEL
  • Aurélie PALANQUE
  • Dominique CAZASNOVES
  • Aurélie LEPRON
  • Radouane BENDJEMA
  • Guylaine AZAIS
  • Simon OLACIA
  • Marielle ASSEMAT
Didier BRESSON
Didier BRESSON (5 élus) ENSEMBLE UNIS POUR CERS 		716 49,72%
  • Didier BRESSON
  • Martine FLEIG
  • Olivier FARRET
  • Christellle VALERO
  • Geoffroy ROBERT
Participation au scrutin Cers
Taux de participation 69,85%
Taux d'abstention 30,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 1 469

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Cers - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier BRESSON
Didier BRESSON (Ballotage) ENSEMBLE UNIS POUR CERS 		654 46,55%
Olivier PALANQUE
Olivier PALANQUE (Ballotage) NOTRE AMBITION, CERS 		516 36,73%
Dominique GUIFFREY
Dominique GUIFFREY (Ballotage) VIVRE CERS 		235 16,73%
Participation au scrutin Cers
Taux de participation 69,32%
Taux d'abstention 30,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 1 439

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