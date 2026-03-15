Résultat municipale 2026 à Cesson (77240) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Cesson. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Cesson, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cesson [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Olivier CHAPLET
Olivier CHAPLET UNION POUR CESSON 		339 69,33%
Julien FAVRE
Julien FAVRE NOUVEAU DEPART POUR CESSON 		150 30,67%
Participation au scrutin Cesson Partiels *
Taux de participation 50,45%
Taux d'abstention 49,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Nombre de votants 503

* Résultats partiels sur 14% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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