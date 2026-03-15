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19:20 - Démographie et politique à Cesson, un lien étroit Dans la commune de Cesson, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections municipales ? Avec 40% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,52%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Un revenu moyen par foyer fiscal de 37 345 euros par an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 5330 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 5,63% et d'une population immigrée de 9,88% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,75% à Cesson, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Vote RN à Cesson : ce que disent les chiffres Le RN ne pesait que marginalement lors des municipales à Cesson il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 18,32% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 35,80% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 16,13% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Cesson comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 26,30% lors du scrutin européen. Le RN était relégué loin derrière ou presque.

16:58 - Une participation de 43,06 % à Cesson aux dernières municipales La mobilisation s'élevait à 43,06 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Cesson (un niveau conforme à la tendance du pays) alors que le coronavirus pesait sur l'événement. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi provoqué un fort engouement, avec 78,32 % de participation dans la ville (21,68 % d'abstention). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 52,39 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 67,90 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 48,90 % des inscrits. Regarder ce parcours lors des dernières élections permet in fine d'identifier Cesson comme une contrée fortement mobilisée aux urnes au regard des moyennes nationales. Pour cette élection municipale, cette réalité à Cesson sera en tout cas fondamentale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Cesson : retour sur le vote de l'année de la dissolution Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Cesson s'affirmait alors toujours comme une terre sans déterminisme électoral. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (26,30%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Cesson soutenaient en priorité Olivier Faure (Union de la gauche) avec 47,03% au premier tour. L'attribution du siège à l'Assemblée était d'ailleurs acquise dès ce premier vote dans la circonscription.

14:57 - Dernière présidentielle à Cesson : les points à comprendre La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Cesson était en effet marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 28,02% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 26,54%. Le second tour entérinait ensuite ce premier round en livrant 64,20% pour Emmanuel Macron, contre 35,80% pour de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Cesson accordaient leurs suffrages à Olivier Faure (Nupes) avec 44,17% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,70%.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux vont-ils peser à Cesson ? Du côté de la fiscalité de Cesson, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 745 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 1 309 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 57,00 % en 2024 (contre 30,20 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 78 760 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 2 349 520 € récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,99 %. Cette imposition est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Olivier Chaplet à Cesson Les résultats du scrutin municipal précédent à Cesson se sont révélés particulièrement parlants sur le paysage politique local. Dès le premier tour à l'époque, Olivier Chaplet (Divers droite) a distancé ses adversaires en récoltant 66,17% des voix. En deuxième position, Christophe Bosquillon (Divers gauche) a engrangé 1 028 voix (33,82%). Ce triomphe au premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Cesson, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Face à ce triomphe écrasant, le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.