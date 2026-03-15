Résultat de l'élection municipale 2026 à Cesson-Sévigné : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cesson-Sévigné [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cesson-Sévigné sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cesson-Sévigné.
L'actu des élections municipales 2026 à Cesson-Sévigné
12:10 - Jusqu'à quelle heure voter à Cesson-Sévigné (35510) ?
À l’occasion des municipales 2026, les 13 546 votants de Cesson-Sévigné devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Ci-dessous, vous pouvez voir la liste des prétendants à Cesson-Sévigné. Pour voter, les citoyens de l'agglomération pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote de Cesson-Sévigné. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Cesson-Sévigné dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cesson-Sévigné
|Tête de listeListe
|
Yann Cougard
Liste divers gauche
Cesson-Sévigné, solidaire et écologique
|
|
Jean-Pierre Savignac
Liste divers centre
CESSON-SÉVIGNÉ, L'AVENIR AVEC VOUS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Savignac (27 élus) Ensemble, agissons pour cesson-sévigné
|3 453
|60,50%
|
|Claudine David (6 élus) Agissons pour une ville ecologique et solidaire
|2 254
|39,49%
|
|Participation au scrutin
|Cesson-Sévigné
|Taux de participation
|45,24%
|Taux d'abstention
|54,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 845
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Albert Plouhinec (27 élus) Mieux vivre à cesson-sévigné
|5 178
|60,56%
|
|Michel Bihan (6 élus) Cesson sévigné une ville pour tous dynamique et solidaire
|3 372
|39,43%
|
|Participation au scrutin
|Cesson-Sévigné
|Taux de participation
|67,50%
|Taux d'abstention
|32,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,60%
|Nombre de votants
|8 869
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Albert Plouhinec Mieux vivre à cesson-sévigné
|3 895
|46,61%
|Michel Bihan Cesson sévigné une ville pour tous dynamique et solidaire
|2 943
|35,22%
|Loïc Rebours Servir cesson
|1 517
|18,15%
|Participation au scrutin
|Cesson-Sévigné
|Taux de participation
|65,60%
|Taux d'abstention
|34,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,07%
|Nombre de votants
|8 620
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