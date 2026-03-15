Résultat de l'élection municipale 2026 à Cesson-Sévigné : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cesson-Sévigné

Tête de listeListe
Yann Cougard
Yann Cougard Liste divers gauche
Cesson-Sévigné, solidaire et écologique
  • Yann Cougard
  • Brigitte Thomas
  • Pascal Greboval
  • Marion Le Gleau Deckmyn
  • Guillaume Chéreau
  • Léa Delouvin
  • Jean-Claude Ribiere
  • Béatrice Marchadour
  • Jérémy Monéger
  • Rachida Hassan Boulale
  • Azdine Tadrist
  • Myrna Bosse
  • Patrick Anne
  • Aurélie Sevaux
  • Vincent Lecluse
  • Mathilde Maurice
  • Sylvain Duquesne
  • Marie Vergos
  • François Richard
  • Valérie Blavette
  • Arthur Bassemon-Chanas
  • Amandine Menguy-Chapuis
  • Henri Le Gal
  • Anne Le Chevalier
  • Bruno Lemonnier
  • Nathalie Duquesne
  • Adrien Eprinchard
  • Perrine Dalibert
  • Gérard Caillou
  • Claire Vanard
  • Gildas Guélou
  • Virginie Chatillon
  • Melaine Dalibert
  • Delphine Lang
  • Jean-Pierre Malaboeuf
Jean-Pierre Savignac
Jean-Pierre Savignac Liste divers centre
CESSON-SÉVIGNÉ, L'AVENIR AVEC VOUS !
  • Jean-Pierre Savignac
  • Françoise Gobaille
  • François-Éric Godefroy
  • Cécile Blondel
  • Morgan Jerabek
  • Gisèle El Dib
  • Yannick Gaborieau
  • Isabelle Wyart
  • Bouziane Ouahba-Catherine
  • Jeanne Féret
  • Archibald Bagourd
  • Sandra Poirier
  • Christophe Decourcelle
  • Amélie Vincent
  • Jean-Pierre Borély
  • Gwenaëlle Delpal
  • Nicolas Carta
  • Julie Petitcollot
  • Christian Parisot
  • Béatrice Legault
  • Michel Goursolas
  • Alexandra Alcedo Castro
  • Gilles Guilloux
  • Élodie Bouvier
  • Thomas Laurent
  • Thioro Corlay
  • Jean-Marc Jonnet
  • Karen Tournat Coureau
  • Olivier Garo
  • Françoise Phélippot
  • Nicolas Kango
  • Patricia Delaunay
  • Tanguy Nicolas
  • Emmanuelle Gautier
  • Christophe Latron

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Savignac
Jean-Pierre Savignac (27 élus) Ensemble, agissons pour cesson-sévigné 		3 453 60,50%
  • Jean-Pierre Savignac
  • Françoise Gobaille
  • Pierre Eon
  • Isabelle Wyart
  • François-Eric Godefroy
  • Béatrice Legault
  • Yannick Gaborieau
  • Julie Petitcollot
  • Denis Schneider
  • Jeanne Feret
  • Pascal Peltier
  • Thioro Corlay
  • Christian Parisot
  • Léone Olbrecht
  • Jean-Pierre Borely
  • Jacqueline Turmel
  • Christophe Moores
  • Françoise Phelippot
  • Christophe Decourcelle
  • Gwenaelle Delpal
  • Gilles Guilloux
  • Alexandra Alcedo Castro
  • Thomas Laurent
  • Gisèle Barré
  • Michel Goursolas
  • Gisèle El Dib
  • Patrick Pleignet
Claudine David
Claudine David (6 élus) Agissons pour une ville ecologique et solidaire 		2 254 39,49%
  • Claudine David
  • Jean-Claude Ribiere
  • Marion Le Gléau Deckmyn
  • Patrick Anne
  • Brigitte Thomas
  • Félix Boullanger
Participation au scrutin Cesson-Sévigné
Taux de participation 45,24%
Taux d'abstention 54,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 845

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Albert Plouhinec
Albert Plouhinec (27 élus) Mieux vivre à cesson-sévigné 		5 178 60,56%
  • Albert Plouhinec
  • Françoise Gobaille
  • Jean-Pierre Savignac
  • Anne-Sophie Durand
  • Franck Bidault
  • Yvonne De La Tour
  • Christophe Lotz
  • Solenne Guezenec
  • Denis Schneider
  • Nathalie Charruey
  • Yannick Gaborieau
  • Fatima Aignel
  • Thierry Dorance-Houssay
  • Annie Lecué
  • François-Eric Godefroy
  • Annick Rocca
  • Christophe Decourcelle
  • Thioro Diallo
  • Patrick Pleignet
  • Isabelle Gargam
  • Raphaël Albisetti
  • Monique Bertin
  • Jean-Pierre Borely
  • Marguerite Boivin
  • Hervé Durand
  • Sylvie Pihier
  • Pierre Eon
Michel Bihan
Michel Bihan (6 élus) Cesson sévigné une ville pour tous dynamique et solidaire 		3 372 39,43%
  • Michel Bihan
  • Sylvie Marie Scipion
  • Alain Thomas
  • Claudine David
  • Claude Gerard
  • Annie Seveno
Participation au scrutin Cesson-Sévigné
Taux de participation 67,50%
Taux d'abstention 32,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,60%
Nombre de votants 8 869

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Albert Plouhinec
Albert Plouhinec Mieux vivre à cesson-sévigné 		3 895 46,61%
Michel Bihan
Michel Bihan Cesson sévigné une ville pour tous dynamique et solidaire 		2 943 35,22%
Loïc Rebours
Loïc Rebours Servir cesson 		1 517 18,15%
Participation au scrutin Cesson-Sévigné
Taux de participation 65,60%
Taux d'abstention 34,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,07%
Nombre de votants 8 620

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