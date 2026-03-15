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19:21 - Élections municipales à Cesson-Sévigné : impact de la démographie et de l'économie locale En marge des élections municipales, Cesson-Sévigné fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 40,50% de cadres pour 18 076 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 2 499 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 4 848 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,74% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 905 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 6,80%, contribue à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 41 126 €/an, la ville aspire à plus de prospérité. À Cesson-Sévigné, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Rassemblement national à Cesson-Sévigné : les données clés Le mouvement nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des municipales à Cesson-Sévigné il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen récoltait 9,05% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 18,94% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 6,92% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Cesson-Sévigné comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 13,36% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 15,36% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 14,12% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Cesson-Sévigné ? Les archives d'il y a six ans indiquent que 5 845 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales à Cesson-Sévigné, ce qui donnait un taux de participation de 45,24 % (proche des 44,7 % observés au niveau national) alors que de nombreux électeurs avaient choisi de rester chez eux en raison de l'épidémie de Covid. Le choix du locataire de l'Elysée avait toutefois suscité un fort engouement, avec 82,03 % de participation dans la ville (contre 17,97 % d'abstention). Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 59,11 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation augmenter très nettement à 77,96 %. Précédemment, le scrutin européen avait attiré 62,97 % des électeurs locaux. Avec du recul, la municipalité apparaît visiblement comme une zone soucieuse de voter. L'envie d'aller voter des électeurs de Cesson-Sévigné sera en conséquence un enjeu majeur pour cette municipale.

15:59 - Qui a gagné les scrutins il y a deux ans à Cesson-Sévigné ? Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Cesson-Sévigné avait vu la victoire locale de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (23,06%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 21,46% des votes. Laurence Maillart-Méhaignerie (Majorité présidentielle) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Cesson-Sévigné près d'un mois plus tard avec 39,47%. Tristan Lahais (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 34,28%. Le second round n'a pas changé grand chose, Laurence Maillart-Méhaignerie culminant à 48,41% des votes localement. Cette analyse des scrutins de 2024 révèle en conséquence que Cesson-Sévigné restait à l'époque un secteur acquis au macronisme.

14:57 - Cesson-Sévigné : coup d'oeil sur les scores marquants de la dernière présidentielle en date Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Cesson-Sévigné soutenaient en priorité Laurence Maillart-Méhaignerie (Ensemble !) avec 49,61% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,87%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Cesson-Sévigné quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 40,32% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 20,18%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 81,06% pour Emmanuel Macron, contre 18,94% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Cesson-Sévigné une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Les impôts locaux à Cesson-Sévigné, un enjeu électoral ? Si on se penche sur la fiscalité de Cesson-Sévigné, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 12,13 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de près de 126 500 euros. Une somme loin des 3 660 690 € engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Cesson-Sévigné s'est établi à 35,04 % en 2024 (contre 12,54 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Cesson-Sévigné a représenté 1 414 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 883 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Cesson-Sévigné S'intéresser aux scores des dernières municipales à Cesson-Sévigné peut être édifiant. Au terme du premier tour, Jean-Pierre Savignac (Divers centre) a coiffé ses adversaires au poteau en obtenant 60,50% des bulletins. Sur la seconde marche, Claudine David (Divers gauche) a engrangé 39,49% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Cesson-Sévigné, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Les forces d'opposition devront fournir un effort titanesque ce dimanche pour ébranler cette domination, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.