Résultat municipale 2026 à Cesson-Sévigné (35510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cesson-Sévigné a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cesson-Sévigné, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cesson-Sévigné [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre SAVIGNAC
Jean-Pierre SAVIGNAC (28 élus) CESSON-SÉVIGNÉ, L'AVENIR AVEC VOUS ! 		5 787 66,92%
  • Jean-Pierre SAVIGNAC
  • Françoise GOBAILLE
  • François-Éric GODEFROY
  • Cécile BLONDEL
  • Morgan JERABEK
  • Gisèle EL DIB
  • Yannick GABORIEAU
  • Isabelle WYART
  • Bouziane OUAHBA-CATHERINE
  • Jeanne FÉRET
  • Archibald BAGOURD
  • Sandra POIRIER
  • Christophe DECOURCELLE
  • Amélie VINCENT
  • Jean-Pierre BORÉLY
  • Gwenaëlle DELPAL
  • Nicolas CARTA
  • Julie PETITCOLLOT
  • Christian PARISOT
  • Béatrice LEGAULT
  • Michel GOURSOLAS
  • Alexandra ALCEDO CASTRO
  • Gilles GUILLOUX
  • Élodie BOUVIER
  • Thomas LAURENT
  • Thioro CORLAY
  • Jean-Marc JONNET
  • Karen TOURNAT COUREAU
Yann COUGARD
Yann COUGARD (5 élus) Cesson-Sévigné, solidaire et écologique 		2 861 33,08%
  • Yann COUGARD
  • Brigitte THOMAS
  • Pascal GREBOVAL
  • Marion LE GLEAU DECKMYN
  • Guillaume CHÉREAU
Participation au scrutin Cesson-Sévigné
Taux de participation 62,81%
Taux d'abstention 37,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 8 829

Source : ministère de l’Intérieur

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