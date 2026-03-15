Résultat de l'élection municipale 2026 à Cestas : les infos en direct

Programme de Jérôme Steffe à Cestas (CESTAS DE L'HERITAGE A L'AVENIR)

Fiscalité Responsable

Notre engagement est de ne pas augmenter la fiscalité tout en maintenant des taux d’imposition actuels. Grâce à une gestion rigoureuse, nous évitons le recours abusif à l'emprunt. Cela garantit une stabilité financière pour les habitants de Cestas.

Indépendance Communale

Nous affirmons notre indépendance vis-à-vis de la Métropole en renforçant nos liens avec Canéjan et Saint-Jean-d’Illac. Cette autonomie est essentielle pour préserver notre identité et notre cadre de vie. Nous souhaitons agir au sein de la Communauté de Communes pour défendre nos intérêts locaux.

Urbanisme de Qualité

Nous visons un urbanisme qualitatif en limitant la hauteur des constructions et en priorisant les espaces verts. Une croissance démographique maîtrisée est au cœur de notre projet pour Cestas. Cela permet de préserver le caractère villageois de notre commune tout en répondant aux besoins des habitants.

Solidarité et Cohésion

Nous plaçons la solidarité et le lien social au centre de nos priorités. Des logements adaptés pour les aînés et des actions intergénérationnelles sont prévues pour renforcer la cohésion. Notre objectif est de créer une communauté où chaque citoyen se sent écouté et soutenu.