Résultat de l'élection municipale 2026 à Cestas : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cestas [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cestas sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cestas.
L'actu des élections municipales 2026 à Cestas
12:09 - Les municipales à Cestas ont lieu aujourd'hui
Pour voter, les électeurs de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 19 h, horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote de Cestas. Les municipales 2026 doivent permettre aux votants de Cestas d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est mise à disposition ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cestas
|Tête de listeListe
|
Jérôme Steffe
Liste divers gauche
CESTAS DE L'HERITAGE A L'AVENIR
|
|
Joseph Fabre
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT CESTADAIS
|
|
Frédéric Zgainski
Liste divers centre
DEMAIN CESTAS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Ducout (29 élus) Liste d'union et de progrès pour cestas
|4 463
|74,29%
|
|Frédéric Zgainski (4 élus) Demain cestas
|1 544
|25,70%
|
|Participation au scrutin
|Cestas
|Taux de participation
|43,81%
|Taux d'abstention
|56,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 169
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Ducout (31 élus) Liste d'union et de progrès pour cestas
|7 133
|82,74%
|
|Frédéric Zgainski (2 élus) Construisons ensemble cestas 2020
|1 487
|17,25%
|
|Participation au scrutin
|Cestas
|Taux de participation
|65,51%
|Taux d'abstention
|34,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,36%
|Nombre de votants
|9 013
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