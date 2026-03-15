Résultat de l'élection municipale 2026 à Cestas : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cestas

Tête de listeListe
Jérôme Steffe
Jérôme Steffe Liste divers gauche
CESTAS DE L'HERITAGE A L'AVENIR
  • Jérôme Steffe
  • Anne-Marie Remigi
  • Pierre Mercier
  • Karine Silvestre
  • Pierre Chibrac
  • Camille Desvergnes
  • Jean-Christophe Harribey
  • Mélanie Fabre
  • Jean Damay
  • Claire Favier-Lafaye
  • Jean-Pierre Langlois
  • Charlotte Gourpil
  • Henri Celan
  • Marie-José Commarieu
  • Didier Aubry
  • Bénédicte Bosc-Nouqueret
  • Dominique Moustié
  • Michèle Bousseau
  • José Cervera
  • Josiane Huin
  • Denis Loustau
  • Françoise Bavard
  • Bastien Laborde
  • Myriam Revers
  • Matthias Bova Saint-Andre
  • Bénédicte Rulleau
  • Jean-Luc Desclaux
  • Valérie Acquier
  • Serge Sabourin
  • Véronique Benne
  • Gustave Zahm
  • Sarah Lambert-Rifflart
  • Pierre-Arthur Chamboredon
  • Charlotte Teissere
  • Laurent Lareigne
Joseph Fabre
Joseph Fabre Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT CESTADAIS
  • Joseph Fabre
  • Christelle Trinquart
  • Claude Hanau
  • Claudie Salabert
  • Didier Boube
  • Brigitte Vigier
  • Philippe Machado
  • Delphine Coiffard
  • Michel Boineau
  • Marcelle Bellanger
  • Jean Duranton
  • Noëlle Robert
  • Robert Delattre
  • Marie Hemmerle
  • Francis Boscq
  • Danielle Fayolle
  • Patrick Berthold
  • Ynes Pereira
  • Philippe Laboue
  • Henriette Etchepare
  • Marc Coppere
  • Martine Captus
  • Jean Pereira
  • Rose Bourrel
  • Matthéo Pereira
  • Régine Darriet
  • Théodore Captus
  • Mary-Line Darmon
  • Philippe Clotté
  • Renée Cazaux
  • Philippe Nonorgue
  • Léonie Charveron
  • Jean-Pierre Rouchaud
Frédéric Zgainski
Frédéric Zgainski Liste divers centre
DEMAIN CESTAS
  • Frédéric Zgainski
  • Marie-Alice Moreira
  • Michel Bauchu
  • Nathalie Truaisch
  • Nicolas Buchoul
  • Béatrice Dubourg
  • Rodolphe Tachon
  • Gabriela Dascalakis
  • Christian Thomas
  • Jennifer Ducouret
  • Eric Dubourg
  • Véronique Vacek
  • Denis Penninckx
  • Nathalie Fournier
  • Hubert Delzangles
  • Sandrine Baret
  • Serge Lopez
  • Nogouami Deboosere
  • Jean-Marie Baldini
  • Stéphanie Massicarde
  • Stéphane Dupin
  • Magali Digne
  • Laurent Labreze
  • Françoise Bassat
  • Oscar Bourgeacq
  • Anne Lebrun
  • Eric Garletti
  • Gilda Duluc
  • Christian Martignoni
  • Aurélie Viart
  • David Soubiran
  • Céline Decroocq
  • Jean-Marc Bassat
  • Anne-Emmanuelle Stricker
  • Didier Duluc

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Ducout
Pierre Ducout (29 élus) Liste d'union et de progrès pour cestas 		4 463 74,29%
  • Pierre Ducout
  • Maryse Binet
  • Pierre Pujo
  • Françoise Betton
  • Roger Recors
  • Anne-Marie Remigi
  • Henri Celan
  • Michèle Bousseau
  • Jean-Pierre Langlois
  • Marie-José Commarieu
  • Pierre Chibrac
  • Karine Silvestre
  • Serge Sabourin
  • Isabelle Appriou
  • Jean-Luc Desclaux
  • Valérie Gastaud
  • Jérôme Steffe
  • Françoise Bavard
  • Bernard Rivet
  • Anne Coubiac
  • Dominique Moustié
  • Josiane Huin
  • Christophe Pillet
  • Valérie Acquier
  • Pierre Mercier
  • Myriam Revers
  • José Cervera
  • Sarah Lambert-Rifflart
  • Didier Aubry
Frédéric Zgainski
Frédéric Zgainski (4 élus) Demain cestas 		1 544 25,70%
  • Frédéric Zgainski
  • Marie-Alice Moreira
  • Michel Bauchu
  • Agnès Oudot
Participation au scrutin Cestas
Taux de participation 43,81%
Taux d'abstention 56,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 169

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Ducout
Pierre Ducout (31 élus) Liste d'union et de progrès pour cestas 		7 133 82,74%
  • Pierre Ducout
  • Maryse Binet
  • Pierre Pujo
  • Françoise Betton
  • Roger Recors
  • Régine Ferraro
  • Henri Celan
  • Anne-Marie Remigi
  • Jean-Philippe Lafon
  • Virginie Merle
  • Jean-Pierre Langlois
  • Marie-Christine Harambat
  • Pierre Chibrac
  • Michèle Bousseau
  • Jacques Darnaudery
  • Maryvonne Guily
  • Jean-Luc Desclaux
  • Marie-José Commarieu
  • Jérôme Steffe
  • Catherine Rey-Gorez
  • Dominique Moustié
  • Sylvie Duteil
  • Bernard Rivet
  • Céline Sarrazin
  • Christophe Pillet
  • Isabelle Appriou
  • Serge Sabourin
  • Carole Baque
  • Pierre Mercier
  • Françoise Villacampa
  • José Cervera
Frédéric Zgainski
Frédéric Zgainski (2 élus) Construisons ensemble cestas 2020 		1 487 17,25%
  • Frédéric Zgainski
  • Agnès Oudot
Participation au scrutin Cestas
Taux de participation 65,51%
Taux d'abstention 34,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,36%
Nombre de votants 9 013

Villes voisines de Cestas

En savoir plus sur Cestas