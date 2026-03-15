Résultat municipale 2026 à Cestas (33610) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Cestas. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Cestas, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cestas [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Jérôme STEFFE
Jérôme STEFFE CESTAS DE L'HERITAGE A L'AVENIR 		4 947 55,16%
Frédéric ZGAINSKI
Frédéric ZGAINSKI DEMAIN CESTAS 		2 695 30,05%
Joseph FABRE
Joseph FABRE RASSEMBLEMENT CESTADAIS 		1 326 14,79%
Participation au scrutin Cestas Partiels *
Taux de participation 66,77%
Taux d'abstention 33,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 9 095

* Résultats partiels sur 92% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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