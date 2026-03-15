En direct

19:21 - Les défis socio-économiques de Cestas et leurs implications électorales A mi-chemin des élections municipales, Cestas regorge de diversité et d'activités. Avec ses 31,48% de cadres supérieurs pour 16 757 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 1 551 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (8,01%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Cestas incarne une communauté diversifiée, avec ses 292 résidents étrangers, soit 1,74% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 50,47% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 325,01 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Ainsi, Cestas incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Cestas Le RN était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Cestas en 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 17,85% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 31,60% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 14,95% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Cestas comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 24,10% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 26,85% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 27,31% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Cestas : le point sur la participation À l'occasion de cette élection municipale, le degré de la participation agira sur les résultats de Cestas. Lors des municipales de 2020, la participation était montée à 43,81 % au premier tour, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que le coronavirus affectait le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 11 861 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 83,05 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 59,69 % des électeurs (soit environ 8 561 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 77,22 %, bien au-delà des 58,79 % enregistrés en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone relativement attachée au vote en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Comment Cestas a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? En juin 2024, les élections législatives à Cestas avaient favorisé Bérangère Couillard (Majorité présidentielle) avec 35,29% au premier tour, devant Sébastien Saint-Pasteur (Union de la gauche) avec 31,96%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Bérangère Couillard culminant à 36,43% des votes dans la commune. Lors du scrutin européen près d'un mois plus tôt, les citoyens de Cestas avaient cette fois poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 24,10% des bulletins. L'orientation des électeurs de Cestas a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux de Cestas il y a 4 ans ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Cestas tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 34,13% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 18,58%. Le second tour validait ensuite ce choix en livrant 68,40% pour Emmanuel Macron, contre 31,60% pour de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Cestas portaient leur choix sur Bérangère Couillard (Ensemble !) avec 38,96% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,18%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Cestas un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Quelle a été l'évolution de l'imposition à Cestas en vue des municipales ? Alors que les impôts locaux se sont accrus à Cestas entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 15,11 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 99 500 euros, marquant une forte baisse face aux 3 907 520 € enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Cestas a évolué pour se fixer à un peu moins de 36,90 % en 2024 (contre 19,44 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Cestas a atteint environ 1 263 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 103 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Cestas À Cestas, les résultats des élections municipales de 2020 se sont avérés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche électorale à l'époque, Pierre Ducout (Divers gauche) a décroché la tête du classement en rassemblant 74,29% des suffrages. En deuxième position, Frédéric Zgainski (Union du centre) a rassemblé 25,70% des votes. Ce succès d'emblée a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Cestas, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant met l'opposition face à une tâche immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.