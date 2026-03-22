Résultat de l'élection municipale 2026 à Ceyrat : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ceyrat [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Ceyrat sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Ceyrat.
L'actu des élections municipales 2026 à Ceyrat
11:44 - Un premier constat à Ceyrat avec les résultats du 1er tour
Éric Égli (Divers centre) a remporté le premier volet des élections municipales à Ceyrat il y a une semaine, avec 34,52 % des voix. Ensuite, Richard Trapeau (Divers centre) s'est classé deuxième avec 31,95 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, avec 22,93 %, Julien Sergent (Divers centre) est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Nathalie Ferard, portant la nuance Divers centre, a obtenu 10,60 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Ceyrat, le vote a vu 62,40 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Ceyrat
Le deuxième tour des élections municipales à Ceyrat a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Julien Sergent
Liste divers centre
CEYRAT BOISSEJOUR 2026 POURSUIVONS ENSEMBLE
|
|
Richard Trapeau
Liste divers centre
2026 POUR CEYRAT BOISSEJOUR
|
|
Éric égli
Liste divers centre
Éric ÉGLI 2026 - AGIR ENSEMBLE POUR LES CEYRATOIS.ES
|
|
Nathalie Ferard
Liste divers centre
Ceyrat Boisséjour avec Nathalie FERARD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ceyrat
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Éric ÉGLI (Ballotage) Éric ÉGLI 2026 - AGIR ENSEMBLE POUR LES CEYRATOIS.ES
|1 114
|34,52%
|Richard TRAPEAU (Ballotage) 2026 POUR CEYRAT BOISSEJOUR
|1 031
|31,95%
|Julien SERGENT (Ballotage) CEYRAT BOISSEJOUR 2026 POURSUIVONS ENSEMBLE
|740
|22,93%
|Nathalie FERARD (Ballotage) Ceyrat Boisséjour avec Nathalie FERARD
|342
|10,60%
|Participation au scrutin
|Ceyrat
|Taux de participation
|62,40%
|Taux d'abstention
|37,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|3 297
Source : ministère de l’Intérieur
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