Résultat de l'élection municipale 2026 à Ceyrat : les résultats du 2e tour

Programme de Julien Sergent à Ceyrat (CEYRAT BOISSEJOUR 2026 POURSUIVONS ENSEMBLE)

Second tour électoral

Le second tour des élections municipales à Ceyrat est une occasion cruciale pour les habitants de s'exprimer. Avec un nombre significatif d'électeurs n'ayant pas voté lors du premier tour, il existe une opportunité de changement. Julien SERGENT et son équipe se présentent comme une alternative crédible, prônant le dialogue et l'engagement pour l'avenir de la commune.

Engagement pour la commune

Julien SERGENT met en avant son expérience en tant qu'adjoint au maire pour assurer une gestion sérieuse et responsable de Ceyrat. Il souligne l'importance de travailler avec tous les acteurs locaux pour répondre aux attentes des citoyens. L'équipe se concentre sur des projets concrets visant à améliorer la qualité de vie et à soutenir les familles et les aînés.

Projets d'infrastructure

Le programme de Julien SERGENT inclut des projets d'infrastructure ambitieux et réalisables, sans augmenter les taxes foncières. Parmi ces projets, on trouve la rénovation de la vidéoprotection et la modernisation des installations sportives. Ces initiatives visent à renforcer la sécurité et à dynamiser la vie associative de Ceyrat.

Mobilité et environnement

Des actions sont également prévues pour améliorer la mobilité et l'environnement à Ceyrat. L'expérimentation de stations de vélos électriques et la rénovation des espaces publics sont au programme. Ces mesures visent à rendre la commune plus accessible et agréable pour tous les habitants.