Résultat de l'élection municipale 2026 à Ceyrat : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Ceyrat

Le deuxième tour des élections municipales à Ceyrat a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Julien Sergent
Julien Sergent Liste divers centre
CEYRAT BOISSEJOUR 2026 POURSUIVONS ENSEMBLE
  • Julien Sergent
  • Manuela Assunçao de Carvalho
  • Gérard Pouzet
  • Lucie Agon
  • Patrick Meunier
  • Valérie Batisse
  • Guillaume Chabrier
  • Claire Doplat
  • Yvon Lecuyer
  • Viviane Regnat
  • Benjamin Lacas
  • Nicole Crété
  • Richard Lavest
  • Rose-Marie Borges
  • Romain Combaud
  • Annie Martin
  • Jacques Sauret
  • Martine Manceau
  • Maxime Barroso
  • Corinne David Mouget
  • Juan Vega
  • Annie Noton
  • Pierre Juillard
  • Gilberte Quenum
  • Christian Boyer
  • Patricia Pireyre
  • Jean-Pierre Brianne
  • Anne-Marie Picard
  • Julien Brouckaert
  • Christelle Boudon
  • Serjio Da Rocha
Richard Trapeau
Richard Trapeau Liste divers centre
2026 POUR CEYRAT BOISSEJOUR
  • Richard Trapeau
  • Emilie Tramond
  • Yves Bouillot
  • Manon Giraud
  • Christophe Grange
  • Julia Seguin
  • Tony Lopes
  • Marilyn Michel
  • Jean Pichon
  • Marilyse Vincent
  • Cédric Chambefort
  • Aurélie Prades
  • Jean-Baptiste Mignard
  • Françoise Duclos
  • Julien Dumas
  • Anne-Laure Thomas
  • Christophe Dyduch
  • Samia Ben Makhti
  • Farid Hmaid
  • Carol Ward
  • Pierre Maublant
  • Marie Cabantous
  • Pascal Capo
  • Solène Baillargeat
  • Gilles Foussat
  • Stéphanie Falies
  • Kevin Provenchere
  • Nicole Dajoux
  • Oscar Marchal
  • Delphine Blachon
  • Kumaran Ramadasan
Éric égli
Éric égli Liste divers centre
Éric ÉGLI 2026 - AGIR ENSEMBLE POUR LES CEYRATOIS.ES
  • Éric égli
  • Dominique Antony
  • Anthony Janin
  • Flore Roussel
  • Jacques Dautraix
  • Isabelle Leclercq
  • Daniel Grenet
  • Annick Ribal
  • Franck Thiel
  • Julie de Scheemaecker
  • Louis Boutin
  • Isabelle Jaillet
  • Jean-Claude Rapoport
  • Clémence Dumont
  • Patrice Chassagne
  • Alice Gosserez
  • Arnaud Cravinho
  • Laurence Morel
  • Adrien Préau
  • Annie Bernard
  • Charles Bourasset
  • Sandrine Leduc
  • Christian Mairesse
  • Isabelle Hautier
  • David Pagliaroli
  • Jeanne-Marie Jocaille
  • André Comptour
  • Martine Phalipaud
  • Jacques Albaret
  • Catherine Di Penta
  • Patrice Mourgues
Nathalie Ferard
Nathalie Ferard Liste divers centre
Ceyrat Boisséjour avec Nathalie FERARD
  • Nathalie Ferard
  • Marc Gonnet
  • Svetlana de Joussineau de Tourdonnet
  • Jean-Luc Bourdereau
  • Catherine Romeuf
  • Gauthier Chemouni
  • Peggy Videbien
  • Julien Rossi
  • Aurélie Vechambre
  • Olivier Janniaud
  • Annie Yvonne Delacour
  • Samy Bounekhla
  • Evelyne Touraud
  • Thomas Pambet
  • Anne-Marie Vitols
  • Léopold Fauchier
  • Sarah Mary Patricia Granger
  • Alain Rousseau
  • Isabelle Ranglaret
  • Frédéric Amrein
  • Marie-Christine Bon
  • Gilles Arbre
  • Danielle Biscarrat
  • Jean-Marc Gougis
  • Christelle Guillaume
  • Cyril Jacques Bony-Masson
  • Sylviane Chenay
  • Yves Gilberton
  • Patricia Blois

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ceyrat

Tête de listeListe Voix % des voix
Éric ÉGLI
Éric ÉGLI (Ballotage) Éric ÉGLI 2026 - AGIR ENSEMBLE POUR LES CEYRATOIS.ES 		1 114 34,52%
Richard TRAPEAU
Richard TRAPEAU (Ballotage) 2026 POUR CEYRAT BOISSEJOUR 		1 031 31,95%
Julien SERGENT
Julien SERGENT (Ballotage) CEYRAT BOISSEJOUR 2026 POURSUIVONS ENSEMBLE 		740 22,93%
Nathalie FERARD
Nathalie FERARD (Ballotage) Ceyrat Boisséjour avec Nathalie FERARD 		342 10,60%
Participation au scrutin Ceyrat
Taux de participation 62,40%
Taux d'abstention 37,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 3 297

Source : ministère de l’Intérieur

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