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19:19 - Ceyrat aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux En pleine campagne électorale municipale, Ceyrat se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 32,30% de cadres pour 6 548 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 493 entreprises, Ceyrat se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 17,17% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 30,48% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,13% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 40,51% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 592,61 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Ceyrat incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Quelle place du RN à Ceyrat aux municipales ? Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Ceyrat en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 13,46% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 26,77% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 10,27% au représentant du parti au tour 1. Un score insuffisant, à Ceyrat comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 22,07% lors du scrutin européen. Les législatives enfin se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 25,51% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 26,14% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Ceyrat : le point sur la participation Aux municipales de 2020 à Ceyrat, l'abstention était allée jusqu'à 51,53 % au premier round, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que le Covid perturbait la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 20,29 % des habitants en mesure de voter. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 41,84 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 26,64 % au premier tour, contre 46,10 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent in fine le profil d'une ville globalement épargnée par l'abstention. À l'occasion des élections municipales, cette donnée pèsera en tout cas assurément sur les résultats de Ceyrat.

15:59 - Comment Ceyrat a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Le rendez-vous des Européennes 2024 à Ceyrat avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (22,07%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 21,36% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Ceyrat avaient ensuite propulsé aux avants-postes Laurence Vichnievsky (Majorité présidentielle) avec 31,94% au premier tour, devant Nicolas Bonnet (Union de la gauche) avec 29,38%. Le second round n'a pas changé grand chose, Laurence Vichnievsky culminant à 39,77% des voix dans la commune. Le contexte politique de Ceyrat a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Qui a gagné les élections de 2022 à Ceyrat ? Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Ceyrat accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 38,37%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 17,66%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 73,23% pour Emmanuel Macron, contre 26,77% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Ceyrat accordaient leurs suffrages à Laurence Vichnievsky (Ensemble !) avec 35,34% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,63%. Cette physionomie politique de Ceyrat dessine un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - La fiscalité locale à Ceyrat, un thème de campagne ? À Ceyrat, en matière de fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 1 148 € en 2024 (données les plus récentes) contre 1 092 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 45,45 % en 2024 (contre 21,60 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une augmentation souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 75 800 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 2,17044 millions d'euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 17,06 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Ceyrat Les résultats des précédentes élections municipales à Ceyrat ont offert un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Anne Marie Picard (Divers droite) a devancé tous ses rivaux en rassemblant 36,47% des bulletins. Derrière, Eric Egli (Divers gauche) a obtenu 767 voix (32,01%). La troisième place est revenue à Laurent Masselot (La République en marche), rassemblant 31,51% des voix. Ce résultat plutôt étroit laissait planer d'incontournables interrogations pour le deuxième tour. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Anne Marie Picard l'a finalement emporté avec 1 434 bulletins (62,07%), face à Laurent Masselot s'adjugeant 37,92% des votants. À rebours du premier tour, le fossé s’est élargi de manière spectaculaire ce qui a mené à un triomphe indiscutable., ajoutant 560 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe rivale se doit impérativement d'afficher un résultat plus convaincant dès le premier tour ce dimanche soir, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le schéma gagnant.