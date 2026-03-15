Résultat municipale 2026 à Ceyrat (63122) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ceyrat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ceyrat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ceyrat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Éric ÉGLI
Éric ÉGLI Éric ÉGLI 2026 - AGIR ENSEMBLE POUR LES CEYRATOIS.ES 		1 114 34,52%
Richard TRAPEAU
Richard TRAPEAU 2026 POUR CEYRAT BOISSEJOUR 		1 031 31,95%
Julien SERGENT
Julien SERGENT CEYRAT BOISSEJOUR 2026 POURSUIVONS ENSEMBLE 		740 22,93%
Nathalie FERARD
Nathalie FERARD Ceyrat Boisséjour avec Nathalie FERARD 		342 10,60%
Participation au scrutin Ceyrat
Taux de participation 62,40%
Taux d'abstention 37,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 3 297

Source : ministère de l’Intérieur

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