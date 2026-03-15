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19:16 - Démographie et politique à Chabanais, un lien étroit À Chabanais, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 23% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 16,79%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (69,01%) souligne le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (61,13%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 807 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,30%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,49%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Chabanais mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,45% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le poids du RN à Chabanais ? Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière élection municipale à Chabanais en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 25,71% des votes lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 43,68% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 20,37% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 46,86% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 37,20% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 39,61% pour le parti d'extrême droite. Il finira avec 45,39% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux de participation à Chabanais aux dernières élections ? Dans le cadre des municipales 2026 à Chabanais, l'absence ou non de votants dans les isoloirs jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. L'abstention s'élevait à 43,55 % pour le premier tour des élections il y a six ans (une abstention modeste), en pleine crise sanitaire à l'époque. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention se fixer à 28,65 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 51,57 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 36,00 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 50,04 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Qui a remporté les votes il y a deux ans à Chabanais ? Caroline Colombier (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des législatives à Chabanais après la dissolution de 2024 avec 39,61%. Virginie Lebraud (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 32,24%. C'est pourtant Virginie Lebraud (Union de la gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 54,61% des suffrages exprimés. Lors du scrutin européen près d'un mois plus tôt, les citoyens de Chabanais avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,20% des votes. Le contexte politique de Chabanais a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Chabanais ? Lors des législatives de 2022, les votants de Chabanais accordaient leurs suffrages à Jérôme Lambert (DVG) avec 21,56% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Sylvie Mocoeur (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 53,14% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Chabanais quelques semaines plus tôt était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 26,51% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 25,71%. Lors de la finale de l'élection à Chabanais, les électeurs accordaient 56,32% pour Emmanuel Macron, contre 43,68% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Chabanais révèle une commune politiquement très disputée.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité à Chabanais pour les municipales ? À Chabanais, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 12,76 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 40 200 euros la même année, en net recul par rapport aux quelque 277 800 euros récoltés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Chabanais a évolué pour se fixer à 40,98 % en 2024 (contre 18,09 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Chabanais a atteint environ 897 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 639 € relevés en 2020.

11:59 - Michel Boutant vainqueur des dernières municipales à Chabanais Qui l'avait emporté lors du scrutin municipal il y a 6 ans à Chabanais ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Michel Boutant a dominé les débats en totalisant 54,64% des soutiens. À ses trousses, Marie-Claude Poinet a rassemblé 45,35% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Chabanais, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Devant ce succès éclatant, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.