Résultat municipale 2026 à Chabanais (16150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chabanais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chabanais, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chabanais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel BOUTANT
Michel BOUTANT (17 élus) Chabanais, avec le coeur et la raison 		514 72,39%
  • Michel BOUTANT
  • Marie-Josèphe BUHAJ
  • Alain PERCHE
  • Sandrine JUDDE
  • Eric QUINTANE
  • Marie-Chantal DUFRONT
  • José DÉLIAS
  • Annick DESSOLA
  • Marc CAHU
  • Nadia MOREL
  • Vincent DELAHAYE
  • Bernadette DIDIER
  • Stéphane LOISEAU
  • Béatrice GANTEILLE
  • Pascal BIGOT
  • Christine DOUZENEL
  • Axel-Romain BERNARD
Jean-Philippe VERGER
Jean-Philippe VERGER (2 élus) CHABANAIS NOUVEL'AIR 		196 27,61%
  • Jean-Philippe VERGER
  • Maud PAULMIER
Participation au scrutin Chabanais
Taux de participation 64,81%
Taux d'abstention 35,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,68%
Nombre de votants 770

Source : ministère de l’Intérieur

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