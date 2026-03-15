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19:19 - Chabanière : démographie, élections et perspectives d'avenir Au cœur de la campagne électorale municipale, Chabanière est perçue comme une commune dynamique et active. Dotée de 1 952 logements pour 4 274 habitants, la densité de la ville est de 123 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 382 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 340 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (13,06%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 38,43% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 713 euros/mois, la ville défend une économie équilibrée malgré les défis. À Chabanière, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Chabanière Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Chabanière il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 22,58% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 40,35% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 14,81% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Chabanière comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 31,49% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 33,89% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il terminera avec 42,14% lors du vote final.

16:58 - Chabanière : 47,26 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour ces élections municipales, l'envie d'aller voter à Chabanière sera capitale dans le dénouement du scrutin. La mobilisation s'élevait à 52,74 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score meilleur que les 44,7 % nationaux alors que la pandémie du coronavirus commençait à frapper la population. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 84,40 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 61,06 % des électeurs (soit environ 2 022 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 77,78 %, bien au-delà des 52,72 % enregistrés en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent former une ville soucieuse de voter par rapport au reste de la France.

15:59 - En 2024, Chabanière avait opté pour l'extrême droite La situation politique de Chabanière a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Chabanière avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (31,49%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 14,88% des suffrages. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Chabanière soutenaient en priorité Alexandre Humbert Dupalais (Union de l'extrême droite) avec 33,89% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Jean-Luc Fugit (Majorité présidentielle), avec 57,86%.

14:57 - Quels étaient les suffrages municipaux de Chabanière lors de la dernière présidentielle ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Chabanière accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 29,93%, devant Marine Le Pen qui obtenait 22,58%. Lors de la finale de l'élection à Chabanière, les électeurs accordaient 59,65% pour Emmanuel Macron, contre 40,35% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Chabanière portaient leur choix sur Jean-Luc Fugit (Ensemble !) avec 36,38% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 68,02%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Chabanière comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Constat clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts en baisse à Chabanière Alors que les impôts locaux ont reculé à Chabanière entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 14,85 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 44 700 €, contre 818 370 € enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son rendement et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Chabanière a évolué pour se fixer à un peu moins de 27,51 % en 2024 (contre 16,54 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Chabanière s'est établi à environ 580 euros en 2024 (contre 688 € en 2020).

11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Chabanière À l'occasion des municipales il y a 6 ans à Chabanière, les résultats ont offert un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier tour, Rodolphe Rambaud (Divers droite) a raflé la première place en recueillant 887 suffrages (55,43%). Juste derrière, Grégory Rousset (Divers centre) a recueilli 44,56% des suffrages. Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Chabanière, cette dynamique sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.