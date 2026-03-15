Résultat municipale 2026 à Chabanière (69440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chabanière a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chabanière, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chabanière [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre CID
Jean-Pierre CID (25 élus) Chabanière, une commune à l'écoute de nos trois villages 		1 387 71,49%
  • Jean-Pierre CID
  • Martine LOBRE
  • Sébastien CONDAMIN
  • Evelyne BESSON
  • Cédric BELMONT
  • Caroline DOMPNIER DU CASTEL
  • Bruno FERRET
  • Mélanie THIZY
  • Stéphane THOLLET
  • Nathalie PIALAT
  • Fabien BONNET
  • Aurélie BERGER
  • Denis LANCHON
  • Michèle QUIRIEL-VIRIEUX
  • Jean-Yves THOLLET
  • Chantal EMERY
  • Bastien SALAS
  • Amandine RENAUD
  • Anthony PERROT
  • Catherine RIVOLLIER
  • Yoan VIAL
  • Solène BONJOUR
  • Raphaël CORON
  • Anaïs Élise SEON
  • Jean GRENIER
Jean-Marc ORAISON
Jean-Marc ORAISON (4 élus) Chabanière Villages Vivants 		553 28,51%
  • Jean-Marc ORAISON
  • Aurélie DELORME
  • Pierre TREYNET
  • Pascale PEYRACHE
Participation au scrutin Chabanière
Taux de participation 60,10%
Taux d'abstention 39,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Nombre de votants 2 005

Source : ministère de l’Intérieur

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