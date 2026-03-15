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19:18 - Chaillac et municipales : démographie, économie et choix électoraux Quel impact aura la population de Chaillac sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 17 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,96%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Avec ses 10,39% d'agriculteurs pour 1 031 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 10,96% et d'une population immigrée de 12,12% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un taux de résidences secondaires de 36,49%, comme à Chaillac, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

17:57 - Le RN marque des points à Chaillac Le RN n'avait pas concouru à la dernière municipale à Chaillac il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 29,86% des voix lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 52,35% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 21,75% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Chaillac comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 48,09% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 48,50% pour le Rassemblement national. Il s'imposera avec 51,86% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour François Jolivet.

16:58 - Quels niveaux de participation à Chaillac aux dernières élections ? La participation s'élevait à 62,41 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Chaillac (une mobilisation très élevée) alors que l'épidémie de Covid avait découragé un grand nombre de votants. Il est en effet communément admis que l'élection municipale reste, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les citoyens votent le plus, étant attachés au choix de leur édile et du chef de l'État. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 568 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 69,95 % de participation. Il y a quatre ans, les législatives affichaient de leur côté une participation de 50,55 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 65,27 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient concentré 52,34 % des électeurs (soit environ 410 votants). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez participative. Pour ces municipales, cette particularité à Chaillac sera en définitive essentielle dans le dénouement du scrutin.

15:59 - À Chaillac, les élections de 2024 en faveur de la droite Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à Chaillac avaient favorisé Mylène Wunsch (Rassemblement National) avec 48,50% au premier tour, devant François Jolivet (Horizons) avec 32,67%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Mylène Wunsch culminant à 51,86% des votes dans la localité. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,09%). Le panorama politique de Chaillac a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Chaillac : des résultats éminemment significatifs dans les urnes il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Chaillac privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (29,86%), devant Emmanuel Macron qui recueillait 23,56%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,35% pour Marine Le Pen, contre 47,65% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Chaillac portaient leur choix sur François Jolivet (Ensemble !) avec 26,25% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,63%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Chaillac une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - La commune de Chaillac a globalement augmenté les impôts locaux Reflet d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Chaillac, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,00 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 67 900 euros. Une somme loin des 163 900 euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Chaillac s'est établi à un peu moins de 32,21 % en 2024 (contre 16,00 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Chaillac s'est chiffrée à 823 € en 2024, alors que ce montant se situait à 675 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la liste "Agir Pour L'avenir De Notre Campagne" à l'élection municipale de 2020 à Chaillac En 2020, qui avait gagné le scrutin municipal à Chaillac ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Mathieu Moreaux a pris les commandes en obtenant 340 suffrages (68,82%). Dans la position de la principale opposante, Martine Garcia a engrangé 31,17% des votes. Ce succès d'emblée a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Chaillac, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Pour l'opposition, faire basculer une telle majorité sera ce dimanche un défi immense, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.