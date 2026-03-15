Résultat municipale 2026 à Chaillac (36310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chaillac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chaillac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaillac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anthony DUBUS
Anthony DUBUS (12 élus) Tous ensemble 		330 61,68%
  • Anthony DUBUS
  • Marianne BIZET
  • Manuel TOUZEAU
  • Isabelle BIMBAUD
  • Alain COYAT
  • Martine GARCIA
  • Jordan BIMBAUD
  • Audrey LUCAS
  • Richard LAMBERT
  • Ghislaine SERRA MENDES
  • Philippe MICHAUD
  • Amélie TOUZET
Bernard DAVID
Bernard DAVID (3 élus) Du renouveau 		205 38,32%
  • Bernard DAVID
  • Catherine HUBERT
  • Stéphane CALARD
Participation au scrutin Chaillac
Taux de participation 70,05%
Taux d'abstention 29,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 552

Source : ministère de l’Intérieur

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