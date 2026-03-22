Résultat municipale 2026 à Chalais (36370) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chalais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chalais, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chalais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Paule NATUREL
Marie-Paule NATUREL (9 élus) Rassemblons Chalais 		78 51,32%
  • Marie-Paule NATUREL
  • Olivier ROFFET
  • Magalie MATHE
  • Adrien DEBUR
  • Patricia MOUSSET
  • Philippe BENIS
  • Sophie CUVYER
  • Morgan GABILLAUD
  • Frédérique DELOR
Frederique VRIGNAT
Frederique VRIGNAT (2 élus) l'expérience pour l'avenir 		74 48,68%
  • Frederique VRIGNAT
  • Patrick NOGRETTE
Participation au scrutin Chalais
Taux de participation 93,90%
Taux d'abstention 6,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 154

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Chalais - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Paule NATUREL
Marie-Paule NATUREL (Ballotage) Rassemblons Chalais 		72 50,00%
Frederique VRIGNAT
Frederique VRIGNAT (Ballotage) l'expérience pour l'avenir 		72 50,00%
Participation au scrutin Chalais
Taux de participation 89,63%
Taux d'abstention 10,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 147

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