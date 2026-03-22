Résultat municipale 2026 à Chalais (36370) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chalais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chalais, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chalais [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Paule NATUREL (9 élus) Rassemblons Chalais
|78
|51,32%
|
|Frederique VRIGNAT (2 élus) l'expérience pour l'avenir
|74
|48,68%
|
|Participation au scrutin
|Chalais
|Taux de participation
|93,90%
|Taux d'abstention
|6,10%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|154
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Chalais - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Paule NATUREL (Ballotage) Rassemblons Chalais
|72
|50,00%
|Frederique VRIGNAT (Ballotage) l'expérience pour l'avenir
|72
|50,00%
|Participation au scrutin
|Chalais
|Taux de participation
|89,63%
|Taux d'abstention
|10,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,36%
|Nombre de votants
|147
Election municipale 2026 à Chalais [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chalais sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chalais.
L'actu des élections municipales 2026 à Chalais
18:34 - Chalais : le vote des électeurs l'année de la dissolution
La physionomie politique de Chalais a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune esquissait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est positionnée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite. Les élections européennes de juin 2024 à Chalais avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,61%), devant Marion Maréchal qui avait récolté 17,07% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Chalais avaient ensuite propulsé aux avants-postes Mylène Wunsch (Rassemblement National) avec 49,06% au premier tour, devant François Jolivet (Horizons) avec 33,96%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Mylène Wunsch culminant à 55,77% des votes sur place.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Chalais
Observer les scores des dernières municipales à Chalais peut se révéler instructif. Notons que les votants avaient la liberté de sélectionner plusieurs noms à l'époque, ce scrutin s'étant déroulé sans liste constituée, avec seulement des candidatures individuelles. Dès le premier tour, 11 sièges ont par ailleurs été pourvus. Solange Rafin a réuni le plus de voix avec 93,10% des suffrages. Ensuite, Dominique Lenoir a capté 88,50% des votes. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Chalais, cette logique très singulière sera à nouveau observée avec intérêt. À noter que le principe des candidatures individuelles n'a en revanche plus cours depuis la réforme du mode de scrutin.
13:58 - Un duel pour le 2e tour de la municipale de Chalais
Le duel final oppose donc ce dimanche la liste menée par Frederique Vrignat (DIV) et Marie-Paule Naturel sous l'étiquette DIV, selon la liste des candidats au deuxième tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les 164 inscrits de la ville ont la possibilité de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Chalais, pour accomplir leur devoir électoral.
11:59 - Un premier constat à Chalais avec les résultats du 1er tour
Marie-Paule Naturel a remporté le premier round de l'élection municipale 2026 à Chalais la semaine dernière, avec 50,00 % des voix. Dans son sillage, Frederique Vrignat a pris la position de dauphine avec 50,00 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté de la mobilisation à Chalais, le rendez-vous électoral a vu 89,63 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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