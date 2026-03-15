Résultat municipale 2026 à Chalais (16210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chalais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chalais, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chalais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier BLANCHETON
Olivier BLANCHETON (17 élus) Chalais Active et Attractive 		558 75,10%
  • Olivier BLANCHETON
  • Muriel SAINT-LOUPT
  • Richard CHANTEL
  • Sylvie LACAMOIRE-PUYALOU
  • Frederic BERTON
  • Beatrice CHARIERAS
  • Jérôme NEVEU
  • Florence PLOUCHARD
  • Marc PLOUCHARD
  • Christelle ROBINEAU
  • Yannick RABOUTE
  • Jennifer FAUVE
  • Antoine RENARD
  • Laetitia MALAN
  • Dylan CHARBONNIER
  • Noemie CONTAMINE
  • Joël MOTY
Jean-Philippe LÉTARD
Jean-Philippe LÉTARD (2 élus) Municipales 2026 Réenchantons Chalais 		185 24,90%
  • Jean-Philippe LÉTARD
  • Marie CLAES
Participation au scrutin Chalais
Taux de participation 62,51%
Taux d'abstention 37,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,58%
Nombre de votants 782

Source : ministère de l’Intérieur

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