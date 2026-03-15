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19:16 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Chalais Comment la population de Chalais peut-elle influencer les résultats des municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 27% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 19,23%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (56,14%) souligne l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (56,20%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 807 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,84%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (13,68%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Chalais mettent en relief une diversité de qualifications, avec 13,04% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - La commune de Chalais s'ancre du côté du RN Le RN n'était pas officiellement en lice lors de la dernière bataille municipale à Chalais il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 32,14% des bulletins exprimés lors du premier round, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron localement avec 50,56% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 26,80% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 49,73% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 42,95% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 42,21% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il achèvera sa course avec 49,80% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Chalais ? Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales à Chalais, l'abstention frappait 45,99 % du corps électoral, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national, l'épidémie de Covid-19 ayant pesé sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 27,89 % des personnes inscrites. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 48,20 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 36,81 %, contre 49,68 % en 2022. Zoomer sur ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet de classer Chalais comme une ville où l'abstention est contenue. Dans le cadre de la municipale 2026 à Chalais, ce facteur jouera en tout cas un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Qui a gagné les élections en 2024 à Chalais ? Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Chalais plébiscitaient Barthélemy Martin (Union de l'extrême droite) avec 42,21% au premier tour. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Sandra Marsaud (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 50,20%. À l'occasion du scrutin européen une vingtaine de jours plus tôt, les électeurs de Chalais avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 42,95% des bulletins. .

14:57 - À Chalais, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à l'extrême droite Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Chalais plaçaient Marine Le Pen en tête avec 32,14% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 24,77%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,56% pour Marine Le Pen, contre 49,44% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Chalais portaient leur choix sur Marceau Rappasse (RN) avec 26,80% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Sandra Marsaud (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 50,27% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Chalais un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Chalais Du côté de la fiscalité de Chalais, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 875 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 650 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 45,59 % en 2024 (contre environ 28,12 % en 2020). Par comparaison, la moyenne à l'échelle nationale s'établit aux alentours de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 61 240 € de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 201 700 euros enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 9,71 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Chalais À Chalais, les résultats des élections municipales il y a 6 ans ont été riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Joël Boniface a coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 55,43% des suffrages. Derrière, Jean-Claude Maury a engrangé 44,56% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Chalais, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Pour le camp adverse, renverser une majorité aussi écrasante sera ce dimanche le principal challenge, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.