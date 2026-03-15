Résultat de l'élection municipale 2026 à Châlette-sur-Loing : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Châlette-sur-Loing [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Châlette-sur-Loing sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Châlette-sur-Loing.
L'actu des élections municipales 2026 à Châlette-sur-Loing
12:06 - Jusqu'à quelle heure voter à Châlette-sur-Loing (45120) ?
Les municipales 2026 doivent permettre aux 6 719 votants de Châlette-sur-Loing de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce vote local constitue un temps fort de la vie démocratique de la commune. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Vous pouvez voir ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Châlette-sur-Loing. Les 9 bureaux de vote de la commune de Châlette-sur-Loing seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de décider. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châlette-sur-Loing
|Tête de listeListe
|
Diadié Savane
Liste d'extrême-gauche
LES CITOYENS CHALETTOIS
|
|
Franck Demaumont
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR CHALETTE
|
|
Michèle Periers
Liste d'union à l'extrême-droite
REMETTRE CHÂLETTE-SUR-LOING EN ORDRE !
|
|
Alexis Christodoulou
Liste de La France insoumise
CHALETTE AU COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Demaumont (26 élus) Ensemble pour châlette
|1 203
|54,36%
|
|Cyril Faure (4 élus) Un nouvel elan pour chalette.
|555
|25,07%
|
|Farah Loiseau (3 élus) Changement de cap pour chalette.
|455
|20,56%
|
|Participation au scrutin
|Châlette-sur-Loing
|Taux de participation
|31,29%
|Taux d'abstention
|68,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 327
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Demaumont (26 élus) Ensemble pour chalette
|2 220
|53,68%
|
|Annette Morand (4 élus) Châlette-sur-loing bleu marine
|996
|24,08%
|
|Michèle Periers (2 élus) Mieux vivre à chalette
|624
|15,09%
|
|Halit Sumar (1 élu) Le collectif unicite
|295
|7,13%
|
|Participation au scrutin
|Châlette-sur-Loing
|Taux de participation
|57,28%
|Taux d'abstention
|42,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,26%
|Nombre de votants
|4 319
Villes voisines de Châlette-sur-Loing
- Châlette-sur-Loing (45120)
- Ecole primaire à Châlette-sur-Loing
- Maternités à Châlette-sur-Loing
- Crèches et garderies à Châlette-sur-Loing
- Classement des collèges à Châlette-sur-Loing
- Salaires à Châlette-sur-Loing
- Impôts à Châlette-sur-Loing
- Dette et budget de Châlette-sur-Loing
- Climat et historique météo de Châlette-sur-Loing
- Accidents à Châlette-sur-Loing
- Délinquance à Châlette-sur-Loing
- Inondations à Châlette-sur-Loing
- Nombre de médecins à Châlette-sur-Loing
- Pollution à Châlette-sur-Loing
- Entreprises à Châlette-sur-Loing
- Prix immobilier à Châlette-sur-Loing