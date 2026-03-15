Résultat de l'élection municipale 2026 à Châlette-sur-Loing : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châlette-sur-Loing

Tête de listeListe
Diadié Savane
Diadié Savane Liste d'extrême-gauche
LES CITOYENS CHALETTOIS
  • Diadié Savane
  • Annette Morand
  • Brahim Idbouiguiguane
  • Semiha Kahraman
  • Abdou Diagne
  • Leila Bordjah
  • Sello Ba
  • Marième Savane
  • Mohammet Celik
  • Aisata Thiam
  • Mohtez Ziri
  • Stéphanie Aubertin
  • Fatih Bektas
  • Amenata Niang
  • Lounes Meghzouchene
  • Claudina Garcia Losada
  • Amadou Kormanga
  • Esna Altun
  • Yildirim Celik
  • Jade Kartacheff
  • Mohamed Foudili
  • Nisa Altun
  • Daoda Diamanka
  • Laura Goncalves
  • Abdelkader M'Hir
  • Dalila Khediri
  • Ahmed N'Diaye
  • Elsa Wrzesiak
  • Burhan Altuner
  • Célia Halot
  • Harouna Ba
  • Maimouna Niang
  • Yilmaz Altun
Franck Demaumont
Franck Demaumont Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR CHALETTE
  • Franck Demaumont
  • Anne Pascaud
  • Christophe Rambaud
  • Stéphanie Naudin
  • Musa Ozturk
  • Fatimata Sow
  • Jamal Malghi
  • Marie-Madeleine Heugues
  • Christian Millet
  • Elodie Torres
  • Jean-Claude Renouf
  • Asma Manai-Ahmadi
  • Dimitri Sablier
  • Sylvie Masse
  • Atif Khalid
  • Michelle Brandon
  • El Hadj Malick Diop
  • Karine Maximo
  • Réginald Babin
  • Sana Taskin
  • Boubacar Ba
  • Martine Rutkowski
  • Rayan Hafsouni
  • Nour El Houda Mejajra
  • Daniel Baray
  • Anna Paramanantham
  • Bruno Touane
  • Francine Phesor
  • Michel Merlin
  • Florence Saint-Louis-Augustin
  • Balig Sdiri
  • Fabienne Henry
  • Emir Tuysuz
  • Hanife Bayram
  • Patrick Berthiot
Michèle Periers
Michèle Periers Liste d'union à l'extrême-droite
REMETTRE CHÂLETTE-SUR-LOING EN ORDRE !
  • Michèle Periers
  • Patrice Attou
  • Catherine Leroy
  • Laurent Arribat
  • Marie-Thérèse Trescos
  • Claude Demeulenaere
  • Sarah Humbert
  • Christian Suretet
  • Céline Taillandier
  • Jean-Pierre Caché
  • Marie-Bernadette Metraux
  • Erick Theurier
  • Viviane Henault
  • Jack Perrot
  • Chrystelle Hansmetzger
  • Wenceslas Fondelot
  • Nathalie Martin
  • Laurent Faucheux
  • Brigitte Veau
  • Bernard Corjon
  • Sakina Amezit
  • Jean Bolland
  • Joëlle Ray
  • Luc François
  • Negma Azoug
  • André Viala
  • Clotilde Roux
  • Antonin Arribat
  • Michelle Compin
  • Fabrice Periers
  • Marie-Christine Delaveau
  • Alain Romilliat
  • Josette Nourry
  • Mathéo Guillot- - Hansmetzger
  • Edith Lin
Alexis Christodoulou
Alexis Christodoulou Liste de La France insoumise
CHALETTE AU COEUR
  • Alexis Christodoulou
  • Eulalie Lama
  • Alexandre Daniel
  • Natacha Bezault
  • Thierry Jolivet
  • Christine Lander
  • Frédéric Chupau
  • Agrippine Siaga Kameni
  • Kasim Balaban
  • Nathalie Ali Cherif
  • Guillaume Grandjean
  • Dounya Kedhiri
  • Michel Pontgratz
  • Miriam Ben Jilani
  • Abdoulaye Samake
  • Catherine Kuligowski
  • Jacques Julien
  • Irène Ngo Malep
  • Lionel Le Fort
  • Safya Kedhiri
  • Dominique Lama
  • Blandine Nemassoa
  • Varol Asani
  • Dieynaba Wone
  • Gilles Domergue
  • Chantal Clement
  • Eric Wattebled
  • Chloé Matergia
  • Jean Louis
  • Sandra Bour
  • Bruno Raoult
  • Yeliz Yildiz
  • Sulayman Firman

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Demaumont
Franck Demaumont (26 élus) Ensemble pour châlette 		1 203 54,36%
  • Franck Demaumont
  • Marie-Madeleine Heugues
  • Christophe Rambaud
  • Hiba Pruneau
  • Musa Öztürk
  • Anne Pascaud
  • Alexis Christodoulou
  • Michelle Brandon
  • Guillaume Grandjean
  • Corinne Moutaux
  • Jean-Claude Renouf
  • Marie Rasamoely
  • Jamal Malghi
  • Eulalie Lama
  • Atif Khalid
  • Asma Manaï-Ahmadi
  • Jacques Lalot
  • Fatimata Sow
  • Thierry Jolivet
  • Elodie Torres
  • Bruno Touane
  • Mine Cayoux
  • Daniel Baray
  • Francine Phésor
  • Boubacar Ba
  • Hanifé Bayram
Cyril Faure
Cyril Faure (4 élus) Un nouvel elan pour chalette. 		555 25,07%
  • Cyril Faure
  • Michele Periers
  • Patrick Guedj
  • Virginie Durand
Farah Loiseau
Farah Loiseau (3 élus) Changement de cap pour chalette. 		455 20,56%
  • Farah Loiseau
  • Kasim Balaban
  • Claire Prieux
Participation au scrutin Châlette-sur-Loing
Taux de participation 31,29%
Taux d'abstention 68,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 327

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Demaumont
Franck Demaumont (26 élus) Ensemble pour chalette 		2 220 53,68%
  • Franck Demaumont
  • Laurianne Delaporte
  • Eric Pepin
  • Chantal Clement
  • Christophe Rambaud
  • Christine Lander
  • Mamoudou Bassoum
  • Marie-Madeleine Heugues
  • Musa Öztürk
  • Liliane Berthelier
  • Kasim Balaban
  • Esperance Patureau
  • Mario Tavares
  • Sema Cinar
  • Atif Khalid
  • Yolande Vals
  • Jacques Lalot
  • Claire Prieux
  • Cyril Bonnin
  • Pauline Gallina
  • Christian Berthier
  • Hiba Pruneau
  • Maher Ben Azzouz
  • Eulalie Lama
  • Boubacar Ba
  • Asma Manaï-Ahmadi
Annette Morand
Annette Morand (4 élus) Châlette-sur-loing bleu marine 		996 24,08%
  • Annette Morand
  • Jean-Pierre Caché
  • Catina Tedesco
  • Dominique D'hayer
Michèle Periers
Michèle Periers (2 élus) Mieux vivre à chalette 		624 15,09%
  • Michèle Periers
  • Radoslaw Pacan
Halit Sumar
Halit Sumar (1 élu) Le collectif unicite 		295 7,13%
  • Halit Sumar
Participation au scrutin Châlette-sur-Loing
Taux de participation 57,28%
Taux d'abstention 42,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,26%
Nombre de votants 4 319

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