Résultat de l'élection municipale 2026 à Châlette-sur-Loing : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Châlette-sur-Loing

Le deuxième tour des élections municipales à Châlette-sur-Loing a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Diadié Savane
Diadié Savane Liste d'extrême droite
LES CITOYENS CHALETTOIS
  • Diadié Savane
  • Annette Morand
  • Brahim Idbouiguiguane
  • Semiha Kahraman
  • Abdou Diagne
  • Leila Bordjah
  • Sello Ba
  • Marième Savane
  • Mohammet Celik
  • Aisata Thiam
  • Mohtez Ziri
  • Stéphanie Aubertin
  • Fatih Bektas
  • Amenata Niang
  • Lounes Meghzouchene
  • Claudina Garcia Losada
  • Amadou Kormanga
  • Esna Altun
  • Yildirim Celik
  • Jade Kartacheff
  • Mohamed Foudili
  • Nisa Altun
  • Daoda Diamanka
  • Laura Goncalves
  • Abdelkader M'Hir
  • Dalila Khediri
  • Ahmed N'Diaye
  • Elsa Wrzesiak
  • Burhan Altuner
  • Célia Halot
  • Harouna Ba
  • Maimouna Niang
  • Yilmaz Altun
Franck Demaumont
Franck Demaumont Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR CHALETTE
  • Franck Demaumont
  • Anne Pascaud
  • Christophe Rambaud
  • Stéphanie Naudin
  • Musa öztürk
  • Fatimata Sow
  • Jamal Malghi
  • Marie-Madeleine Heugues
  • Christian Millet
  • Elodie Torres
  • Jean-Claude Renouf
  • Asma Manaï-Ahmadi
  • Dimitri Sablier
  • Sylvie Massé
  • Atif Khalid
  • Michelle Brandon
  • El Hadj Malick Diop
  • Karine Maximo
  • Réginald Babin
  • Sana Taskin
  • Boubacar Ba
  • Martine Rutkowski
  • Rayan Hafsouni
  • Nour El Houda Mejajra
  • Daniel Baray
  • Anna Paramanantham
  • Bruno Touane
  • Francine Phesor
  • Michel Merlin
  • Florence Saint-Louis-Augustin
  • Balig Sdiri
  • Fabienne Henry
  • Emir Tüysüz
  • Hanifé Bayram
  • Patrick Berthiot
Michèle Periers
Michèle Periers Liste d'union à l'extrême-droite
REMETTRE CHÂLETTE-SUR-LOING EN ORDRE !
  • Michèle Periers
  • Patrice Attou
  • Catherine Leroy
  • Laurent Arribat
  • Marie-Thérèse Trescos
  • Claude Demeulenaere
  • Sarah Humbert
  • Christian Suretet
  • Céline Taillandier
  • Jean-Pierre Caché
  • Marie-Bernadette Metraux
  • Erick Theurier
  • Viviane Henault
  • Jack Perrot
  • Chrystelle Hansmetzger
  • Wenceslas Fondelot
  • Nathalie Martin
  • Laurent Faucheux
  • Brigitte Veau
  • Bernard Corjon
  • Sakina Amezit
  • Jean Bolland
  • Joëlle Ray
  • Luc François
  • Negma Azoug
  • André Viala
  • Clotilde Roux
  • Antonin Arribat
  • Michelle Compin
  • Fabrice Periers
  • Marie-Christine Delaveau
  • Alain Romilliat
  • Josette Nourry
  • Mathéo Guillot- - Hansmetzger
  • Edith Lin
Alexis Christodoulou
Alexis Christodoulou Liste de La France insoumise
CHALETTE AU COEUR
  • Alexis Christodoulou
  • Eulalie Lama
  • Alexandre Daniel
  • Natacha Bezault
  • Thierry Jolivet
  • Christine Lander
  • Frédéric Chupau
  • Agrippine Siaga Kameni
  • Kasim Balaban
  • Nathalie Ali Cherif
  • Guillaume Grandjean
  • Dounya Kedhiri
  • Michel Pontgratz
  • Miriam Ben Jilani
  • Abdoulaye Samake
  • Catherine Kuligowski
  • Jacques Julien
  • Irène Ngo Malep
  • Lionel Le Fort
  • Safya Kedhiri
  • Dominique Lama
  • Blandine Nemassoa
  • Varol Asani
  • Dieynaba Wone
  • Gilles Domergue
  • Chantal Clement
  • Eric Wattebled
  • Chloé Matergia
  • Jean Louis
  • Sandra Bour
  • Bruno Raoult
  • Yeliz Yildiz
  • Sulayman Firman

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Châlette-sur-Loing

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck DEMAUMONT
Franck DEMAUMONT (Ballotage) ENSEMBLE POUR CHALETTE 		1 426 44,96%
Michèle PERIERS
Michèle PERIERS (Ballotage) REMETTRE CHÂLETTE-SUR-LOING EN ORDRE ! 		1 028 32,41%
Alexis CHRISTODOULOU
Alexis CHRISTODOULOU (Ballotage) CHALETTE AU COEUR 		389 12,26%
Diadié SAVANE
Diadié SAVANE (Ballotage) LES CITOYENS CHALETTOIS 		329 10,37%
Participation au scrutin Châlette-sur-Loing
Taux de participation 45,98%
Taux d'abstention 54,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 3 279

Source : ministère de l’Intérieur

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