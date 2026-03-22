Résultat de l'élection municipale 2026 à Châlette-sur-Loing : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Châlette-sur-Loing [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Châlette-sur-Loing sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Châlette-sur-Loing.
L'actu des élections municipales 2026 à Châlette-sur-Loing
11:49 - Que retenir des premiers résultats des élections 2026 à Châlette-sur-Loing ?
Les élections municipales 2026 à Châlette-sur-Loing ont vu Franck Demaumont (Union de la gauche) terminer en tête dimanche dernier avec 44,96 % des voix. Ensuite, Michèle Periers s'est classée deuxième avec 32,41 %. La confrontation a abouti à une domination très nette du leader. Franck Demaumont a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a concédé cependant 9 points. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Alexis Christodoulou (La France insoumise) est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Diadié Savane, portant la nuance Extrême gauche, a récolté 10,37 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Enfin, concernant la participation à Châlette-sur-Loing, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 54,02 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Châlette-sur-Loing
Le deuxième tour des élections municipales à Châlette-sur-Loing a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Diadié Savane
Liste d'extrême droite
LES CITOYENS CHALETTOIS
|
|
Franck Demaumont
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR CHALETTE
|
|
Michèle Periers
Liste d'union à l'extrême-droite
REMETTRE CHÂLETTE-SUR-LOING EN ORDRE !
|
|
Alexis Christodoulou
Liste de La France insoumise
CHALETTE AU COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Châlette-sur-Loing
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck DEMAUMONT (Ballotage) ENSEMBLE POUR CHALETTE
|1 426
|44,96%
|Michèle PERIERS (Ballotage) REMETTRE CHÂLETTE-SUR-LOING EN ORDRE !
|1 028
|32,41%
|Alexis CHRISTODOULOU (Ballotage) CHALETTE AU COEUR
|389
|12,26%
|Diadié SAVANE (Ballotage) LES CITOYENS CHALETTOIS
|329
|10,37%
|Participation au scrutin
|Châlette-sur-Loing
|Taux de participation
|45,98%
|Taux d'abstention
|54,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Nombre de votants
|3 279
Source : ministère de l’Intérieur
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