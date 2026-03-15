Résultat de l'élection municipale 2026 à Challans : les infos en direct

Engagement pour Challans

Le rassemblement pour Challans vise à répondre aux défis que la commune rencontre, notamment en matière de sécurité et de santé. Une équipe engagée est proposée pour écouter et agir en faveur des habitants. L'objectif est de redonner à la ville son rayonnement et sa fierté.

Priorités du Maire

Parmi les priorités, il est essentiel d'être un Maire accessible et à l'écoute des attentes de la population. L'augmentation des effectifs de la Police Municipale et la gestion des taux d'imposition sont également des enjeux cruciaux. De plus, la révision du plan local d'urbanisme est envisagée pour lutter contre la bétonisation.

Amélioration des services

Un accent particulier sera mis sur l'amélioration de l'accès aux soins en facilitant l'implantation de nouveaux professionnels médicaux. L'offre de transports en commun sera également revue pour mieux répondre aux besoins des habitants. Enfin, la valorisation des acteurs économiques et des traditions locales sera une priorité pour dynamiser la vie de la commune.

Participation citoyenne

Le rassemblement encourage la participation des citoyens aux décisions locales et à la vie de la commune. Soutenir les associations qui répondent aux besoins de la population est également un axe de travail important. L'objectif est de créer un véritable lien entre les habitants et les instances municipales.