Résultat de l'élection municipale 2026 à Challans : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Challans

Tête de listeListe
Marie-Amélie Annereau
Marie-Amélie Annereau Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR CHALLANS
  • Marie-Amélie Annereau
  • Thierry Boulanger
  • Christèle Didierjean
  • Nicolas Humeau
  • Jessica Neau
  • Cédric Relandeau
  • Danielle Attama
  • Jean Morio
  • Josiane Kennicker
  • Erwan Rouxel
  • Françoise Goudouneix
  • Claude Meurant
  • Michèle Stockmann
  • Christophe Dubrulle
  • Chantal Pouliquen
  • Thierry Babu
  • Marceline Cole
  • Maurice Vilain
  • Maria Xavier de Oliveira
  • Jean-Luc Chagneau
  • Marine Villain
  • Jean-Michel Latapie
  • Marie Dallais
  • Louis Sabatier
  • Dominique Tillet
  • Didier Mousnier
  • Jacqueline Airiau
  • Anthony Cailleaud
  • Danielle Macé
  • Hervé Biret
  • Marie-France Tual
  • Alain Vignier
  • Marie Lemarchand
  • Jean-Christophe Charrier
  • Chantal Lejeune
  • David Bidault
  • Renée Fortin
Rémi Pascreau
Rémi Pascreau Liste divers centre
CHALLANS, VOTRE AVENIR, NOTRE ÉLAN
  • Rémi Pascreau
  • Marie-Laure Giraudet
  • Claude Delafosse
  • Marie-Noëlle Mandin
  • Christophe Rousseau
  • Roselyne Durand Flaire
  • Dominique Joubert
  • Jacqueline Flaire
  • Guillaume Duhail
  • Géraldine Laidet
  • Damien Cartron
  • Virginie Nottola
  • Jean-François Préault
  • Mathilde Chanson
  • Bernard Florac
  • Lydie Michaud
  • François Rondeau
  • Honorine Blanchard
  • Fabrice Genaudeau
  • Marion Pontoizeau
  • Amaury Rio
  • Louane Thibaud
  • Olivier Gérard
  • Nathalie Thibaud
  • Frédéric Desmats
  • Valérie Rivet
  • Aurélien Mollé
  • Claudette Jolly
  • Aymeric Chateigner
  • Mathilde Guilbaud
  • Damien Fontaine
  • Morgane Buord Trèves
  • Alain Mollé
  • Valentine Habert
  • Stéphane Heraud
  • Aurélie Martineau
  • Jean-Luc Moinardeau
Alexandre Huvet
Alexandre Huvet Liste divers centre
Challans en Grand
  • Alexandre Huvet
  • Francette Girard
  • Sébastien Le Lannic
  • Mathilde Christophe
  • Charles Charrier
  • Priscillia Charron
  • Stéphane Violleau
  • Catherine Roux
  • Simon Remaud
  • Amélie Devaux
  • Benjamin Senard
  • Valérie Clément
  • Eric Latté
  • Pascale Labbé
  • Patrick Guilbaud
  • Edith Neau
  • Pierre Colin
  • Delphine Aquilo
  • Jérôme Foulquier
  • Marielle Renaud Boucher
  • Erwann Lebeau
  • Sandrine Fraudeau
  • Jean-Michel Cancan
  • Florence Fernandez - Lopez
  • Jérôme Proux
  • Montaine Hemet
  • Pascal Fontaine
  • Laurence Dauphin
  • Louis Rousseau
  • Camille Guilbaud
  • Jérémy Telliet
  • Nathalie Duymaz
  • Thierry Pételet
  • Florence Menuet
  • Pascal Glardon
  • Tara Brouard
  • Jacques Cosquer
Karine Giard
Karine Giard Liste divers gauche
CHALLANS POUR TOUTES ET TOUS !
  • Karine Giard
  • Tony Soetens
  • Fanny Albert
  • Jean-Luc Testau
  • Iris Naget
  • Herve Pincon
  • Miryamme Chalhaoui
  • Benjamin Legarlantezeck
  • Cécile Melcot
  • Patrick Vergne
  • Gwenaelle Prod'Homme
  • Stephane Sailly
  • Brigitte Bonas
  • Grégory Maupu
  • Corinne Pelletier
  • Gilbert Simon
  • Veronique Boutin
  • Didier Robin
  • Gislaine Bernard
  • David Peslier
  • Fabienne Le Briquer
  • Sébastien Urvoy
  • Colette Jaunet
  • Roger Vialatte
  • Marie Bonnin
  • Florian Pelletier
  • Marie-Louise Le Gall
  • Guillaume Forcier
  • Monique Armani-Merveilleux
  • Etienne Arrive
  • Françoise Echeverria-Celerier
  • Yannick Jaunet
  • Francoise Guegan
  • Yves Toulat
  • Maryse Drouard
  • Christophe Saïsse

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi Pascreau
Rémi Pascreau (27 élus) Challans, nouvel élan ! 		3 534 49,48%
  • Rémi Pascreau
  • Marie-Noëlle Mandin
  • Alexandre Huvet
  • Roselyne Durand Flaire
  • Jean-Marc Fouquet
  • Marie-Laure Giraudet
  • Claude Delafosse
  • Béatrice Patoizeau
  • Sébastien Le Lannic
  • Stéphanie Gendre
  • Gildas Vallé
  • Géraldine Laidet
  • Stéphane Violleau
  • Jacqueline Flaire
  • Michael Pacaud
  • Marion Pontoizeau
  • Jacques Cosquer
  • Nadège Gautier
  • François Rondeau
  • Céline Mouchard
  • Damien Cartron
  • Sandrine Rousseau
  • Christophe Rousseau
  • Audrey Lesage
  • Stéphane Heraud
  • Lydie Michaud-Praud
  • Jean-Claude Joly
Thomas Merlet
Thomas Merlet (7 élus) Challans des énergies nouvelles 		2 833 39,66%
  • Thomas Merlet
  • Francette Girard
  • Yves-Marie Heulin
  • Lydie Gautret
  • Fabien Mousset
  • Isabelle Vollot
  • Benoît Redais
Laurence Proux
Laurence Proux (1 élu) Solidaires par nature 		775 10,85%
  • Laurence Proux
Participation au scrutin Challans
Taux de participation 42,72%
Taux d'abstention 57,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 281

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi Pascreau
Rémi Pascreau Challans, nouvel élan ! 		2 851 42,75%
Thomas Merlet
Thomas Merlet Challans des énergies nouvelles 		2 790 41,83%
Laurence Proux
Laurence Proux Solidaires par nature 		1 028 15,41%
Participation au scrutin Challans
Taux de participation 40,63%
Taux d'abstention 59,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 918

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Rondeau
Serge Rondeau (29 élus) Challans passionnement 		6 910 75,39%
  • Serge Rondeau
  • Isabelle Vollot
  • Jean Jacques Rouzault
  • Francette Girard
  • Jean-Michel Marsac
  • Martine Barrau
  • Rémi Pascreau
  • Lydie Gautret
  • Denis Crochet
  • Sylviane Brun-Boutet
  • Louis-Claude Mollé
  • Marie-Josée Brosset
  • Thomas Merlet
  • Sandra Deborde
  • Pascal Gadé
  • Florence Menuet
  • Olivier Chevrier
  • Sophie Landreau
  • Fabien Mousset
  • Claudie Pelloquin
  • Cyril Genaudeau
  • Adèle Pontoizeau
  • Bernard Barré
  • Maryse Hériteau-Cunaud
  • Jean-Paul Praud
  • Lydie Bossard
  • Richard Brisson
  • Gaëtane Touré
  • Julien Quéreau
Nicole Guerin
Nicole Guerin (4 élus) Autrement challans, la volonte d'entreprendre 		2 255 24,60%
  • Nicole Guerin
  • Alain Mezouari
  • Christiane L'herondelle
  • Pierre Grondin
Participation au scrutin Challans
Taux de participation 62,14%
Taux d'abstention 37,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,80%
Nombre de votants 9 627

Villes voisines de Challans

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