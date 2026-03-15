Résultat de l'élection municipale 2026 à Challans : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Challans [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Challans sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Challans.
L'actu des élections municipales 2026 à Challans
12:06 - Premier tour des municipales à Challans : horaires des bureaux de vote
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux électeurs de Challans de se prononcer sur la manière dont est organisée leur ville. À Challans et comme partout, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Qui succédera à Rémi Pascreau, qui a obtenu la mairie en 2020 au deuxième tour ? Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste de ceux qui aimeraient diriger la commune après les municipales 2026 à Challans se trouve plus bas dans cette page. Retenez également que les horaires d’ouverture des 18 bureaux de vote de Challans sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Challans
|Tête de listeListe
|
Marie-Amélie Annereau
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR CHALLANS
|
|
Rémi Pascreau
Liste divers centre
CHALLANS, VOTRE AVENIR, NOTRE ÉLAN
|
|
Alexandre Huvet
Liste divers centre
Challans en Grand
|
|
Karine Giard
Liste divers gauche
CHALLANS POUR TOUTES ET TOUS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémi Pascreau (27 élus) Challans, nouvel élan !
|3 534
|49,48%
|
|Thomas Merlet (7 élus) Challans des énergies nouvelles
|2 833
|39,66%
|
|Laurence Proux (1 élu) Solidaires par nature
|775
|10,85%
|
|Participation au scrutin
|Challans
|Taux de participation
|42,72%
|Taux d'abstention
|57,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 281
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémi Pascreau Challans, nouvel élan !
|2 851
|42,75%
|Thomas Merlet Challans des énergies nouvelles
|2 790
|41,83%
|Laurence Proux Solidaires par nature
|1 028
|15,41%
|Participation au scrutin
|Challans
|Taux de participation
|40,63%
|Taux d'abstention
|59,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 918
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Rondeau (29 élus) Challans passionnement
|6 910
|75,39%
|
|Nicole Guerin (4 élus) Autrement challans, la volonte d'entreprendre
|2 255
|24,60%
|
|Participation au scrutin
|Challans
|Taux de participation
|62,14%
|Taux d'abstention
|37,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,80%
|Nombre de votants
|9 627
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