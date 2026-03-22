Résultat de l'élection municipale 2026 à Challans : les résultats du 2e tour

Programme de Marie-Amélie Annereau à Challans (RASSEMBLEMENT POUR CHALLANS)

Engagement pour Challans

La candidature de Marie-Amélie ANNERAU se veut un appel à l'unité pour l'avenir de la commune. Elle propose une liste de rassemblement, composée de personnes engagées et à l'écoute des citoyens. L'objectif est de redonner à Challans son rayonnement en agissant concrètement pour le quotidien des habitants.

Priorités de la candidature

Les priorités incluent l'accessibilité du Maire et l'augmentation des effectifs de la Police Municipale. Marie-Amélie ANNERAU souhaite également gérer les taux locaux d'imposition pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens. D'autres axes portent sur l'amélioration de l'accès aux soins et des transports en commun.

Valorisation de l'économie locale

La candidate met l'accent sur la mise en valeur des acteurs économiques et des productions locales, notamment l'agriculture. Elle entend soutenir les associations qui contribuent à la vie locale et répondent aux besoins de la population. La valorisation des traditions locales à travers des événements municipaux est également une priorité.

Participation citoyenne

Marie-Amélie ANNERAU appelle les habitants à s'impliquer dans le processus électoral en votant pour sa liste. Elle souligne l'importance de la proximité et de l'écoute dans la gestion de la commune. Ensemble, elle souhaite retrouver la fierté d'habiter Challans et de construire un avenir commun.