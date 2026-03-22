Résultat de l'élection municipale 2026 à Challans : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Challans [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Challans sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Challans.
L'actu des élections municipales 2026 à Challans
11:49 - Alexandre Huvet, Rémi Pascreau et Marie-Amélie Annereau forment le trio de tête à Challans
Il y a une semaine à Challans, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous a mobilisé 60,60 % des électeurs sur place. Pour ce premier tour, c'est Alexandre Huvet (Divers centre) qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 41,65 % des bulletins valides. Dans son sillage, Rémi Pascreau (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 29,57 %. Un écart important séparait les deux candidats. Du côté des autres candidats, avec 21,21 %, Marie-Amélie Annereau (Rassemblement National) s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Karine Giard, portant la nuance Divers gauche, a obtenu 7,57 % des bulletins, un score insuffisant pour figurer au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Challans
Le deuxième tour des élections municipales à Challans a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie-Amélie Annereau
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR CHALLANS
|
|
Rémi Pascreau
Liste divers centre
CHALLANS, VOTRE AVENIR, NOTRE ÉLAN
|
|
Alexandre Huvet
Liste divers centre
Challans en Grand
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Challans
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre HUVET (Ballotage) Challans en Grand
|4 672
|41,65%
|Rémi PASCREAU (Ballotage) CHALLANS, VOTRE AVENIR, NOTRE ÉLAN
|3 317
|29,57%
|Marie-Amélie ANNEREAU (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR CHALLANS
|2 379
|21,21%
|Karine GIARD CHALLANS POUR TOUTES ET TOUS !
|849
|7,57%
|Participation au scrutin
|Challans
|Taux de participation
|60,60%
|Taux d'abstention
|39,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Nombre de votants
|11 415
Source : ministère de l’Intérieur
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