Résultat de l'élection municipale 2026 à Challans : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Challans

Le deuxième tour des élections municipales à Challans a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie-Amélie Annereau
Marie-Amélie Annereau Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR CHALLANS
  • Marie-Amélie Annereau
  • Thierry Boulanger
  • Christèle Didierjean
  • Nicolas Humeau
  • Jessica Neau
  • Cédric Relandeau
  • Danielle Attama
  • Jean Morio
  • Josiane Kennicker
  • Erwan Rouxel
  • Françoise Goudouneix
  • Claude Meurant
  • Michèle Stockmann
  • Christophe Dubrulle
  • Chantal Pouliquen
  • Thierry Babu
  • Marceline Cole
  • Maurice Vilain
  • Maria Xavier de Oliveira
  • Jean-Luc Chagneau
  • Marine Villain
  • Jean-Michel Latapie
  • Marie Dallais
  • Louis Sabatier
  • Dominique Tillet
  • Didier Mousnier
  • Jacqueline Airiau
  • Anthony Cailleaud
  • Danielle Macé
  • Hervé Biret
  • Marie-France Tual
  • Alain Vignier
  • Marie Lemarchand
  • Jean-Christophe Charrier
  • Chantal Lejeune
  • David Bidault
  • Renée Fortin
Rémi Pascreau
Rémi Pascreau Liste divers centre
CHALLANS, VOTRE AVENIR, NOTRE ÉLAN
  • Rémi Pascreau
  • Marie-Laure Giraudet
  • Claude Delafosse
  • Marie-Noëlle Mandin
  • Christophe Rousseau
  • Roselyne Durand Flaire
  • Dominique Joubert
  • Jacqueline Flaire
  • Guillaume Duhail
  • Géraldine Laidet
  • Damien Cartron
  • Virginie Nottola
  • Jean-François Préault
  • Mathilde Chanson
  • Bernard Florac
  • Lydie Michaud
  • François Rondeau
  • Honorine Blanchard
  • Fabrice Genaudeau
  • Marion Pontoizeau
  • Amaury Rio
  • Louane Thibaud
  • Olivier Gérard
  • Nathalie Thibaud
  • Frédéric Desmats
  • Valérie Rivet
  • Aurélien Mollé
  • Claudette Jolly
  • Aymeric Chateigner
  • Mathilde Guilbaud
  • Damien Fontaine
  • Morgane Buord Trèves
  • Alain Mollé
  • Valentine Habert
  • Stéphane Heraud
  • Aurélie Martineau
  • Jean-Luc Moinardeau
Alexandre Huvet
Alexandre Huvet Liste divers centre
Challans en Grand
  • Alexandre Huvet
  • Francette Girard
  • Sébastien Le Lannic
  • Mathilde Christophe
  • Charles Charrier
  • Priscillia Charron
  • Stéphane Violleau
  • Catherine Roux
  • Simon Remaud
  • Amélie Devaux
  • Benjamin Senard
  • Valérie Clément
  • Eric Latté
  • Pascale Labbé
  • Patrick Guilbaud
  • Edith Neau
  • Pierre Colin
  • Delphine Aquilo
  • Jérôme Foulquier
  • Marielle Renaud Boucher
  • Erwann Lebeau
  • Sandrine Fraudeau
  • Jean-Michel Cancan
  • Florence Fernandez - Lopez
  • Jérôme Proux
  • Montaine Hemet
  • Pascal Fontaine
  • Laurence Dauphin
  • Louis Rousseau
  • Camille Guilbaud
  • Jérémy Telliet
  • Nathalie Duymaz
  • Thierry Pételet
  • Florence Menuet
  • Pascal Glardon
  • Tara Brouard
  • Jacques Cosquer

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Challans

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre HUVET
Alexandre HUVET (Ballotage) Challans en Grand 		4 672 41,65%
Rémi PASCREAU
Rémi PASCREAU (Ballotage) CHALLANS, VOTRE AVENIR, NOTRE ÉLAN 		3 317 29,57%
Marie-Amélie ANNEREAU
Marie-Amélie ANNEREAU (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR CHALLANS 		2 379 21,21%
Karine GIARD
Karine GIARD CHALLANS POUR TOUTES ET TOUS ! 		849 7,57%
Participation au scrutin Challans
Taux de participation 60,60%
Taux d'abstention 39,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 11 415

Source : ministère de l’Intérieur

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