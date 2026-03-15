Résultat municipale 2026 à Challans (85300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Challans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Challans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Challans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre HUVET
Alexandre HUVET Challans en Grand 		4 672 41,65%
Rémi PASCREAU
Rémi PASCREAU CHALLANS, VOTRE AVENIR, NOTRE ÉLAN 		3 317 29,57%
Marie-Amélie ANNEREAU
Marie-Amélie ANNEREAU RASSEMBLEMENT POUR CHALLANS 		2 379 21,21%
Karine GIARD
Karine GIARD CHALLANS POUR TOUTES ET TOUS ! 		849 7,57%
Participation au scrutin Challans
Taux de participation 60,60%
Taux d'abstention 39,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 11 415

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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