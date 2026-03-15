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19:21 - Challans : élections municipales et dynamiques démographiques Dans la ville de Challans, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de 27% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,46%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (61,64%) souligne l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2 211 € par mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 12437 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,54%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,53%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Challans mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,20% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - À Challans, le RN se positionne en force aux municipales Le Rassemblement national ne comptait pas sur le podium lors des élections locales à Challans il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 24,53% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 40,15% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 17,68% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Challans comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 34,93% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 35,92% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il finira avec 43,64% lors du vote final.

16:58 - Challans classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Pour rappel, l'abstention s'élevait à 59,37 % à Challans lors des précédentes municipales, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que le Covid-19 avait maintenu chez eux beaucoup d'électeurs. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 24,40 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 52,66 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 32,12 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 47,69 %. Prendre du recul sur cette évolution lors des dernières élections permet d'identifier Challans comme une commune frappée par un fort abstentionnisme au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de cette municipale à Challans, cette variable jouera en tout cas un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Challans a-t-elle voté ? Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Challans soutenaient en priorité Simon-Pierre Paulin (Union de l'extrême droite) avec 35,92% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Philippe Latombe (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 56,36% des suffrages exprimés. Les Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Challans avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (34,93%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 19,57% des suffrages. L'orientation des électeurs de Challans a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un secteur acquis au macronisme, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Quels étaient les suffrages municipaux de Challans il y a 4 ans ? Lors des législatives de 2022, les votants de Challans portaient leur choix sur Philippe Latombe (Ensemble !) avec 30,92% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Philippe Latombe virant de nouveau en tête avec 60,55% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Challans était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 35,29% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 24,53%. Le second tour n'a fait que confirmer cette introduction en offrant 59,85% pour Emmanuel Macron, contre 40,15% pour de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - À Challans, une fiscalité en hausse qui pèsera sur l'issue du scrutin À Challans, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 21,91 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 633 000 euros environ la même année, bien en deçà des 5 250 970 € récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Challans atteint désormais 37,75 % en 2024 (contre 13,73 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Challans s'est chiffrée à environ 948 euros en 2024 (contre 730 € en 2020).

11:59 - Les dernières élections à Challans marquées par une triangulaire Dans la commune de Challans, les rapports de force politiques locaux sont encore à ce jour conditionnés par le verdict du dernier scrutin en 2020. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Rémi Pascreau (Divers centre) a viré en tête en recueillant 42,75% des suffrages. Derrière, Thomas Merlet (Divers droite) a recueilli 2 790 voix (41,83%). Avec une marge aussi réduite, l'issue du second tour semblait insaisissable. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Rémi Pascreau l'a finalement emporté avec 3 534 voix (49,48%), face à Thomas Merlet avec 2 833 électeurs inscrits (39,66%) et Laurence Proux avec 10,85% des bulletins. L’incertitude a fini par s’effacer devant un écart considérable et un succès indiscutable. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., sécurisant 683 voix supplémentaires entre les deux tours.