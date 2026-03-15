Résultat municipale 2026 à Challex (01630) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Challex a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Challex, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Challex [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aline HOFER FAVRE
Aline HOFER FAVRE (16 élus) Ensemble aujourd'hui pour Challex de demain ! 		310 62,88%
  • Aline HOFER FAVRE
  • Michel PETER
  • Brigitte FLEURY
  • Jean-Pierre SZWED
  • Patricia ALTHERR
  • Fabien BELOTTI
  • Françoise SUDAN
  • Yoann FURNON
  • Raquel CAJARAVILLE ORTIGUEIRA
  • Anthony SERRA
  • Francesca DONELLI
  • Martial MEDA
  • Emmanuelle BELOTTI
  • Corentin RINALDI
  • Rosalie ALTHERR
  • Clément DOGLIANI
Christian JOLIE
Christian JOLIE (3 élus) Challex, un nouvel élan 		183 37,12%
  • Christian JOLIE
  • Sandrine BAERISWYL
  • Damien LAURENÇOT
Participation au scrutin Challex
Taux de participation 55,98%
Taux d'abstention 44,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 501

Source : ministère de l’Intérieur

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