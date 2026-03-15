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19:16 - Challex : municipales et dynamiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques de Challex mettent en lumière des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des municipales. Avec 33% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,49%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (72,95%) met en avant l'importance des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (82,14%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 538 votants sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 34,21% et d'une population étrangère de 29,05% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (41,52%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Challex, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Quel est le poids du RN à Challex ? Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté à la dernière bataille municipale à Challex il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 17,48% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 34,81% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 13,01% au représentant du parti au tour 1. Un score trop faible, à Challex comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 25,94% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 30,52% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 36,94% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Challex peu mobilisés lors des scrutins La fuite des électeurs atteignait 51,64 % à Challex pour le premier tour des élections il y a six ans, une proportion assez classique alors que le pays était affecté par la pandémie du coronavirus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 23,81 % localement. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 52,32 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 35,65 %, contre 57,79 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent constituer une ville assez abstentionniste. Pour ces municipales, cette variable à Challex sera en définitive essentielle dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Challex Les élections législatives à Challex de juin 2024, plaçaient Olga Givernet (Ensemble !) en tête avec 36,85% au premier tour, devant Karine Dubarry (Rassemblement National) avec 30,52%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Olga Givernet culminant à 63,06% des suffrages exprimés dans la localité. Lors des élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le podium à Challex s'était cette fois forgé autour de Jordan Bardella (25,94%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (19,45%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,72%). La situation politique de Challex a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une terre marquée par le macronisme, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Challex : les points à analyser Lors des législatives de 2022, les votants de Challex soutenaient en priorité Olga Givernet (Ensemble !) avec 26,30% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,98% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Challex plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 32,03% des inscrits, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 18,14%. Lors de la finale de l'élection à Challex, les électeurs accordaient 65,19% pour Emmanuel Macron, contre 34,81% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - À Challex, les impôts sont stables à l'approche des municipales Pour ce qui est des contributions locales à Challex, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 928 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 898 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 24,66 % en 2024 (contre près de 10,26 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 94 800 euros en 2024. Un total bien loin des 448 700 euros enregistrés en 2020 avec un taux resté à près de 13,50 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Challex Les résultats des dernières municipales à Challex ont offert un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche de ce scrutin, Claude Chappuis a pris les commandes en obtenant 62,95% des bulletins. Sur la seconde marche, David Peray a engrangé 37,04% des bulletins valides. Cette victoire écrasante de Claude Chappuis a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ces municipales 2026 à Challex, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire retentissante place les forces d'opposition face à une tâche immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.