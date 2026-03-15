Résultat municipale 2026 à Chalo-Saint-Mars (91780) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chalo-Saint-Mars a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chalo-Saint-Mars, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chalo-Saint-Mars [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine BOURREAU
Christine BOURREAU (12 élus) ENSEMBLE POUR CHALO, UNE AUTRE ALTERNATIVE 		332 54,43%
  • Christine BOURREAU
  • Romaric TESSIER
  • Marinette DABECK
  • Yves POUPENEY
  • Carine AKNIN
  • Bruno HUBERT
  • Evelyne PATIN
  • Eric MARCHAND
  • Nathalie SELLIER
  • Emmanuel SAINSARD
  • Roseline POMAREDE
  • Claude MARQUE
Xavier GUIOMAR
Xavier GUIOMAR (3 élus) POUR UN VILLAGE VIVANT ET SOLIDAIRE 		278 45,57%
  • Xavier GUIOMAR
  • Véronique LÉTOURNEL
  • Régis LASSAUSSE
Participation au scrutin Chalo-Saint-Mars
Taux de participation 77,97%
Taux d'abstention 22,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,66%
Nombre de votants 644

Source : ministère de l’Intérieur

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