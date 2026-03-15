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19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Chalo-Saint-Mars Dans la ville de Chalo-Saint-Mars, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections municipales ? Dans la localité, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,39% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (78,31%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 641 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,52%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,29%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (41,82%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Chalo-Saint-Mars, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Le RN en position de force à Chalo-Saint-Mars pour la municipale 2026 Le mouvement nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière élection municipale à Chalo-Saint-Mars il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 21,53% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 43,97% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 19,49% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 47,92% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,90% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 35,99% pour le parti d'extrême droite. Il l'emportera d'ailleurs avec 50,80% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Nathalie Da Conceicao Carvalho.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Chalo-Saint-Mars ? Aux municipales de 2020 à Chalo-Saint-Mars, l'abstention était montée à 39,33 % à la fin du premier tour (une participation locale remarquable). 529 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que progressait le Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est toutefois stabilisé à 16,24 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 45,17 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 25,55 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 39,72 % d'abstention. Si on tente de dégager une tendance, le secteur apparaît donc sensiblement comme une contrée où l'abstention est contenue. Ce paramètre à Chalo-Saint-Mars sera en tout cas une variable majeure pour cette élection municipale.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Chalo-Saint-Mars il y a deux ans Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Chalo-Saint-Mars accordaient leurs suffrages à Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) avec 35,99% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 50,80% des suffrages exprimés dans la localité. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Chalo-Saint-Mars s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,90%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,70%) et Valérie Hayer (12,77%). La préférence des électeurs de Chalo-Saint-Mars a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Chalo-Saint-Mars ? La physionomie politique de Chalo-Saint-Mars laisse apparaître une zone au paysage politique évolutif. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Chalo-Saint-Mars privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (24,65%), devant Marine Le Pen qui recueillait 21,53%. Le second tour validait ensuite cette introduction en offrant 56,03% pour Emmanuel Macron, contre 43,97% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Chalo-Saint-Mars accordaient leurs suffrages à Mathieu Hillaire (Nupes) avec 31,69% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Mathieu Hillaire virant de nouveau en tête avec 52,08% des voix.

12:58 - Les électeurs de Chalo-Saint-Mars se prononceront-ils sur la question fiscale ? Sur le plan de la fiscalité locale à Chalo-Saint-Mars, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a représenté 956 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 500 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 30,86 % en 2024 (contre près de 10,61 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 30 050 € de recettes en 2024. Un montant loin des 119 210 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 6,91 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Chalo-Saint-Mars Dans la commune de Chalo-Saint-Mars, les jeux de pouvoir politiques locaux sont aujourd'hui encore façonnés par le verdict des dernières élections municipales. Dès le premier tour, Xavier Guiomar a surclassé ses concurrents en totalisant 250 suffrages (50,20%). Sur la seconde marche, Christine Bourreau a rassemblé 248 bulletins valides (49,79%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Xavier Guiomar a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Chalo-Saint-Mars, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Au vu de cette victoire sans appel, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.