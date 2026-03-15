Résultat municipale 2026 à Chalo-Saint-Mars (91780) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chalo-Saint-Mars a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chalo-Saint-Mars, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chalo-Saint-Mars [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine BOURREAU (12 élus) ENSEMBLE POUR CHALO, UNE AUTRE ALTERNATIVE
|332
|54,43%
|
|Xavier GUIOMAR (3 élus) POUR UN VILLAGE VIVANT ET SOLIDAIRE
|278
|45,57%
|
|Participation au scrutin
|Chalo-Saint-Mars
|Taux de participation
|77,97%
|Taux d'abstention
|22,03%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,66%
|Nombre de votants
|644
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Chalo-Saint-Mars [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Chalo-Saint-Mars en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Chalo-Saint-Mars
19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Chalo-Saint-Mars
Dans la ville de Chalo-Saint-Mars, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections municipales ? Dans la localité, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,39% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (78,31%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 641 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,52%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,29%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (41,82%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Chalo-Saint-Mars, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.
17:57 - Le RN en position de force à Chalo-Saint-Mars pour la municipale 2026
Le mouvement nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière élection municipale à Chalo-Saint-Mars il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 21,53% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 43,97% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 19,49% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 47,92% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,90% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 35,99% pour le parti d'extrême droite. Il l'emportera d'ailleurs avec 50,80% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Nathalie Da Conceicao Carvalho.
16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Chalo-Saint-Mars ?
Aux municipales de 2020 à Chalo-Saint-Mars, l'abstention était montée à 39,33 % à la fin du premier tour (une participation locale remarquable). 529 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que progressait le Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est toutefois stabilisé à 16,24 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 45,17 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 25,55 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 39,72 % d'abstention. Si on tente de dégager une tendance, le secteur apparaît donc sensiblement comme une contrée où l'abstention est contenue. Ce paramètre à Chalo-Saint-Mars sera en tout cas une variable majeure pour cette élection municipale.
15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Chalo-Saint-Mars il y a deux ans
Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Chalo-Saint-Mars accordaient leurs suffrages à Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) avec 35,99% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 50,80% des suffrages exprimés dans la localité. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Chalo-Saint-Mars s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,90%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,70%) et Valérie Hayer (12,77%). La préférence des électeurs de Chalo-Saint-Mars a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
14:57 - Qui l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Chalo-Saint-Mars ?
La physionomie politique de Chalo-Saint-Mars laisse apparaître une zone au paysage politique évolutif. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Chalo-Saint-Mars privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (24,65%), devant Marine Le Pen qui recueillait 21,53%. Le second tour validait ensuite cette introduction en offrant 56,03% pour Emmanuel Macron, contre 43,97% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Chalo-Saint-Mars accordaient leurs suffrages à Mathieu Hillaire (Nupes) avec 31,69% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Mathieu Hillaire virant de nouveau en tête avec 52,08% des voix.
12:58 - Les électeurs de Chalo-Saint-Mars se prononceront-ils sur la question fiscale ?
Sur le plan de la fiscalité locale à Chalo-Saint-Mars, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a représenté 956 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 500 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 30,86 % en 2024 (contre près de 10,61 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 30 050 € de recettes en 2024. Un montant loin des 119 210 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 6,91 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.
11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Chalo-Saint-Mars
Dans la commune de Chalo-Saint-Mars, les jeux de pouvoir politiques locaux sont aujourd'hui encore façonnés par le verdict des dernières élections municipales. Dès le premier tour, Xavier Guiomar a surclassé ses concurrents en totalisant 250 suffrages (50,20%). Sur la seconde marche, Christine Bourreau a rassemblé 248 bulletins valides (49,79%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Xavier Guiomar a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Chalo-Saint-Mars, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Au vu de cette victoire sans appel, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - À quelle heure ferme le bureau de vote de Chalo-Saint-Mars ?
L'unique bureau de vote de la commune de Chalo-Saint-Mars sera accessible jusqu'à 20 h pour permettre aux électeurs de s'exprimer. Le premier tour des élections municipales est organisé ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin doit permettre de renouveler les nouveaux maires de toutes les communes françaises. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche se trouve plus bas dans cette page. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
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