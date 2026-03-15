Résultat de l'élection municipale 2026 à Chalon-sur-Saône : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chalon-sur-Saône

Tête de listeListe
Clément Mugnier
Clément Mugnier Liste divers gauche
Chalon en commun
  • Clément Mugnier
  • Estelle Portrat
  • Jean-Michel de Almeida
  • Marie Duchassin
  • Béranger Perrier
  • Francine Chopard
  • Didier de Carli
  • Olympe Sauvage
  • Alain Rousselot-Pailley
  • Dolores Arnao-Marquez
  • Dominique Courbon
  • Emilie Brussier
  • Bruno Alvergnat
  • Anne Bonniaud
  • Thomas Bonnot Cauvin
  • Maud Conry
  • Grégoire Ensel
  • Nora Vivant
  • Jordan Clement
  • Sonia Floriant
  • Lucas Rogler
  • Nadine Rebourgeon
  • Bernard Gauthier
  • Faustine Leplat
  • Gaël Begot
  • Elisabeth Pillien
  • Jean-Pierre Amiot
  • Annick Perrier
  • Eric Auclair
  • Sandrine Chevalier
  • Abdelkader Ouled Lounis
  • Valérie Cuzol
  • Eric Malnoy
  • Nathalie Vermorel
  • Thierry Barbier
  • Marie Compagnon
  • Patrick Larue
  • Laurence Hoeffling
  • Daniel Coissard
  • Annette Sachetat
  • Jean-Paul Cugnet
  • Liliane Doute
  • Jérôme Durain
Damien Saley
Damien Saley Liste de La France insoumise
Union Populaire Chalonnaise
  • Damien Saley
  • Sabrina Sari
  • Pierrick Selva
  • Sylvie Herody
  • Antony Bazir
  • Samuelle Degouve de Nuncques
  • Christophe Couillerot
  • Morgane Guechi
  • Clément Massot
  • Wafaa El Moukhliss
  • Michel Jacquot
  • Valérie Colin
  • Jacques Djebari
  • Nadia Chboureg
  • Dylan Lopez
  • Sonia Mabrouk
  • Gilles Laurencin
  • Léa Meyer
  • Said Mmanga Djounga
  • Aurore Jann
  • Julien Burdy
  • Delphine Loiseau
  • Jean-Pierre Thielland
  • Valérie Blondiau
  • Kais Mabrouk
  • Anne Jost
  • Anthony Blanchet
  • Céline Bailly
  • Thomas Merlin
  • Clémentine Lebaudy
  • Michel Comat
  • Françoise Guilloteau
  • John Weeber
  • Marie-Odile Prando
  • Zakaria Mokhtari
  • Léontine Riviere
  • David Ahmed
  • Quitterie Willemet
  • Benjamin Guilloteau
  • Hanan Mabrouk
  • David Occhipinti
  • Patricia Humblot
  • Nassifou Aboudou
  • Khadija Saber
  • Gregory Chateaux
Patrick Lartaut
Patrick Lartaut Liste d'extrême-gauche
Pour que l'argent aille aux communes, aux services publics et pas à la guerre
  • Patrick Lartaut
  • Marie-Catherine Chaveriat
  • Bruno Lemoine
  • Anne Rodriguez
  • Jacky Desmurger
  • Véronique Lartaut
  • Pascal Budin
  • Clémence Resillot
  • Théo Thomeret
  • Véronique Sarrazin
  • Kevin Blin
  • Mylene Scheid
  • Bilal Djadel
  • Christine Larsonneur
  • Bernard Delice
  • Fanny Sarre
  • Alain Ducloux
  • Patricia Tartre-Girard
  • Bilel Zeramdini
  • Brigitte Desprey
  • Tahar Youneb
  • Delphine Bordin
  • Tony Adlaoui
  • Omayma Chtiti
  • Yvan Lambert
  • Isabelle Morel
  • Nicolas Lhenry
  • Laeticia Ampoulier
  • Laurent Mathieu
  • Marie Vigneron
  • Richard Lhenry
  • Sophie Chambelland
  • Sa Heunthep
  • Horn Dalda Daniel Junior
  • Roland Charriere
  • Nadia Tabout
  • Daniel Parize
  • Chadhulati Abdou
  • Atef Dahbi
  • Amandine Budin
  • Jean-Pierre Chamfroy
  • Caroline Paccaud
  • Bryan Fauchart
  • Joy Brunot
  • Laurent Haudry
Pascal Dufraigne
Pascal Dufraigne Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Pascal Dufraigne
  • Fabienne Bunel
  • Yannick Bregent
  • Eulalie Potin
  • Imed Ben Halima
  • Christelle Gougler
  • Fabian Delarche
  • Saliha Bensebaa
  • Jean Bonnin
  • Anne-Marie Michel
  • Julien Jaeckel
  • Noëlle Goujon
  • Kokola Sename
  • Véronique Formentel
  • Dorgeles Gbedje
  • Jennifer Boucherot
  • Mahamoud Elmi
  • Nathalie Cottin
  • Franck Petot
  • Priscilla Schied
  • Cyril Carillon
  • Grace Buabeng
  • Benjamin Mbo Mosengo Disasi
  • Geneviève Clet
  • Daniel Potin
  • Marine Airault
  • David Sigonney
  • Patricia Liorzou
  • Eric Cretet
  • Jeanne-D'Arc Gbedje
  • Xavier Rifflard
  • Sandrine Saas
  • Djedji Mody
  • Sarah Eren
  • Joël Retory
  • Nathalie Tournier
  • Jean-Louis Recordon
  • Marie-Claire Buizza
  • Didier Poutrieux
  • Monique Loraud
  • Christian Girard
  • Isabelle Lafouge
  • Guy Prudent
Gilles Platret
Gilles Platret Liste divers droite
En avant Chalon
  • Gilles Platret
  • Amelle Deschamps
  • Jean-Luc Philip
  • Laurence Friez
  • Jean-Vianney Guigue
  • Clotilde Allegre
  • Bruno Legourd
  • Isabel Paulo
  • Maxime Ravenet
  • Maryline Nutte
  • Jean-Yves Mazue
  • Laura Rebimba
  • Jean-Michel Morandiere
  • Nathalie Berthaud
  • M'Hamed Bentekaya
  • Magali Raux
  • John Guigue
  • Elisabeth Vitton
  • Gilles Boisson
  • Bénédicte Mosnier
  • Fabrice Faradji
  • Sophie Landrot
  • Pierre Carlot
  • Dominique Melin
  • Yoann Bougaud
  • Véronique Avon
  • Grégoire Melin
  • Emmanuelle Pinto
  • Benoît Morgante
  • Françoise Vaillant
  • Xavier Briet
  • Dominique Rougeron
  • Cédric Da Silva
  • Monique Bredoire
  • Pascal Bouthenet
  • Manon Joseph
  • Michel Oiknine
  • Marcelle Simon
  • Jean-François Conry
  • Dominique Veaux
  • Gabin Metenier-Pereira
  • Evelyne Lefebvre
  • Antonin Zurita

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Platret
Gilles Platret (34 élus) En avant chalon 		5 007 52,93%
  • Gilles Platret
  • Amelle Deschamps
  • Sébastien Martin
  • Elizabeth Vitton
  • Bruno Legourd
  • Laurence Friez
  • Hervé Dumaine
  • Agathe Ruga
  • Jean-Michel Morandiere
  • Véronique Avon
  • Philippe Finas
  • Isabel Maria Paulo
  • John Guigue
  • Emmanuelle Dupuit
  • Fabrice Faradji
  • Sophie Landrot
  • Maxime Ravenet
  • Bénédicte Mosnier
  • Bruno Rochette
  • Annie Lombard
  • M'hamed Bentekaya
  • Evelyne Lefebvre
  • Pierre Carlot
  • Dominique Melin
  • Paul Thebault
  • Dominique Rougeron
  • Matthieu Varon
  • Françoise Chainard
  • Régis Clerc
  • Valérie Maurer
  • Benoît Morgante
  • Françoise Vaillant
  • Serge Rosinoff
  • Monique Bredoire
Mourad Laoues
Mourad Laoues (3 élus) Bien vivre a chalon 2020 		1 319 13,94%
  • Mourad Laoues
  • Amandine Ligerot
  • Christophe Regard
Nathalie Leblanc
Nathalie Leblanc (3 élus) Cultivons chalon 		1 181 12,48%
  • Nathalie Leblanc
  • Sébastien Lagoutte
  • Francine Chopard
Isabelle Dechaume
Isabelle Dechaume (2 élus) Chaque jour chalon 		799 8,44%
  • Isabelle Dechaume
  • Didier De Carli
Alain Rousselot-Pailley
Alain Rousselot-Pailley (1 élu) Ensemble chalon 		600 6,34%
  • Alain Rousselot-Pailley
Franck Diop
Franck Diop Ensemble pour chalon 		318 3,36%
Pascal Dufraigne
Pascal Dufraigne Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		235 2,48%
Participation au scrutin Chalon-sur-Saône
Taux de participation 37,36%
Taux d'abstention 62,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 714

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Platret
Gilles Platret (34 élus) Tous pour chalon 		7 844 52,38%
  • Gilles Platret
  • Isabelle Dechaume
  • Sébastien Martin
  • Valérie Maurer
  • Jean-Vianney Guigue
  • Sophie Landrot
  • Hervé Dumaine
  • Amelle Chouit
  • Christian Marmillon
  • Bernadette Vellard Hernandez
  • Joël Lefevre
  • Françoise Chainard
  • Maxime Ravenet
  • Dominique Melin
  • Jean-Claude Rousseau
  • Elizabeth Vitton
  • Philippe Finas
  • Jacqueline Gaudilliere
  • Landry Leonard
  • Annie Lombard
  • John Guigue
  • Valérie Briquet
  • Gilles Virard
  • Evelyne Lefebvre
  • Jacques Morin
  • Martine Petit
  • Antonio Caetano
  • Solange Dorey
  • Benoit Dessaut
  • Isabelle Fery
  • Paul Thebault
  • Mina Jaillard
  • Claude-Pierre Carlot
  • Dominique Rougeron
Christophe Sirugue
Christophe Sirugue (7 élus) Chalon la ville qui nous rassemble 		4 878 32,57%
  • Christophe Sirugue
  • Nathalie Leblanc
  • Christian Villeboeuf
  • Françine Chopard
  • Benjamin Griveaux
  • Noémie Danjour
  • Mourad Laoues
Ghislaine Launay
Ghislaine Launay (2 élus) Rassemblement bleu marine pour chalon-sur-saone 		1 531 10,22%
  • Ghislaine Launay
  • Florian Dottoni
Pascal Dufraigne
Pascal Dufraigne Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		720 4,80%
Participation au scrutin Chalon-sur-Saône
Taux de participation 56,20%
Taux d'abstention 43,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,83%
Nombre de votants 15 569

Villes voisines de Chalon-sur-Saône

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