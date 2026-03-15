Résultat de l'élection municipale 2026 à Chalon-sur-Saône : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chalon-sur-Saône [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Chalon-sur-Saône sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chalon-sur-Saône.
L'actu des élections municipales 2026 à Chalon-sur-Saône
12:08 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Chalon-sur-Saône
Les 26 bureaux de vote de l'agglomération de Chalon-sur-Saône sont ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux habitants de décider. Ce dimanche 15 mars 2026, les 24 776 électeurs de Chalon-sur-Saône sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. Lors des précédentes municipales, en raison de la crise du covid, le deuxième tour, prévu le 22 mars, avait été reporté de trois mois. La liste des candidats en 2026 a été publiée ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chalon-sur-Saône
|Tête de listeListe
|
Clément Mugnier
Liste divers gauche
Chalon en commun
|
|
Damien Saley
Liste de La France insoumise
Union Populaire Chalonnaise
|
|
Patrick Lartaut
Liste d'extrême-gauche
Pour que l'argent aille aux communes, aux services publics et pas à la guerre
|
|
Pascal Dufraigne
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Gilles Platret
Liste divers droite
En avant Chalon
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Platret (34 élus) En avant chalon
|5 007
|52,93%
|
|Mourad Laoues (3 élus) Bien vivre a chalon 2020
|1 319
|13,94%
|
|Nathalie Leblanc (3 élus) Cultivons chalon
|1 181
|12,48%
|
|Isabelle Dechaume (2 élus) Chaque jour chalon
|799
|8,44%
|
|Alain Rousselot-Pailley (1 élu) Ensemble chalon
|600
|6,34%
|
|Franck Diop Ensemble pour chalon
|318
|3,36%
|Pascal Dufraigne Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|235
|2,48%
|Participation au scrutin
|Chalon-sur-Saône
|Taux de participation
|37,36%
|Taux d'abstention
|62,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 714
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Platret (34 élus) Tous pour chalon
|7 844
|52,38%
|
|Christophe Sirugue (7 élus) Chalon la ville qui nous rassemble
|4 878
|32,57%
|
|Ghislaine Launay (2 élus) Rassemblement bleu marine pour chalon-sur-saone
|1 531
|10,22%
|
|Pascal Dufraigne Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|720
|4,80%
|Participation au scrutin
|Chalon-sur-Saône
|Taux de participation
|56,20%
|Taux d'abstention
|43,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,83%
|Nombre de votants
|15 569
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