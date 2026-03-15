Résultat municipale 2026 à Chalon-sur-Saône (71100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chalon-sur-Saône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chalon-sur-Saône, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chalon-sur-Saône [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles PLATRET
Gilles PLATRET (36 élus) En avant Chalon 		8 486 61,48%
  • Gilles PLATRET
  • Amelle DESCHAMPS
  • Jean-Luc PHILIP
  • Laurence FRIEZ
  • Jean-Vianney GUIGUE
  • Clotilde ALLEGRE
  • Bruno LEGOURD
  • Isabel PAULO
  • Maxime RAVENET
  • Maryline NUTTE
  • Jean-Yves MAZUE
  • Laura REBIMBA
  • Jean-Michel MORANDIERE
  • Nathalie BERTHAUD
  • M'Hamed BENTEKAYA
  • Magali RAUX
  • John GUIGUE
  • Elisabeth VITTON
  • Gilles BOISSON
  • Bénédicte MOSNIER
  • Fabrice FARADJI
  • Sophie LANDROT
  • Pierre CARLOT
  • Dominique MELIN
  • Yoann BOUGAUD
  • Véronique AVON
  • Grégoire MELIN
  • Emmanuelle PINTO
  • Benoît MORGANTE
  • Françoise VAILLANT
  • Xavier BRIET
  • Dominique ROUGERON
  • Cédric DA SILVA
  • Monique BREDOIRE
  • Pascal BOUTHENET
  • Manon JOSEPH
Clément MUGNIER
Clément MUGNIER (5 élus) Chalon en commun 		3 616 26,20%
  • Clément MUGNIER
  • Estelle PORTRAT
  • Jean-Michel DE ALMEIDA
  • Marie DUCHASSIN
  • Béranger PERRIER
Damien SALEY
Damien SALEY (2 élus) Union Populaire Chalonnaise 		1 460 10,58%
  • Damien SALEY
  • Sabrina SARI
Pascal DUFRAIGNE
Pascal DUFRAIGNE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		156 1,13%
Patrick LARTAUT
Patrick LARTAUT Pour que l'argent aille aux communes, aux services publics et pas à la guerre 		84 0,61%
Participation au scrutin Chalon-sur-Saône
Taux de participation 54,93%
Taux d'abstention 45,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 14 079

Source : ministère de l’Intérieur

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