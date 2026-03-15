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19:21 - Le poids démographique et économique de Chalon-sur-Saône aux élections municipales En pleine campagne électorale municipale, Chalon-sur-Saône est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 44 592 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 212 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (65,39%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La présence de 5 041 résidents étrangers, soit 11,30% de la population, participe à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 177 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,33%, annonçant une situation économique fragile. À Chalon-sur-Saône, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les électeurs de Chalon-sur-Saône séduits par le RN ? Le parti nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Chalon-sur-Saône en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 19,92% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 36,63% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 12,42% aux candidats RN lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Au second tour, le parti d'extrême droite validait 5,62% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 28,36% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 19,89% pour le parti d'extrême droite sur l'ensemble des circonscriptions de Chalon-sur-Saône. Il finira avec 24,07% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Chalon-sur-Saône avant 2026 Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 9 714 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales à Chalon-sur-Saône, soit un taux de participation de 37,36 %, en deçà de la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid perturbait l'événement. Avec les présidentielles, les municipales sont pourtant le rendez-vous électoral où les Français votent le plus massivement pour choisir leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 18 311 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 70,98 % de participation. La mobilisation atteignait de son côté 51,55 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 65,43 %, contre seulement 45,38 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune en déficit de participation. Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Chalon-sur-Saône, ce paramètre jouera en tout cas un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Comment a voté Chalon-sur-Saône lors des dernières élections ? En juin 2024, les élections législatives à Chalon-sur-Saône avaient propulsé aux avants-postes le rassemblement des gauches (30,76%), devant les Divers droite (21,98%) selon les résultats additionnés sur les 2 circonscriptions associées à la ville. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, les partis de gauche unis culminant à 42,30% des votes dans la commune. À l'occasion du match européen près d'un mois plus tôt, les citoyens de Chalon-sur-Saône avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 28,36% des votes. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Chalon-sur-Saône lors de la dernière présidentielle ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Chalon-sur-Saône comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Chalon-sur-Saône privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (28,25%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 25,26%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,37% pour Emmanuel Macron, contre 36,63% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Chalon-sur-Saône donnaient la prime à la Nouvelle union populaire écologique et sociale (27,26%) devant LR (24,02%). Le vote définitif consacrait la Nupes, réunissant 48,29% des suffrages exprimés.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Chalon-sur-Saône À Chalon-sur-Saône, sur le plan de la fiscalité locale, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 276 € en 2024 (dernières données en date) contre 1 170 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 47,34 % en 2024 (contre 27,26 % en 2020). La moyenne au niveau national, située à environ 40 % et en hausse de 1,2 point depuis 2020, offre un point de comparaison éclairant. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 789 200 euros de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 12,65965 millions d'euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 18,92 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - La liste étiquetée Les Républicains grande gagnante de l'élection à Chalon-sur-Saône À Chalon-sur-Saône, à l'occasion des municipales précédentes, les résultats ont offert un panorama précis des équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Gilles Platret (Les Républicains) a creusé l'écart en rassemblant 52,93% des voix. À ses trousses, Mourad Laoues (Europe Ecologie-Les Verts) a obtenu 1 319 voix (13,94%). Le trio de tête a été complété par Nathalie Leblanc (Parti socialiste), avec 1 181 électeurs (12,48%). Ce succès d'emblée de Gilles Platret a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Chalon-sur-Saône, ce décor pèsera irrémédiablement. Le camp adverse devra accomplir un effort colossal ce dimanche afin de renverser cette domination, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.