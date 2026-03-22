Résultat de l'élection municipale 2026 à Chalonnes-sur-Loire : les résultats du 2e tour

Programme de Fernando Gonçalves à Chalonnes-sur-Loire (Chalonnes avec vous)

Créer des emplois

Nous renforcerons l’accompagnement des artisans et commerçants Chalonnais. Un comité local sera mis en place pour la transmission des exploitations agricoles. Nous accueillerons de nouvelles entreprises pour dynamiser notre économie locale.

Soutenir les plus fragiles

Nous porterons une attention particulière aux situations de handicap pour garantir l'accès à tous. Des assises de la jeunesse seront organisées pour mieux accompagner nos aînés et les jeunes. Nous mettrons en place un contrat local de santé à l'échelle de la communauté de communes.

Protéger votre cadre de vie

Nous améliorerons les aménagements urbains pour une meilleure cohabitation entre usagers. L’accessibilité des lieux publics sera renforcée pour les personnes à mobilité réduite. Une démarche de végétalisation des espaces publics sera engagée pour améliorer la qualité de vie.

Accès au sport et à la culture

Nous engagerons la construction d’une nouvelle salle de sport pour Chalonnes. Le sport sera rendu accessible à tous grâce au soutien des associations. Un Projet Culturel Communal sera élaboré pour répondre aux besoins en infrastructures culturelles.