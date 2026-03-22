Résultat de l'élection municipale 2026 à Chalonnes-sur-Loire : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chalonnes-sur-Loire [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chalonnes-sur-Loire sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chalonnes-sur-Loire.
L'actu des élections municipales 2026 à Chalonnes-sur-Loire
11:42 - Résultat indécis entre Laurent Froger et Fernando Gonçalves
Dimanche dernier à Chalonnes-sur-Loire, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 34,18 %. C'est Laurent Froger qui s'est arrogé la première place avec 39,91 % des voix. À sa suite, Fernando Gonçalves (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 38,80 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, avec 21,32 %, Christophe Grasteau s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chalonnes-sur-Loire
Le deuxième tour des élections municipales à Chalonnes-sur-Loire a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Fernando Gonçalves
Liste divers gauche
Chalonnes avec vous
|
|
Laurent Froger
Liste Divers
Gardons le cap - Chalonnes 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chalonnes-sur-Loire
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent FROGER (Ballotage) Gardons le cap - Chalonnes 2026
|1 398
|39,91%
|Fernando GONÇALVES (Ballotage) Chalonnes avec vous
|1 359
|38,80%
|Christophe GRASTEAU (Ballotage) Unissons Chalonnes
|747
|21,32%
|Participation au scrutin
|Chalonnes-sur-Loire
|Taux de participation
|65,82%
|Taux d'abstention
|34,18%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Nombre de votants
|3 614
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Chalonnes-sur-Loire
- Chalonnes-sur-Loire (49290)
- Ecole primaire à Chalonnes-sur-Loire
- Maternités à Chalonnes-sur-Loire
- Crèches et garderies à Chalonnes-sur-Loire
- Classement des collèges à Chalonnes-sur-Loire
- Salaires à Chalonnes-sur-Loire
- Impôts à Chalonnes-sur-Loire
- Dette et budget de Chalonnes-sur-Loire
- Climat et historique météo de Chalonnes-sur-Loire
- Accidents à Chalonnes-sur-Loire
- Délinquance à Chalonnes-sur-Loire
- Inondations à Chalonnes-sur-Loire
- Nombre de médecins à Chalonnes-sur-Loire
- Pollution à Chalonnes-sur-Loire
- Entreprises à Chalonnes-sur-Loire
- Prix immobilier à Chalonnes-sur-Loire