Résultat de l'élection municipale 2026 à Chalonnes-sur-Loire : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chalonnes-sur-Loire

Le deuxième tour des élections municipales à Chalonnes-sur-Loire a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Fernando Gonçalves
Fernando Gonçalves Liste divers gauche
Chalonnes avec vous
  • Fernando Gonçalves
  • Anne Uzureau
  • Jean-Louis Belliard
  • Sandrine Favreau
  • Jacques Hilléreau
  • Isabelle Rochard
  • Christophe Adnot
  • Prune Evrard
  • Jean-Michel Leduc
  • Margot Thouet-Grouiller
  • Matthieu Moinard
  • Christelle Chalumeau Racineux
  • Jérôme Tourneur
  • Marie-Annick Cébron
  • Vincent Ravanne
  • Brigitte Lebailly
  • Daniel Grimault
  • Corinne Thuleau
  • Mathieu Teulier
  • Estelle Raymond
  • Valentin Leblanc
  • Nathalie Torabi
  • Christophe Demeyer
  • Magali Mercier
  • Noé Marecesche
  • Florence Foussard
  • Régis Rupert
  • Joëlle Couânon
  • Christopher Dugas
  • Christel Tricaud
  • Yann Augeul
Laurent Froger
Laurent Froger Liste Divers
Gardons le cap - Chalonnes 2026
  • Laurent Froger
  • Virginie Cochet
  • William Poissonneau
  • Betty Limousin
  • Richard Viau
  • Aurélie Caillet
  • Renaud Tombini
  • Annie Gourdon
  • Mikaël Le Vourch
  • Florence Zambetta
  • Wilfrid Kamtoh
  • Sophie Pommier
  • Philippe Giteau
  • Dominique Blazy
  • Bruno Gaillou
  • Lina Mary
  • Pascal Pages Xatart Pares
  • Patricia Goigoux
  • Michaël Taupin
  • Virginie Juret
  • Siegfried Denis
  • Noëlla Coutault
  • Freddy Poilane
  • Martine Fardeau
  • Patrice Renou
  • Gwénaëlle Le Coz (lagadec)
  • Laurent Tijou
  • Armelle Moreau
  • Jacques Sarradin
  • Jacqueline Odette Jeanne Thuleau
  • Hervé Mayer

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chalonnes-sur-Loire

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent FROGER
Laurent FROGER (Ballotage) Gardons le cap - Chalonnes 2026 		1 398 39,91%
Fernando GONÇALVES
Fernando GONÇALVES (Ballotage) Chalonnes avec vous 		1 359 38,80%
Christophe GRASTEAU
Christophe GRASTEAU (Ballotage) Unissons Chalonnes 		747 21,32%
Participation au scrutin Chalonnes-sur-Loire
Taux de participation 65,82%
Taux d'abstention 34,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 3 614

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Maine-et-Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Maine-et-Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Chalonnes-sur-Loire

En savoir plus sur Chalonnes-sur-Loire