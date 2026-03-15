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19:18 - Chalonnes-sur-Loire : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales En pleine campagne électorale municipale, Chalonnes-sur-Loire est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec une population de 6 541 habitants répartis dans 3 317 logements, cette commune présente une densité de 171 habitants par km². Ses 535 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 1 861 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (77,18%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,83% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,36%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 441 € par mois. Chalonnes-sur-Loire incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Chalonnes-sur-Loire ? Le parti nationaliste était resté en retrait lors des élections locales à Chalonnes-sur-Loire en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 17,70% des bulletins exprimés lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 29,19% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 13,83% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Chalonnes-sur-Loire comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 22,15% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 24,71% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 27,76% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Chalonnes-sur-Loire avant 2026 Pour rappel, l'abstention se montait à 43,34 % à Chalonnes-sur-Loire lors des dernières élections municipales, une abstention modeste, en pleine crise sanitaire liée au coronavirus à l'époque. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 20,13 % localement. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 43,81 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 25,93 %, contre 46,15 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention. Pour cette élection municipale, cette réalité à Chalonnes-sur-Loire sera en définitive primordiale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Chalonnes-sur-Loire Le panorama politique de Chalonnes-sur-Loire a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un secteur acquis au macronisme, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes. Lors des dernières élections européennes, le podium à Chalonnes-sur-Loire s'était en effet forgé autour de la liste menée par Jordan Bardella (22,15%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (20,42%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (17,75%). Les élections des députés à Chalonnes-sur-Loire qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Stella Dupont (Majorité présidentielle) aux avants-postes avec 39,34% au premier tour, devant Thomas Brisseau (Rassemblement National) avec 24,71%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Stella Dupont culminant à 52,28% des votes dans la localité.

14:57 - Les électeurs de Chalonnes-sur-Loire avaient franchement privilégié la majorité présidentielle il y a 4 ans La physionomie politique de Chalonnes-sur-Loire dessine une place forte du courant central. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Chalonnes-sur-Loire accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 36,91%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 18,71%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,81% pour Emmanuel Macron, contre 29,19% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Chalonnes-sur-Loire soutenaient en priorité Stella Dupont (Ensemble !) avec 46,35% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,43% des suffrages.

12:58 - Chalonnes-sur-Loire : la fiscalité observée en amont du scrutin municipal Pour ce qui concerne la pression fiscale de Chalonnes-sur-Loire, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 1 018 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 726 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 45,42 % en 2024 (contre 22,40 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %, soit une hausse de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 170 530 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 958 930 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 13,55 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections de 2020 : la liste "Partageons Demain" majoritaire à Chalonnes-sur-Loire Il peut se révéler éclairant d'examiner les résultats du dernier scrutin municipal à Chalonnes-sur-Loire. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Marie-Madeleine Monnier (Divers) a pris les commandes en recueillant 1 571 soutiens (56,49%). En deuxième position, Philippe Ménard (Divers) a capté 1 210 votes (43,50%). Cette victoire au premier tour a rendu tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Chalonnes-sur-Loire, cette répartition historique des voix a forcément orienté les stratégies des différents camps. Faire basculer une majorité si large sera le principal défi pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.