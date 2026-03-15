Résultat municipale 2026 à Chalonnes-sur-Loire (49290) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chalonnes-sur-Loire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chalonnes-sur-Loire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chalonnes-sur-Loire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent FROGER
Laurent FROGER Gardons le cap - Chalonnes 2026 		1 398 39,90%
Fernando GONÇALVES
Fernando GONÇALVES Chalonnes avec vous 		1 359 38,78%
Christophe GRASTEAU
Christophe GRASTEAU Unissons Chalonnes 		747 21,32%
Participation au scrutin Chalonnes-sur-Loire
Taux de participation 65,82%
Taux d'abstention 34,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 3 614

Source : ministère de l’Intérieur

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