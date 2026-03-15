Résultat de l'élection municipale 2026 à Châlons-en-Champagne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Châlons-en-Champagne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Châlons-en-Champagne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Châlons-en-Champagne.
L'actu des élections municipales 2026 à Châlons-en-Champagne
12:08 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Châlons-en-Champagne ?
Le premier tour des municipales se tient ce dimanche à Châlons-en-Champagne. Ce scrutin va permettre de renouveler les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. En comparaison, en mars 2020, le 1er tour des élections municipales s’est déroulé dans un contexte exceptionnel marqué par le covid. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste des candidats à Châlons-en-Champagne. Les 25 bureaux de vote de l'agglomération de Châlons-en-Champagne sont accessibles de 8 heures à 18 heures pour recevoir les citoyens. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Châlons-en-Champagne dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châlons-en-Champagne
|Tête de listeListe
|
Rudy Namur
Liste d'union à gauche
Pour Châlons, agissons ensemble !
|
|
Anthony Smith
Liste d'extrême-gauche
FAIRE MIEUX POUR CHÂLONS
|
|
Gabriel Michel
Liste divers droite
Châlons Droit au Coeur
|
|
Achille Bisiaux
Liste du Rassemblement National
L'ESPOIR D'UN AVENIR MEILLEUR POUR CHÂLONS !
|
|
Dominique Vatel
Liste du Parti communiste français
Ensemble, gagnons à gauche
|
|
Benoist Apparu
Liste divers droite
J'aime Châlons
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoist Apparu (34 élus) J'aime châlons
|3 166
|53,16%
|
|Rudy Namur (5 élus) Notre passion c'est châlons
|1 573
|26,41%
|
|Alan Pierrejean (2 élus) Châlons c'est vous !
|644
|10,81%
|
|Dominique Vatel (2 élus) Les châlonnais-es ensemble à gauche
|572
|9,60%
|
|Participation au scrutin
|Châlons-en-Champagne
|Taux de participation
|26,07%
|Taux d'abstention
|73,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 102
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoist Apparu J'aime châlons
|3 329
|46,03%
|Rudy Namur Notre passion c'est châlons
|1 848
|25,55%
|Alan Pierrejean Châlons c'est vous !
|1 116
|15,43%
|Dominique Vatel Les châlonnais-es ensemble à gauche
|938
|12,97%
|Participation au scrutin
|Châlons-en-Champagne
|Taux de participation
|32,05%
|Taux d'abstention
|67,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 491
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoist Apparu (32 élus) J'aime chalons generation 2014
|6 588
|46,48%
|
|Rudy Namur (7 élus) Un nouveau souffle pour chalons
|4 878
|34,41%
|
|Pascal Erre (4 élus) Rassemblement bleu marine chalons
|2 706
|19,09%
|
|Participation au scrutin
|Châlons-en-Champagne
|Taux de participation
|57,46%
|Taux d'abstention
|42,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,27%
|Nombre de votants
|14 651
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoist Apparu J'aime chalons generation 2014
|5 924
|43,33%
|Rudy Namur Un nouveau souffle pour chalons
|4 225
|30,90%
|Pascal Erre Rassemblement bleu marine chalons
|2 803
|20,50%
|Bernard Namura Republique+ vous avec nous pour châlons
|718
|5,25%
|Participation au scrutin
|Châlons-en-Champagne
|Taux de participation
|55,59%
|Taux d'abstention
|44,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,55%
|Nombre de votants
|14 173
Villes voisines de Châlons-en-Champagne
- Châlons-en-Champagne (51000)
- Ecole primaire à Châlons-en-Champagne
- Maternités à Châlons-en-Champagne
- Crèches et garderies à Châlons-en-Champagne
- Classement des collèges à Châlons-en-Champagne
- Salaires à Châlons-en-Champagne
- Impôts à Châlons-en-Champagne
- Dette et budget de Châlons-en-Champagne
- Climat et historique météo de Châlons-en-Champagne
- Accidents à Châlons-en-Champagne
- Délinquance à Châlons-en-Champagne
- Inondations à Châlons-en-Champagne
- Nombre de médecins à Châlons-en-Champagne
- Pollution à Châlons-en-Champagne
- Entreprises à Châlons-en-Champagne
- Prix immobilier à Châlons-en-Champagne