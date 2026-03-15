Résultat de l'élection municipale 2026 à Châlons-en-Champagne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châlons-en-Champagne

Tête de listeListe
Rudy Namur
Rudy Namur Liste d'union à gauche
Pour Châlons, agissons ensemble !
  • Rudy Namur
  • Safia Hamoudi
  • Maxime Gérardin
  • Audrey Serré
  • Georges Castillo
  • Karima Gautier
  • Sébastien Brady
  • Garance Schmitt
  • Naceur Abdelli
  • Ludivine Perard
  • Farid Majbour
  • Christèle Lomer
  • Amaury Buren
  • Pauline Drain
  • Didier Leconte
  • Marion Hazard
  • Adda Naouari
  • Youssra Boudib
  • Alexandre Muller
  • Caroline Raunet
  • Gérard Thiebaut
  • Bélina Blanlot
  • Jean-Marie Largeau-Abad
  • Marie Jenrat
  • Hervé Bouché
  • Mylène Pradeur
  • Philippe Leclercq
  • Soumya El Kamssi
  • Mathieu Paquet
  • Molly Tison
  • Emmanuel Barcelo
  • Annie Minjeau
  • Pascal Mouy
  • Pascale Garrido
  • Fernando Guerreiro
  • Vanessa Leglise
  • Olivier Sirot
  • Martine Thibert
  • Jean-Marc Vigneron
  • Dominique Caplain
  • Stéphane Bertier
  • Monique Francart
  • Fabrice Minuel
Anthony Smith
Anthony Smith Liste d'extrême-gauche
FAIRE MIEUX POUR CHÂLONS
  • Anthony Smith
  • Agnès Guyot
  • Abderrahmane Airoud
  • Dekra Frioui
  • Ali Akaaboune
  • Christine Marchand
  • Jean-Luc Bourrel
  • Marine Girault
  • Michel Cauchetier
  • Gisèle Garofalo
  • Mohammed Benelhadj
  • Johalyne Carré
  • Zachary Pienne
  • Maeva Abdelhafid
  • Denis Honorez
  • Valérie Merour
  • Abderraouf Ben El Khailia
  • Hafida El Bakali
  • Franck Michelin
  • Maryline Fernandes
  • Philippe Porté
  • Mélanie Chagaar
  • Elim Mahmud
  • Chimène Viomesnil
  • Mohamed Dahrouch
  • Maryline Denis
  • Kamel Mahdi
  • Elisabeth Kiezer
  • Michel Macel
  • Jocelyne Paroissien
  • Yohann Bonhomme
  • Christelle Michelin
  • Tony Ancel
  • Dounya El Goumi
  • Franck Galette
  • Kassabou Henry-Cavelier
  • Pascal Guyot
  • Chantal Boron
  • Gibril Ben El Khailia
  • Brigitte François
  • Stéphane Drouhin
  • Annie Soave
  • Olivier Masseau
Gabriel Michel
Gabriel Michel Liste divers droite
Châlons Droit au Coeur
  • Gabriel Michel
  • Frédérique Schulthess
  • Hubert Henimann
  • Véronique Humbert
  • Ludovic Salon
  • Sylvie Carpentier
  • Frank Langiny
  • Emilie Si Hamdi
  • Audrick Nono Tchembeng
  • Sandrine Cossiez
  • James Alcon
  • Marie-Thérèse Berté
  • Hugo Petit
  • Aïcha Ladjelate
  • Pascal Lonchanbon
  • Annie Catherine de Carli
  • Nicolas Lejeune
  • Hélène Leclère
  • Vincent Carrez
  • Marie Chardenoux
  • Thomas Carrinho
  • Juliette Saire
  • Noé Janson
  • Fatma Brahmi
  • Vincent Compagnon
  • Sandra Sekhar-Marx
  • Alain Gadret
  • Patricia Noel
  • Antoine Rousseau
  • Sandra Hulin
  • Patrick Boussard
  • Menou Brossard
  • Eric Nobis
  • Beatriz Gain
  • Olivier de Bretagne
  • Apolline Markt
  • Marc Challan Belval
  • Jimila Clain
  • Côme Vauthier
  • Danielle Jeanne Machet
  • Laurent Godet
  • Danielle Soudieux
  • Jean-Marie Patrice Derouard
Achille Bisiaux
Achille Bisiaux Liste du Rassemblement National
L'ESPOIR D'UN AVENIR MEILLEUR POUR CHÂLONS !
  • Achille Bisiaux
  • Jessica Prud'Homme
  • Clément Chantriaux
  • Elodie Ferreira Faria
  • Bernard Calujek
  • Inès Corbon
  • David Quimper
  • Nathalie Héribert
  • Frederic Locqueneux
  • Sylvia Martin
  • Luis-Manuel Da Mota
  • Nathalie Maillot
  • Vivien Goron
  • Stéphanie Briatte
  • Laurent Feger
  • Aline Herbillon
  • Dimitri Saussez
  • Emilie Philippe
  • Jean-Michel Scolari
  • Isabelle Szumowicz
  • Guillaume Dorange
  • Isabelle Murguet
  • Julien Vaillant
  • Audrey Fonteyne
  • Laurent Grévin
  • Delphine Colas
  • Christian Jupin
  • Christine Halin
  • Jean-Louis Picot
  • Olivia Bérard
  • Francis Girard
  • Maria Manuela Dorange Ferreira Faria
  • Théo Charlier
  • Jacqueline Visbecq
  • Yohan Foschia
  • Sabine Sort
  • Frédéric Lecomte
  • Martine Royer
  • Rodrigue Adam
  • Brigitte Crespel
  • Jacky Renard
  • Valérie Martinez
  • Franck Maugin
Dominique Vatel
Dominique Vatel Liste du Parti communiste français
Ensemble, gagnons à gauche
  • Dominique Vatel
  • Servane Francart
  • Gérard Laurent
  • Danielle Herbelet
  • Hicham Bahaj
  • Maurine Guerin
  • Gérard Berthiot
  • Emmanuelle Moissonnier
  • Lucien Vicenzutti
  • Sophie Goussard
  • Yohann Boniface
  • Loetitia Rogé
  • Francis Roy
  • Leslie Parjoie
  • Fabien Adant
  • You Chantal Laurent
  • Victor Delanoye
  • Patricia Jacquin
  • Ludovic Roger
  • Danièle Bajolet-Fossier
  • Frédéric Sinot
  • Isabel Jancar
  • Ludovic Tetevuide
  • Mercedes Roy
  • Ghislain Froment
  • Marylène Perrin
  • Daniel Guy Caritey
  • Christine Sinot-Florion
  • Christophe Jacquin
  • Nathalie Mayance
  • Philippe Malik Boudjadi
  • Nicole Bourgeois
  • Eric Jesson
  • Jeannette Paroissien Jacquin
  • Zvonimir Jancar
  • Oumou Josse
  • Jean-Claude Colpin
  • Claire Bonot
  • Jean-Philippe Rogé
  • Pascale Brillon
  • Michel Parjoie
  • Nathalie Lesage
  • Loïc Julliard
Benoist Apparu
Benoist Apparu Liste divers droite
J'aime Châlons
  • Benoist Apparu
  • Sabine Bourg-Broc
  • Augustin Delavenne
  • Emmanuelle Guillaume
  • Jérôme Mât
  • Martine Lizola
  • Stéphane Michelet
  • Marie-Hélène Pauly
  • Madjid Farahi
  • Floriana Paindavoine
  • Thomas Dubanchet
  • Sarah Benamara
  • Gilles Panquet
  • Natacha Nicaise
  • Gérard Lebas
  • Clémence Brémont
  • Christophe Guillemot
  • Bénédicte Christophe
  • Alain Sauvage
  • Karine Bonne
  • Marcel Chauvière
  • Pascale Michel
  • Jacky Deliège
  • Constance Regnauld
  • Essaid Bahdad
  • Marie-Pierre Vincent-Carrillo
  • Romain Janssens
  • Laurence Lamiable
  • Nicolas Stephan
  • Pascale Odent
  • Julien Rousseau
  • Marie-Thérèse Grün
  • Jordan Gruardet
  • Catherine Dolet
  • Mathieu Richard
  • Clotilde Gerbaux
  • Francklin Lokossou
  • Isabelle Panaïotis
  • Philippe Denoyer
  • Elisa Schajer
  • Emmanuel Lagler
  • Lise Magnier
  • René Doucet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoist Apparu
Benoist Apparu (34 élus) J'aime châlons 		3 166 53,16%
  • Benoist Apparu
  • Lise Magnier
  • Jean-Louis Devaux
  • Martine Lizola
  • Thomas Dubanchet
  • Sabine Bourg-Broc
  • Jérôme Mat
  • Emilie Mothé
  • Marcel Chauvière
  • Floriana Paindavoine
  • Gérard Lebas
  • Karine Bonne
  • Christophe Guillemot
  • Clémence Bremont
  • Augustin Delavenne
  • Pascale Michel
  • Jean-Baptiste Leclere
  • Natacha Pype-Nicaise
  • René Doucet
  • Elisa Schajer
  • Julien Rousseau
  • Catherine Zaluski
  • Paulo Dias
  • Fatima Djemai
  • Jean-Marie Foggea
  • Emmanuelle Guillaume
  • Jacky Deliege
  • Martine Ragetly
  • Romain Janssens
  • Marie-Pierre Vincent-Carrillo
  • Ludovic Salon
  • Sandra Sekhar-Marx
  • Mathieu Richard
  • Sylvie Devallez
Rudy Namur
Rudy Namur (5 élus) Notre passion c'est châlons 		1 573 26,41%
  • Rudy Namur
  • Safia Hamla
  • Maxime Gérardin
  • Martine Thibert
  • Georges Castillo
Alan Pierrejean
Alan Pierrejean (2 élus) Châlons c'est vous ! 		644 10,81%
  • Alan Pierrejean
  • Aude Albert
Dominique Vatel
Dominique Vatel (2 élus) Les châlonnais-es ensemble à gauche 		572 9,60%
  • Dominique Vatel
  • Agnès Guyot
Participation au scrutin Châlons-en-Champagne
Taux de participation 26,07%
Taux d'abstention 73,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 102

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoist Apparu
Benoist Apparu J'aime châlons 		3 329 46,03%
Rudy Namur
Rudy Namur Notre passion c'est châlons 		1 848 25,55%
Alan Pierrejean
Alan Pierrejean Châlons c'est vous ! 		1 116 15,43%
Dominique Vatel
Dominique Vatel Les châlonnais-es ensemble à gauche 		938 12,97%
Participation au scrutin Châlons-en-Champagne
Taux de participation 32,05%
Taux d'abstention 67,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 491

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoist Apparu
Benoist Apparu (32 élus) J'aime chalons generation 2014 		6 588 46,48%
  • Benoist Apparu
  • Frédérique Schulthess
  • Bruno Bourg-Broc
  • Lise Magnier
  • Jérôme Mat
  • Pascale Galczynski-Belair
  • Jean-Louis Devaux
  • Martine Lizola
  • Ludovic Chassignieux
  • Clémence Bremont
  • René Doucet
  • Elisa Schajer
  • Gérard Lebas
  • Karine Bonne
  • Christian Baty
  • Martine Ragetly
  • Fabrice Legrand
  • Marie-Pierre Carrillo
  • Antoine Gerbaux
  • Floriana Paindavoine
  • Yan Morand
  • Fatima Djemai
  • Augustin Delavenne
  • Inès Boulant
  • Paulo Dias
  • Frédérique Martin
  • Jacky Deliege
  • Françoise Guglielmi-Eckert
  • Christophe Guillemot
  • Laurence Dandeu
  • Jean-Marie Foggea
  • Françoise Billo
Rudy Namur
Rudy Namur (7 élus) Un nouveau souffle pour chalons 		4 878 34,41%
  • Rudy Namur
  • Carole Joussier
  • Alain Goze
  • Marilyn Homon
  • Dominique Vatel
  • Karine Le Luron
  • Philippe Comby
Pascal Erre
Pascal Erre (4 élus) Rassemblement bleu marine chalons 		2 706 19,09%
  • Pascal Erre
  • Catherine Guerlet
  • Dominique Louis
  • Céline Stephan
Participation au scrutin Châlons-en-Champagne
Taux de participation 57,46%
Taux d'abstention 42,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,27%
Nombre de votants 14 651

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoist Apparu
Benoist Apparu J'aime chalons generation 2014 		5 924 43,33%
Rudy Namur
Rudy Namur Un nouveau souffle pour chalons 		4 225 30,90%
Pascal Erre
Pascal Erre Rassemblement bleu marine chalons 		2 803 20,50%
Bernard Namura
Bernard Namura Republique+ vous avec nous pour châlons 		718 5,25%
Participation au scrutin Châlons-en-Champagne
Taux de participation 55,59%
Taux d'abstention 44,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,55%
Nombre de votants 14 173

Villes voisines de Châlons-en-Champagne

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