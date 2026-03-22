Résultat de l'élection municipale 2026 à Châlons-en-Champagne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Châlons-en-Champagne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Châlons-en-Champagne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Châlons-en-Champagne.
L'actu des élections municipales 2026 à Châlons-en-Champagne
11:51 - Que retenir des premiers résultats des élections municipales 2026 à Châlons-en-Champagne ?
Pour le lancement des municipales à Châlons-en-Champagne, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous a vu 49,67 % des inscrits se déplacer sur place. Au terme de ce vote, c'est Benoist Apparu (Divers droite) qui s'est placé en première position en rassemblant 29,48 % des suffrages exprimés. Derrière, Achille Bisiaux (Rassemblement National) s'est classé deuxième avec 26,88 %. Le duel s'est avéré serré. Comme il y a six ans, Benoist Apparu est resté au sommet du classement, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 16 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Rudy Namur, étiqueté Union de la gauche, pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Gabriel Michel, portant la nuance Divers droite, a obtenu 10,22 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Châlons-en-Champagne
Le deuxième tour des élections municipales à Châlons-en-Champagne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Rudy Namur
Liste d'union à gauche
Pour Châlons, agissons ensemble !
|
|
Gabriel Michel
Liste divers droite
Châlons Droit au Coeur
|
|
Achille Bisiaux
Liste du Rassemblement National
L'ESPOIR D'UN AVENIR MEILLEUR POUR CHÂLONS !
|
|
Benoist Apparu
Liste divers droite
J'aime Châlons
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Châlons-en-Champagne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoist APPARU (Ballotage) J'aime Châlons
|3 370
|29,48%
|Achille BISIAUX (Ballotage) L'ESPOIR D'UN AVENIR MEILLEUR POUR CHÂLONS !
|3 073
|26,88%
|Rudy NAMUR (Ballotage) Pour Châlons, agissons ensemble !
|2 845
|24,88%
|Gabriel MICHEL (Ballotage) Châlons Droit au Coeur
|1 168
|10,22%
|Anthony SMITH FAIRE MIEUX POUR CHÂLONS
|575
|5,03%
|Dominique VATEL Ensemble, gagnons à gauche
|402
|3,52%
|Participation au scrutin
|Châlons-en-Champagne
|Taux de participation
|49,67%
|Taux d'abstention
|50,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|11 663
Source : ministère de l’Intérieur
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