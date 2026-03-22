Résultat de l'élection municipale 2026 à Châlons-en-Champagne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Châlons-en-Champagne

Le deuxième tour des élections municipales à Châlons-en-Champagne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Rudy Namur
Rudy Namur Liste d'union à gauche
Pour Châlons, agissons ensemble !
  • Rudy Namur
  • Safia Hamoudi
  • Maxime Gérardin
  • Audrey Serré
  • Georges Castillo
  • Karima Gautier
  • Sébastien Brady
  • Garance Schmitt
  • Naceur Abdelli
  • Ludivine Perard
  • Farid Majbour
  • Christèle Lomer
  • Amaury Buren
  • Pauline Drain
  • Didier Leconte
  • Marion Hazard
  • Adda Naouari
  • Youssra Boudib
  • Alexandre Muller
  • Caroline Raunet
  • Gérard Thiebaut
  • Bélina Blanlot
  • Jean-Marie Largeau-Abad
  • Marie Jenrat
  • Hervé Bouché
  • Mylène Pradeur
  • Philippe Leclercq
  • Soumya El Kamssi
  • Mathieu Paquet
  • Molly Tison
  • Emmanuel Barcelo
  • Annie Minjeau
  • Pascal Mouy
  • Pascale Garrido
  • Fernando Guerreiro
  • Vanessa Leglise
  • Olivier Sirot
  • Martine Thibert
  • Jean-Marc Vigneron
  • Dominique Caplain
  • Stéphane Bertier
  • Monique Francart
  • Fabrice Minuel
Gabriel Michel
Gabriel Michel Liste divers droite
Châlons Droit au Coeur
  • Gabriel Michel
  • Frédérique Schulthess
  • Hubert Henimann
  • Véronique Humbert
  • Ludovic Salon
  • Sylvie Carpentier
  • Frank Langiny
  • Emilie Si Hamdi
  • Audrick Nono Tchembeng
  • Sandrine Cossiez
  • James Alcon
  • Marie-Thérèse Berté
  • Hugo Petit
  • Aïcha Ladjelate
  • Pascal Lonchanbon
  • Annie Catherine de Carli
  • Nicolas Lejeune
  • Hélène Leclère
  • Vincent Carrez
  • Marie Chardenoux
  • Thomas Carrinho
  • Juliette Saire
  • Noé Janson
  • Fatma Brahmi
  • Vincent Compagnon
  • Sandra Sekhar-Marx
  • Alain Gadret
  • Patricia Noel
  • Antoine Rousseau
  • Sandra Hulin
  • Patrick Boussard
  • Menou Brossard
  • Eric Nobis
  • Beatriz Gain
  • Olivier de Bretagne
  • Apolline Markt
  • Marc Challan Belval
  • Jimila Clain
  • Côme Vauthier
  • Danielle Jeanne Machet
  • Laurent Godet
  • Danielle Soudieux
  • Jean-Marie Patrice Derouard
Achille Bisiaux
Achille Bisiaux Liste du Rassemblement National
L'ESPOIR D'UN AVENIR MEILLEUR POUR CHÂLONS !
  • Achille Bisiaux
  • Jessica Prud'Homme
  • Clément Chantriaux
  • Elodie Ferreira Faria
  • Bernard Calujek
  • Inès Corbon
  • David Quimper
  • Nathalie Héribert
  • Frederic Locqueneux
  • Sylvia Martin
  • Luis-Manuel Da Mota
  • Nathalie Maillot
  • Vivien Goron
  • Stéphanie Briatte
  • Laurent Feger
  • Aline Herbillon
  • Dimitri Saussez
  • Emilie Philippe
  • Jean-Michel Scolari
  • Isabelle Szumowicz
  • Guillaume Dorange
  • Isabelle Murguet
  • Julien Vaillant
  • Audrey Fonteyne
  • Laurent Grévin
  • Delphine Colas
  • Christian Jupin
  • Christine Halin
  • Jean-Louis Picot
  • Olivia Bérard
  • Francis Girard
  • Maria Manuela Dorange Ferreira Faria
  • Théo Charlier
  • Jacqueline Visbecq
  • Yohan Foschia
  • Sabine Sort
  • Frédéric Lecomte
  • Martine Royer
  • Rodrigue Adam
  • Brigitte Crespel
  • Jacky Renard
  • Valérie Martinez
  • Franck Maugin
Benoist Apparu
Benoist Apparu Liste divers droite
J'aime Châlons
  • Benoist Apparu
  • Sabine Bourg-Broc
  • Augustin Delavenne
  • Emmanuelle Guillaume
  • Jérôme Mât
  • Martine Lizola
  • Stéphane Michelet
  • Marie-Hélène Pauly
  • Madjid Farahi
  • Floriana Paindavoine
  • Thomas Dubanchet
  • Sarah Benamara
  • Gilles Panquet
  • Natacha Nicaise
  • Gérard Lebas
  • Clémence Brémont
  • Christophe Guillemot
  • Bénédicte Christophe
  • Alain Sauvage
  • Karine Bonne
  • Marcel Chauvière
  • Pascale Michel
  • Jacky Deliège
  • Constance Regnauld
  • Essaid Bahdad
  • Marie-Pierre Vincent-Carrillo
  • Romain Janssens
  • Laurence Lamiable
  • Nicolas Stephan
  • Pascale Odent
  • Julien Rousseau
  • Marie-Thérèse Grün
  • Jordan Gruardet
  • Catherine Dolet
  • Mathieu Richard
  • Clotilde Gerbaux
  • Francklin Lokossou
  • Isabelle Panaïotis
  • Philippe Denoyer
  • Elisa Schajer
  • Emmanuel Lagler
  • Lise Magnier
  • René Doucet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Châlons-en-Champagne

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoist APPARU
Benoist APPARU (Ballotage) J'aime Châlons 		3 370 29,48%
Achille BISIAUX
Achille BISIAUX (Ballotage) L'ESPOIR D'UN AVENIR MEILLEUR POUR CHÂLONS ! 		3 073 26,88%
Rudy NAMUR
Rudy NAMUR (Ballotage) Pour Châlons, agissons ensemble ! 		2 845 24,88%
Gabriel MICHEL
Gabriel MICHEL (Ballotage) Châlons Droit au Coeur 		1 168 10,22%
Anthony SMITH
Anthony SMITH FAIRE MIEUX POUR CHÂLONS 		575 5,03%
Dominique VATEL
Dominique VATEL Ensemble, gagnons à gauche 		402 3,52%
Participation au scrutin Châlons-en-Champagne
Taux de participation 49,67%
Taux d'abstention 50,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 11 663

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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