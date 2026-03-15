Résultat de l'élection municipale 2026 à Chamalières : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chamalières

Tête de listeListe
Louis Giscard d'Estaing
Louis Giscard d'Estaing Liste d'union à droite
CHAMALIERES AU COEUR 2026
  • Louis Giscard d'Estaing
  • Christel Poumerol
  • Claude Aubert
  • Marie-Anne Marchis
  • Stéphane Labérine
  • Sophie Guélon
  • Antoine Guittard
  • Clémence Leydier
  • Rodolphe Jonvaux
  • Christine Roger
  • Xavier Bousset
  • Mireille Bonnet
  • Pascal Hortefeux
  • Marie David
  • Pierre Chanelle
  • Virginie Guyon
  • Jacques Aubry
  • Anne-Marie Girardet
  • Louis Mancheron
  • Sandrine Lemaire
  • Adam Roussy
  • Marie-Hélène Papon
  • Philippe Couderc
  • Denitsa Dubourg
  • Philippe Greze
  • Josy Casanova
  • Valentin Dalakupeyan
  • Géraldine Chaix
  • Augustin Echel
  • Odile Bon
  • Flavien Belou
  • Michèle Doly-Barge
  • Naël Bounechada
Thomas Merzi
Thomas Merzi Liste d'union à gauche
Chamalières c'est vous !
  • Thomas Merzi
  • Céline Labaune
  • Franck Rataj
  • Julie Chanal
  • Rémi Pilon
  • Sophie Faure
  • Sylvain Godard
  • Daphnée Paupert
  • Bruno Slama
  • Florence Cabanel
  • Damien Romero
  • Charlotte Chabert
  • Philippe Pradat
  • Myriam Niess
  • Marc Omaly
  • Maévane Doegle
  • Aymeric Dietz
  • Charlotte Piquelle
  • Maxime Fritzen
  • Nathalie Biega
  • Olivier Mathiasin
  • Elisabeth de Barros
  • Joffrey Chalaphy
  • Justine Batisse
  • Claude Charleux
  • Florence Jourdain
  • Joël Rigal
  • Aude Garcia
  • Antoine Molle
  • Françoise Mege
  • Bernard Chomilier
  • Lara Marie-Celine
  • Gilbert Slama

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Giscard D'estaing
Louis Giscard D'estaing (25 élus) Chamalières au coeur 		2 505 48,37%
  • Louis Giscard D'estaing
  • Nathalie Salabert
  • Rodolphe Jonvaux
  • Marie David
  • Claude Aubert
  • Nathalie Puyraimond
  • Stéphane Servantie
  • Marie-Anne Marchis
  • Pascal Hortefeux
  • Chantal Laval
  • Michel Lacroix
  • Marie-José Delahaye
  • Xavier Bousset
  • Mireille Bonnet
  • Romain Sennepin
  • Monique Courtadon
  • Philippe Couderc
  • Christel Poumerol
  • Charles Beudin
  • Michèle Doly-Barge
  • Antoine Guittard
  • Christine Roger
  • Jacques Aubry
  • Anne-Marie Girardet
  • Louis Mancheron
Julie Duvert
Julie Duvert (6 élus) Pour chamalières, la force de l'union, l'élan du renouveau 		2 056 39,70%
  • Julie Duvert
  • Pierre Bordes
  • Emmanuelle Perrone
  • Claude Devès
  • Marie-Laure Puso-Gayet
  • Marc Scheibling
Thomas Merzi
Thomas Merzi (2 élus) Chamalières vers demain 		617 11,91%
  • Thomas Merzi
  • Pauline Lorek
Participation au scrutin Chamalières
Taux de participation 41,78%
Taux d'abstention 58,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 261

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Giscard D'estaing
Louis Giscard D'estaing Chamalières au coeur 		2 146 42,78%
Julie Duvert
Julie Duvert Pour chamalières, la force de l'union, l'élan du renouveau 		1 922 38,31%
Thomas Merzi
Thomas Merzi Chamalières vers demain 		698 13,91%
Luc Condamin
Luc Condamin Chamalieres en commun 2020 		250 4,98%
Participation au scrutin Chamalières
Taux de participation 40,66%
Taux d'abstention 59,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 128

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Giscard D'estaing
Louis Giscard D'estaing (27 élus) Pour chamalieres, une equipe d'union en action 		4 243 58,42%
  • Louis Giscard D'estaing
  • Marie-Anne Basset
  • Alain Bresson
  • Marie-José Delahaye
  • Xavier Bousset
  • Marie Des Touches David
  • Michel Proslier
  • Odile Vaury
  • Claude Aubert
  • Françoise Gatto
  • Rodolphe Jonvaux
  • Chantal Laval
  • Michel Lacroix
  • Julie Duvert
  • Pierre Bordes
  • Monique Courtadon
  • Charles Beudin
  • Michèle Doly-Barge
  • Jacques Aubry
  • Annick D'hier
  • Claude Barbin
  • Isabelle Nakache
  • Marc Scheibling
  • Christiane Creon
  • Marc Bailly
  • Christine Roger
  • Gérard Noel
Eric Spina
Eric Spina (3 élus) Chamalieres commune passion 		1 670 22,99%
  • Eric Spina
  • Hélène Ribeaudeau
  • Clément Voldoire
Brigitte Vaury-Billebaud
Brigitte Vaury-Billebaud (3 élus) Ensemble, réveillons chamalières 		1 349 18,57%
  • Brigitte Vaury-Billebaud
  • Edgard Copet
  • Christel Poumerol
Participation au scrutin Chamalières
Taux de participation 61,67%
Taux d'abstention 38,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,32%
Nombre de votants 7 511

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