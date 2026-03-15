Résultat de l'élection municipale 2026 à Chamalières : les infos en direct

Programme de Thomas Merzi à Chamalières (Chamalières c'est vous !)

Élections municipales

Les élections municipales à Chamalières se dérouleront le 15 mars 2026. Ce scrutin permettra aux citoyens de choisir leur Maire et leurs conseillers municipaux. Deux listes seront en compétition, offrant aux électeurs un choix entre un projet dynamique et une équipe en place depuis plus de 20 ans.

Proximité et concertation

La méthode de l'équipe « Chamalières c’est vous » repose sur la proximité et la concertation. L'écoute des habitants est primordiale pour répondre à leurs préoccupations et prendre des décisions ensemble. Cette approche vise à impliquer les citoyens dans la gestion de leur ville.

Propositions phares

Le projet de l'équipe inclut des initiatives pour la jeunesse, la culture, et l'amélioration des transports. Des propositions comme la création d'une Maison de la Jeunesse et des navettes électriques sont mises en avant. L'objectif est de transformer Chamalières en une ville plus agréable et accessible pour tous.

Engagement financier

Le projet présenté est financièrement soutenable, sans augmentation de la fiscalité locale. Cela démontre un engagement à gérer les ressources de manière responsable tout en répondant aux besoins des citoyens. L'équipe s'engage à mettre en œuvre des projets ambitieux tout en préservant l'équilibre budgétaire.