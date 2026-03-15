Résultat de l'élection municipale 2026 à Chamalières : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chamalières [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Chamalières sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chamalières.
L'actu des élections municipales 2026 à Chamalières
12:09 - Journée électorale à Chamalières : les horaires des 13 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. En 2020, le lendemain du 1er tour, le report du second tour est annoncé par le chef de l'État en raison du covid. Parcourez ci-dessous la liste des prétendants à Chamalières. Les 13 bureaux de vote de l'agglomération de Chamalières seront ouverts de 8 heures à 18 heures pour recevoir les citoyens. Pour une notification gratuite des résultats du premier tour des élections municipales à Chamalières dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chamalières
|Tête de listeListe
|
Louis Giscard d'Estaing
Liste d'union à droite
CHAMALIERES AU COEUR 2026
|
|
Thomas Merzi
Liste d'union à gauche
Chamalières c'est vous !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Giscard D'estaing (25 élus) Chamalières au coeur
|2 505
|48,37%
|
|Julie Duvert (6 élus) Pour chamalières, la force de l'union, l'élan du renouveau
|2 056
|39,70%
|
|Thomas Merzi (2 élus) Chamalières vers demain
|617
|11,91%
|
|Participation au scrutin
|Chamalières
|Taux de participation
|41,78%
|Taux d'abstention
|58,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 261
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Giscard D'estaing Chamalières au coeur
|2 146
|42,78%
|Julie Duvert Pour chamalières, la force de l'union, l'élan du renouveau
|1 922
|38,31%
|Thomas Merzi Chamalières vers demain
|698
|13,91%
|Luc Condamin Chamalieres en commun 2020
|250
|4,98%
|Participation au scrutin
|Chamalières
|Taux de participation
|40,66%
|Taux d'abstention
|59,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 128
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Giscard D'estaing (27 élus) Pour chamalieres, une equipe d'union en action
|4 243
|58,42%
|
|Eric Spina (3 élus) Chamalieres commune passion
|1 670
|22,99%
|
|Brigitte Vaury-Billebaud (3 élus) Ensemble, réveillons chamalières
|1 349
|18,57%
|
|Participation au scrutin
|Chamalières
|Taux de participation
|61,67%
|Taux d'abstention
|38,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,32%
|Nombre de votants
|7 511
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