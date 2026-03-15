Résultat municipale 2026 à Chamarande (91730) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chamarande a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chamarande, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chamarande [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
José ELEUTERIO
José ELEUTERIO (12 élus) CHAMARANDONS 		284 54,30%
  • José ELEUTERIO
  • Anne GUIHEUX
  • Alexis IZARD
  • Aurore BARBEAU
  • Alex DURAND
  • Alexia CLAIN
  • Antoine DERKALOUSTIAN
  • Lena ELEUTERIO--D'ARPA
  • Mickaël LEFEUVRE
  • Marine BASTO
  • Franck LE BALEUR
  • Marie-Pierre BEN-MIR
Olivier LEJEUNE
Olivier LEJEUNE (3 élus) bien vivre à chamarande aujourd'hui et demain 		239 45,70%
  • Olivier LEJEUNE
  • Rose-Marie MAUNY
  • Bruno JUILLE
Participation au scrutin Chamarande
Taux de participation 63,41%
Taux d'abstention 36,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 532

Source : ministère de l’Intérieur

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