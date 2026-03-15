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19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Chamarande Dans la ville de Chamarande, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections municipales ? Avec une densité de population de 192 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,96%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 31,31%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (14,97%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,04%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (45,70%), témoignent d'une population instruite à Chamarande, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le score du RN à Chamarande ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale à Chamarande en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 20,57% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 42,88% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 15,31% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Chamarande comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 28,45% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 33,10% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 42,94% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Chamarande Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 36,46 % à Chamarande lors des municipales de 2020, un score en demi-teinte, beaucoup d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de la pandémie du Covid. Le scrutin municipal est pourtant, avec la présidentielle, celui où les Français se mobilisent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État étant centrales. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été rapporté à 80,76 %. La mobilisation atteignait pour sa part 61,31 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 72,44 %, contre seulement 55,50 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une ville assez participative. L'envie d'aller voter des électeurs de Chamarande constituera en définitive un enjeu majeur pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Comment a voté Chamarande en 2024 ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Chamarande, les votes s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (28,45%). Stefan Milosevic (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections législatives à Chamarande une vingtaine de jours plus tard avec 33,10%. Steevy Gustave (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 30,82%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Steevy Gustave (Union de la gauche) en tête avec 57,06%. La physionomie politique de Chamarande a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux de Chamarande il y a 4 ans ? La physionomie politique de Chamarande révèle une commune politiquement très disputée. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Chamarande privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (24,37%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 22,94%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,12% pour Emmanuel Macron, contre 42,88% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Chamarande plébiscitaient Steevy Gustave (Nupes) avec 29,70% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,74% des suffrages.

12:58 - Fiscalité à Chamarande : un sujet sensible pour les municipales 2026 ? En matière d'impôts locaux à Chamarande, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 704 € en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 529 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 33,17 % en 2024 (contre près de 14,06 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne en France se situe à près de 40 % (en progression de 1,2 point en quatre ans). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 5 600 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 171 340 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 11,01 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes. De plus, la taxe sur le foncier non bâti a atteint 46,10 % en 2024 (contre un peu moins de 42,29 % 4 ans plus tôt, alors que la moyenne en France s'établissait entre 40 % et 50 %). Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, le taux voté s'est élevé à 14,55 % environ en 2024 (contre près de 13,17 % en 2020 et environ 9,5 % au niveau national).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Chamarande À l'occasion des élections municipales il y a six ans à Chamarande, les résultats ont fourni un panorama précis des équilibres politiques locaux. Sans aucune opposition, la liste menée par Olivier Lejeune a logiquement engrangé 251 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Chamarande, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Cette année, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité en place. Un élément de réponse significatif a déjà été donné avec la publication des candidatures.