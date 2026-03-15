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19:19 - Analyse socio-économique de Chambaron sur Morge : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Chambaron sur Morge comme partout ailleurs. Avec une population de 1 779 habitants répartis dans 727 logements, cette ville présente une densité de 127 habitants/km². L'existence de 69 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (88,31%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 16,84% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 37,50% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 982,31 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour résumer, à Chambaron sur Morge, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Chambaron sur Morge ? Le RN était absent pour la dernière municipale à Chambaron sur Morge en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 28,53% des suffrages lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 46,44% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 23,70% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Chambaron sur Morge comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 36,71% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 37,26% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 44,85% lors du vote final.

16:58 - Chambaron sur Morge : 49,23 % de votants aux dernières municipales Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Chambaron sur Morge, l'absence ou non de votants dans les isoloirs jouera un rôle essentiel sur les résultats. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 50,77 % lors des précédentes élections municipales (proche des 55,3 % observés au niveau national) alors que l'épidémie de Covid semait le doute sur la compétition. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 16,79 % dans la ville (participation de 83,21 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 39,78 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 25,14 % au premier tour, contre 45,67 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une contrée globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Chambaron sur Morge ? Les Européennes du printemps 2024 à Chambaron sur Morge avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,71%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 15,25% des suffrages. Les législatives à Chambaron sur Morge près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Isabelle Dupré (Rassemblement National) en tête du peloton avec 37,26% au premier tour, devant Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) avec 34,88%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) en tête avec 55,15%. La physionomie politique de Chambaron sur Morge a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un secteur difficile à classer, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Chambaron sur Morge ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Chambaron sur Morge privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (28,53%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 27,03%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 53,56%, contre 46,44% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Chambaron sur Morge portaient leur choix sur Christine Pirès Beaune (Nupes) avec 39,30% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,09%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Chambaron sur Morge se positionne comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité : les chiffres clés de Chambaron sur Morge Du côté de la fiscalité de Chambaron sur Morge, la facture moyenne payée par ménage imposable a représenté environ 674 euros en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 523 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 38,13 % en 2024 (contre environ 16,18 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 22 600 euros en 2024, bien en deçà des 216 700 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 11,44 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. De son côté, le foncier non bâti est toujours taxé à environ 89,20 % en 2024, sans changement sur la période, un taux à confronter aux quelque 40 % en moyenne en France. S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), elle a été prélevée à un taux inchangé de 9,18 % environ en 2024 (avec une moyenne française avoisinant 9,5 %).

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Chambaron sur Morge Les résultats des dernières municipales à Chambaron sur Morge ont fourni un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Seule en lice, 'Unis pour demain' menée par Philippe Gaillard a naturellement recueilli 473 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Chambaron sur Morge, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. L'attention cette fois se focalisera sur la capacité d'une alternative à voir le jour. Un indice est vraisemblablement donné dans la liste officielle des candidats.