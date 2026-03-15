Résultat municipale 2026 à Chambaron sur Morge (63200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chambaron sur Morge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chambaron sur Morge, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambaron sur Morge [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry MARQUET
Thierry MARQUET (20 élus) Agissons ensemble 		645 69,73%
  • Thierry MARQUET
  • Eliane GIRAL
  • Nicolas STEPHANT
  • Chantal DELBOS
  • Patrice LAFAYE
  • Laetitia NESTRIGUE
  • Daniel LABBE
  • Sandrine RIVES
  • Roger GONNET
  • Laurence MARC
  • Atman TOUBANI
  • Corinne DEMAY
  • Sébastien LARPIN
  • Linda COBAS BELLO
  • Fabien SUGEYRE
  • Hafida VALENCE
  • Pierre PERROT
  • Angélique GUILLEMET
  • François SIMONNET
  • Martine ROCHE
Florian BAS
Florian BAS (3 élus) DECIDER ENSEMBLE, CONSTRUIRE DEMAIN 		280 30,27%
  • Florian BAS
  • Valérie MONTEIRO
  • Saïd MOURTADA
Participation au scrutin Chambaron sur Morge
Taux de participation 71,78%
Taux d'abstention 28,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 954

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Auvergne-Rhône-Alpes ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Chambaron sur Morge