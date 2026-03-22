Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambéry : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chambéry [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chambéry sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chambéry.
L'actu des élections municipales 2026 à Chambéry
11:51 - Vincent Patey, Thierry Repentin et Brice Bernard forment le trio de tête à Chambéry
Pour le premier tour des élections municipales à Chambéry, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin s'est soldé par une participation de 53,44 % localement. À l'issue du dépouillement, c'est Vincent Patey (Divers droite) qui s'est placé en première position en récoltant 28,25 % des voix. Dans son sillage, Thierry Repentin (Union de la gauche) s'est classé deuxième avec 22,65 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, avec 15,17 %, Brice Bernard, étiqueté Rassemblement National, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Marie Bénévise, portant la nuance Divers gauche, a récolté 12,91 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chambéry
Le deuxième tour des élections municipales à Chambéry a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Brice Bernard
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR CHAMBERY !
|
|
Vincent Patey
Liste divers droite
LE PACTE
|
|
Thierry Repentin
Liste d'union à gauche
Chambéry avance avec Thierry Repentin
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chambéry
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent PATEY (Ballotage) LE PACTE
|5 393
|28,25%
|Thierry REPENTIN (Ballotage) Chambéry avance avec Thierry Repentin
|4 324
|22,65%
|Brice BERNARD (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR CHAMBERY !
|2 897
|15,17%
|Marie BÉNÉVISE (Ballotage) CHAMBÉRY EST À VOUS
|2 465
|12,91%
|Gaël DESREUMAUX AVENIR POPULAIRE
|1 848
|9,68%
|Christelle FAVETTA CHAMBÉRY POUR DE VRAI !
|1 092
|5,72%
|Sarah HAMOUDI-WILKOWSKY Chambé vraiment à gauche !
|868
|4,55%
|Marie DUCRUET LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|204
|1,07%
|Participation au scrutin
|Chambéry
|Taux de participation
|53,44%
|Taux d'abstention
|46,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,40%
|Nombre de votants
|19 343
Source : ministère de l’Intérieur
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