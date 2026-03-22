Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambéry : les résultats du 2e tour

Programme de Brice Bernard à Chambéry (RASSEMBLEMENT POUR CHAMBERY !)

Engagement local

Le conseiller régional Brice Bernard met en avant son engagement concret et ancré dans la réalité du terrain. Il se rend régulièrement dans chaque quartier pour écouter les préoccupations des citoyens. Sa vision de la politique est centrée sur les besoins réels de la collectivité.

Sécurité et attractivité

La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. Brice Bernard souhaite moderniser le système de vidéo-surveillance et améliorer l'éclairage public. Il aspire également à rendre Chambéry plus attractive pour les jeunes et à soutenir les commerces locaux.

Développement économique

Le candidat propose de mettre en valeur les acteurs économiques et les productions locales. Il envisage de renforcer l'offre de places en crèches en collaboration avec les entreprises de Chambéry. De nouvelles manifestations populaires et festives sont également envisagées pour dynamiser le cœur de ville.

Accessibilité et écoute

Brice Bernard s'engage à être un maire accessible et à l'écoute des attentes de la population. Il souhaite être présent et disponible pour répondre aux besoins des citoyens. Sa volonté est de servir la collectivité avec sérieux et bon sens.