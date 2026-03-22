Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambéry : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chambéry

Le deuxième tour des élections municipales à Chambéry a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Brice Bernard
Brice Bernard Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR CHAMBERY !
  • Brice Bernard
  • Brigitte Wéber
  • Christian Morgione
  • Carole Cuccolo
  • Vincent Dijon
  • Frédérique Schreiber
  • Cédric Dantony-Biez
  • Ludivine Bertolutti
  • Didier Pescher
  • Anne-Marie Voltz
  • Louis Becquey
  • Marlène Junet
  • Vincent Biays
  • Véronique Henry
  • Maxime Rudaz
  • Françoise Boucher
  • Patrice Jourdan
  • Marie-Elisabeth Flach
  • Franck Malaptias
  • Marion Peyaud
  • Nicolas Liberda
  • Marguerite Rey
  • Yann Galerne
  • Tatiana Trouchkina
  • Jérôme Filippi
  • Isabelle Badia
  • Michaël Duvey
  • Stéphanie Droguet
  • William Breuillard
  • Jie Fu
  • Léon Thery
  • Tatiana Shvyreva
  • Tony Cressent
  • Stéphanie Brun
  • Serge Rey
  • Martine Humel
  • Jean-Marc Geenen
  • Elisabeth Asenci
  • Rémy Mestrallet
  • Carole Bigarré
  • Yves Cinquin
  • Patricia Gielen
  • Raphaël Claudel
  • Karine Buinier
  • André Bauer
Vincent Patey
Vincent Patey Liste divers droite
LE PACTE
  • Vincent Patey
  • Cécile Meriguet
  • Jean-Claude Gin
  • Magalie Martin
  • Aloïs Chassot
  • Emilie Pessel
  • Hocine Talbi
  • Oriane Brusson
  • Denis Marin
  • Lucie Borgeot
  • Philippe Cordier
  • Nathalie Colin-Cocchi
  • Ismael Belarouci
  • Clodrey Battistella
  • Benoit Perrotton
  • Charlotte Mey
  • Michel Dantin
  • Hélène Jacquot
  • Raoul Bacquelin
  • Marie-Dominique Bonfanti
  • Abdalah Faye
  • Christine Toussaint
  • Bernard Léger
  • Florence Darracq
  • Philippe Noël
  • Anne Bernom
  • Christophe Boidé
  • Cathy Légiot
  • Sami Yakoubi
  • Dominique Villeneuve
  • Joris Peres
  • Julianne Baïutti
  • Maxime Villeminey
  • Sandrine Garcin
  • Pierre Perez
  • Anne-Marie Bincaz
  • Mario Scuteri
  • Amandine Grosjean
  • Anthony Favre
  • Martine Lambert
  • Kamel Hamlat
  • Cécile Moueza
  • Michel Bonfils
  • Justine Janion
  • Serge Leprovost
  • Françoise Bovier-Lapierre
  • Bruno Bret
Thierry Repentin
Thierry Repentin Liste d'union à gauche
Chambéry avance avec Thierry Repentin
  • Thierry Repentin
  • Isabelle Dunod
  • Jimmy Bâabâa
  • Florence Zagagnoni
  • Gaëtan Pauchet
  • Cristina Virone
  • Thomas Jaussoin
  • Isabelle Junet
  • Jean-Pierre Casazza
  • Florence Bourgeois
  • Bernard Grollier
  • Sandrine Desroches-Afchain
  • Florian Penaroyas
  • Laura Khirani
  • Pierre Brun
  • Sara Rotelli
  • Alain Caraco
  • Carlotta Saconney-Abbo
  • Jean-Benoit Cerino
  • Mélanie Meunier
  • Emilien Vanlemmens
  • Pascale Gagnieux
  • Salim Bouziane
  • Isabelle Mandrou
  • Benjamin Louis
  • Sandrine Zatta
  • Robert Leroy
  • Florine Wrobel
  • Michel Camoz
  • Sara Furxhi
  • Oussama Bouaïta
  • Sandra Kadri
  • Vincent Szlingier
  • Lucy Gentil-Perret
  • Jean-Manuel Giely
  • Corinne Heritier-Pingeon Loctin
  • Pierre Béranger-Fenouillet
  • Marielle Beauquis
  • Antoine Chouvellon
  • Marie-Christine Mathieu-Michard
  • Ari Salot
  • Laurence Joly
  • Sahistan Tuz
  • Françoise Marchand
  • Mathis Sallinen
  • Marine Garcia
  • Pascal Barbe

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chambéry

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent PATEY
Vincent PATEY (Ballotage) LE PACTE 		5 393 28,25%
Thierry REPENTIN
Thierry REPENTIN (Ballotage) Chambéry avance avec Thierry Repentin 		4 324 22,65%
Brice BERNARD
Brice BERNARD (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR CHAMBERY ! 		2 897 15,17%
Marie BÉNÉVISE
Marie BÉNÉVISE (Ballotage) CHAMBÉRY EST À VOUS 		2 465 12,91%
Gaël DESREUMAUX
Gaël DESREUMAUX AVENIR POPULAIRE 		1 848 9,68%
Christelle FAVETTA
Christelle FAVETTA CHAMBÉRY POUR DE VRAI ! 		1 092 5,72%
Sarah HAMOUDI-WILKOWSKY
Sarah HAMOUDI-WILKOWSKY Chambé vraiment à gauche ! 		868 4,55%
Marie DUCRUET
Marie DUCRUET LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		204 1,07%
Participation au scrutin Chambéry
Taux de participation 53,44%
Taux d'abstention 46,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 19 343

Source : ministère de l’Intérieur

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