Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambly : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chambly

Le deuxième tour des élections municipales à Chambly a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Kévin Potet
Kévin Potet Liste divers droite
CHAMBLY AU COEUR
  • Kévin Potet
  • Fabienne Bizeray
  • Maxime Bretin
  • Adriana-Laura Stefan
  • Camille Ramirez-Viard
  • Vanessa Kornberg-Bayot
  • Vincent Abot
  • Catherine Weimann
  • Guillaume Liberge
  • Sophie Bureau
  • Cyrille Vincent
  • Carole Françoise
  • Christian Lechable
  • Patricia Cantareul
  • David Le Dorlot
  • Emeline Peslerbe
  • David Csatho
  • Marianne Chemin
  • Jean-Pierre Erpelding
  • Cécile Soumille
  • Frédéric Lécluse
  • Annie Guitton
  • François Cosentino
  • Ophélie Muzard
  • Damien Moitié
  • Hélène Aumont
  • Christophe Prunier
  • Sonia Mertz
  • Georges Wallet
  • Marie-Claude Beaumont
  • Christian Rigal
David Lazarus
David Lazarus Liste divers gauche
CHAMBLY POUR VOUS
  • David Lazarus
  • Marie-France Serra
  • Patrice Gouin
  • Doriane Frayer
  • Marc Virion
  • Laurence Lannoy
  • Rafael Da Silva
  • Maud Mathonat
  • Guillaume Nicastro
  • Viviane Akakpovi
  • Sébastien Zriem
  • Nathalie Sabot
  • Pascal Gasnot
  • Salima Merleau
  • Salah Zaoui
  • Melany Lecomte-Prezeau
  • Pascal Martin
  • Danièle Blas
  • Philippe Munos
  • Sylvie Quenette
  • Jacques Blond
  • Emma Leconte
  • Antonio Gomes
  • Marie-Paule Morin
  • Christophe Dasset-Marlier
  • Martine Salome
  • Jean-Michel Millien
  • Annie Champion
  • Éric Messe
  • Isabelle Leourier
  • Pascal Siellet
Emmanuel Beucher
Emmanuel Beucher Liste du Rassemblement National
Préservons Chambly
  • Emmanuel Beucher
  • Corine Somville
  • Alexandre Sabatou
  • Florence Chamalot
  • Arthur Desoignies
  • Charlène Peteil
  • Pierre Vallée
  • Estelle Le Goff
  • Thibault Collas
  • Marie-Claire Margery
  • Jérémie Fovet
  • Céline Carle
  • Michel Clère
  • Martine Aimé
  • Patrick Margery
  • Béatrice Maller
  • Jean-Marc Ithurralde
  • Dominique Ithurralde
  • Frédéric Chamalot
  • Danièle Moutier
  • Olivier Boulé
  • Claudia Fernandes
  • Didier Chaintreau
  • Claire Menne
  • Marc Fournier
  • Florence Roullier
  • Laurent Le Gallou
  • Sandrine Bierla
  • Cyrille Bierla
  • Valérie Leloir
  • Yves Mestrallet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chambly

Tête de listeListe Voix % des voix
David LAZARUS
David LAZARUS (Ballotage) CHAMBLY POUR VOUS 		1 499 43,63%
Emmanuel BEUCHER
Emmanuel BEUCHER (Ballotage) Préservons Chambly 		1 054 30,68%
Kévin POTET
Kévin POTET (Ballotage) CHAMBLY AU COEUR 		883 25,70%
Participation au scrutin Chambly
Taux de participation 50,39%
Taux d'abstention 49,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 3 496

Source : ministère de l’Intérieur

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