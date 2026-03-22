Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambly : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chambly [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chambly sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chambly.
L'actu des élections municipales 2026 à Chambly
11:44 - David Lazarus largement en tête de l'élection dimanche dernier
David Lazarus (Divers gauche) a remporté le premier volet des élections municipales à Chambly la semaine dernière, avec 43,63 % des suffrages exprimés. Ensuite, Emmanuel Beucher (Rassemblement National) a obtenu la seconde place avec 30,68 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. David Lazarus a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 19 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Kévin Potet (Divers droite) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Chambly, l'élection a mobilisé 50,39 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chambly
Le deuxième tour des élections municipales à Chambly a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Kévin Potet
Liste divers droite
CHAMBLY AU COEUR
|
|
David Lazarus
Liste divers gauche
CHAMBLY POUR VOUS
|
|
Emmanuel Beucher
Liste du Rassemblement National
Préservons Chambly
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chambly
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David LAZARUS (Ballotage) CHAMBLY POUR VOUS
|1 499
|43,63%
|Emmanuel BEUCHER (Ballotage) Préservons Chambly
|1 054
|30,68%
|Kévin POTET (Ballotage) CHAMBLY AU COEUR
|883
|25,70%
|Participation au scrutin
|Chambly
|Taux de participation
|50,39%
|Taux d'abstention
|49,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|3 496
Source : ministère de l’Intérieur
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