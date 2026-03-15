Résultat municipale 2026 à Chambly (60230) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chambly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chambly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David LAZARUS
David LAZARUS CHAMBLY POUR VOUS 		1 499 43,63%
Emmanuel BEUCHER
Emmanuel BEUCHER Préservons Chambly 		1 054 30,68%
Kévin POTET
Kévin POTET CHAMBLY AU COEUR 		883 25,70%
Participation au scrutin Chambly
Taux de participation 50,39%
Taux d'abstention 49,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 3 496

Source : ministère de l’Intérieur

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