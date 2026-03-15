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19:19 - Le poids démographique et économique de Chambly aux municipales Comment la population de Chambly peut-elle affecter les résultats des élections municipales ? Avec une densité de population de 770 hab/km² et un taux de chômage de 10,63%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 685 euros par an montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 4202 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,57%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,66%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Chambly mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,57% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - À Chambly, le vote RN s'annonce fort aux élections de 2026 Le RN était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Chambly en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 29,63% des voix comptabilisées lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 51,60% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 28,42% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN arrachait 50,53% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 40,16% lors du scrutin européen. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 42,45% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 53,29% lors du vote final, et un siège remporté par Alexandre Sabatou.

16:58 - Une abstention de 65,79 % à Chambly aux dernières municipales Aux municipales de 2020, la participation à Chambly s'était dressée jusqu'à 34,21 % lors du premier tour, en deçà de la moyenne nationale. C'étaient 2 324 votants qui s'étaient mobilisés alors que sévissait l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 4 876 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 71,37 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 45,54 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 60,79 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 42,41 % des inscrits. En prenant du recul, les chiffres semblent former une contrée en déficit de participation face aux moyennes nationales. Pour ces municipales, cette donnée à Chambly sera en tout cas essentielle dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Chambly classée à l'extrême droite lors des derniers scrutins Lors des dernières élections européennes, le podium à Chambly s'était figé autour de Jordan Bardella (40,16%), en tête de peloton devant Manon Aubry (12,81%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,48%). Les législatives à Chambly une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Alexandre Sabatou (Rassemblement National) en tête du peloton avec 42,45% au premier tour, devant Amadou Ka (Union de la gauche) avec 26,21%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Alexandre Sabatou culminant à 53,29% des votes dans la localité. .

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Chambly il y a 4 ans ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Chambly accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 29,63%, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 25,25%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,60% pour Marine Le Pen, contre 48,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Chambly portaient leur choix sur Alexandre Sabatou (RN) avec 28,42% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alexandre Sabatou virant de nouveau en tête avec 50,53% des voix. Cette physionomie politique de Chambly laisse apparaître un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Avant ces municipales 2026, quel bilan fiscal pour le maire de Chambly ? Illustration d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Chambly, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 19,06 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 133 000 € la même année, marquant une forte baisse face aux 2,42983 millions d'euros (2 429 830 € très exactement) engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Chambly atteint désormais un peu moins de 64,75 % en 2024 (contre 40,78 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Chambly a représenté environ 1 628 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 392 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats des dernières élections à Chambly À Chambly, les résultats des municipales il y a six ans se sont révélés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, David Lazarus (Divers gauche) a creusé l'écart avec 1 434 soutiens (63,08%). Sur la seconde marche, Kevin Potet (Divers droite) a engrangé 552 bulletins valides (24,28%). Estelle Dufour (Divers gauche) était troisième, s'adjugeant 12,62% des bulletins. Ce succès d'emblée du candidat Divers gauche a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Chambly, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Devant ce succès éclatant, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.