Résultat municipale 2026 à Chambon-la-Forêt (45340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chambon-la-Forêt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chambon-la-Forêt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambon-la-Forêt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaël BLONDEAU
Gaël BLONDEAU (12 élus) CHAMBON AU COEUR DE LA FORET AU COEUR DE NOS PROJETS 		268 55,14%
  • Gaël BLONDEAU
  • Sylvie PARMENTIER
  • Yves GAUDIN
  • Séverine BEAUVAIS
  • Bastien GUERIN
  • Brigitte HAND-PROVENZANO
  • Jean-Charles BOUET
  • Mélodie HEURTEMATTE
  • Erwan LEVEQUE
  • Nicole BARANGER
  • Thierry PRENANT
  • Cécile DUPUIS-FRANCE
Stéphanie MINEAU VINCENT
Stéphanie MINEAU VINCENT (3 élus) BIEN VIVRE A CHAMBON 		218 44,86%
  • Stéphanie MINEAU VINCENT
  • Fabrice CHESTIER
  • Léa WYSOCKI
Participation au scrutin Chambon-la-Forêt
Taux de participation 70,43%
Taux d'abstention 29,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Nombre de votants 505

Source : ministère de l’Intérieur

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