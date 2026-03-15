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19:18 - Comprendre l'électorat de Chambon-la-Forêt : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Chambon-la-Forêt, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 961 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 43 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (79,08%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,41% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 47,16% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 125,98 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Chambon-la-Forêt s'inscrit dans l'histoire de la France.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Chambon-la-Forêt Le RN ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à Chambon-la-Forêt il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 38,73% des votes lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 53,35% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 30,63% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le RN sécurisait 57,35% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 47,59% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du premier round, un résultat de 46,85% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 54,26% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Anthony Brosse.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Chambon-la-Forêt L'abstention des électeurs à Chambon-la-Forêt constituera l'un des tournants de cette élection municipale 2026. Pour rappel, l'abstention atteignait 54,62 % lors de la dernière municipale, un score dans la norme, en pleine crise sanitaire liée au Covid à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention se fixer à 19,25 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 40,06 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 28,57 % au premier tour, contre 44,43 % en 2022. Avec du recul, la ville se révèle in fine comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Chambon-la-Forêt il y a deux ans Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle que Chambon-la-Forêt s'affirmait alors toujours comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, fortifiant encore un peu plus sa position historique. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,59%). Jean-Lin Lacapelle (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des législatives à Chambon-la-Forêt une vingtaine de jours plus tard avec 46,85%. Anthony Brosse (Ensemble !) était à la deuxième place avec 21,22%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jean-Lin Lacapelle culminant à 54,26% des voix sur place.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Chambon-la-Forêt il y a 4 ans ? Lors des législatives de 2022, les votants de Chambon-la-Forêt soutenaient en priorité Valentin Manent (RN) avec 30,63% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,35% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Chambon-la-Forêt privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (38,73%), devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 24,36%. Lors de la finale de l'élection à Chambon-la-Forêt, les électeurs accordaient 53,35% pour Marine Le Pen, contre 46,65% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Chambon-la-Forêt révèle un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Chambon-la-Forêt Sur le plan de la fiscalité locale à Chambon-la-Forêt, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est élevé à environ 834 euros en 2024 (année des dernières données) contre 560 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 33,01 % en 2024 (contre environ 14,45 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 19 050 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 79 050 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 8,07 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Chambon-la-Forêt ? Comment s'était conclu le dernier scrutin municipal à Chambon-la-Forêt ? Il convient de souligner que ce scrutin s'est tenu sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures à titre individuel, et la possibilité pour les électeurs de panacher. 15 candidats ont été élus dès le premier tour. Michel Viteau a pris la première place avec 93,60% des voix. À la suite, Hugues Rousseau a recueilli 272 voix (91,58%). La différence entre les deux candidats de tête s'est avérée très réduite. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Lors des municipales 2026 à Chambon-la-Forêt, ces équilibres très spécifiques aux communes rurales vont encore peser. Il faut toutefois souligner que le scrutin individuel n'a plus cours dans le pays.