Résultat municipale 2026 à Chambourg-sur-Indre (37310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chambourg-sur-Indre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chambourg-sur-Indre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambourg-sur-Indre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frederic ANTIGNY
Frederic ANTIGNY (13 élus) CHAMBOURG, NOTRE TERRITOIRE, NOTRE PROJET, NOTRE AVENIR 		408 68,69%
  • Frederic ANTIGNY
  • Veronique POUX
  • Florent DOREAU
  • Christine CHOLIERE
  • Quentin AUBOIRE
  • Chantal SIARD
  • Henry MORENO
  • Violaine PASQUIER
  • Martin MICHAUX
  • Maggy KLIMCZAK
  • Benoit GAGE
  • Cathia VILLA
  • Sebastien ERTEL
Arnaud BIHOUR
Arnaud BIHOUR (2 élus) CHAMBOURG, UNIS ET ENGAGÉS ENSEMBLE 		186 31,31%
  • Arnaud BIHOUR
  • Noemie OBLE
Participation au scrutin Chambourg-sur-Indre
Taux de participation 60,99%
Taux d'abstention 39,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Nombre de votants 616

Source : ministère de l’Intérieur

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