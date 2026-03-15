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19:18 - Chambourg-sur-Indre : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Chambourg-sur-Indre peut-elle impacter le résultat des municipales ? Dans le village, 29% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 28,98% de 60 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (81,74%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 682 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,77%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,03%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Chambourg-sur-Indre mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 18,03% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Quelle est la place du RN à Chambourg-sur-Indre ? Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Chambourg-sur-Indre il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 24,93% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 45,25% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 19,03% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Chambourg-sur-Indre comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 32,26% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 36,12% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il terminera avec 45,76% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Chambourg-sur-Indre aux municipales ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 379 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales à Chambourg-sur-Indre, ce qui donnait un taux de participation de 37,19 % (en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux) alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote du fait de l'épidémie de Covid. N'oublions pas que les élections municipales restent pourtant de longue date, avec les présidentielles, celles où les Français participent le plus. La course à l'Élysée en 2022 avait à ce titre provoqué un fort engouement, avec 75,94 % de participation dans la ville (24,06 % d'abstention). Même si les dynamiques diffèrent selon le type d'élection, il est intéressant d'analyser la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. La participation aux législatives, établie quant à elle à 50,53 % en 2022, a fortement grossi pour atteindre 68,27 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 52,75 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville où la participation peine à décoller. À l'occasion de cette municipale, l'état de la participation jouera quoi qu'il en soit sur les résultats de Chambourg-sur-Indre.

15:59 - Chambourg-sur-Indre : le vote des électeurs l'année de la dissolution Au printemps 2024, les élections législatives à Chambourg-sur-Indre avaient favorisé Jules Robin (Union de l'extrême droite) avec 36,12% au premier tour, devant Henri Alfandari (Ensemble !) avec 30,50%. Mais c'est néanmoins Henri Alfandari (Majorité présidentielle) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 54,24% des suffrages exprimés. À l'occasion du scrutin européen avant la dissolution, les électeurs de Chambourg-sur-Indre avaient cette fois placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 32,26% des inscrits. Le contexte politique de Chambourg-sur-Indre a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une zone de sensibilité politique modérée, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Chambourg-sur-Indre : les résultats qu'il faut retenir La synthèse des votes de 2022 dépeint Chambourg-sur-Indre comme un territoire en équilibre en faveur du bloc central. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Chambourg-sur-Indre accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 25,33%, devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 24,93%. Le duel final se soldait finalement par un score de 54,75% pour Emmanuel Macron, contre 45,25% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Chambourg-sur-Indre accordaient leurs suffrages à Sophie Métadier (UDI) avec 26,99% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Roxane Sirven (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 50,62%.

12:58 - La municipalité de Chambourg-sur-Indre a globalement augmenté les impôts locaux Sur le plan de la fiscalité locale à Chambourg-sur-Indre, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 648 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 546 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 31,97 % en 2024 (contre environ 15,49 % en 2020). Cette augmentation est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 21 800 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 173 350 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 11,16 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Chambourg-sur-Indre ? À Chambourg-sur-Indre, les résultats des municipales il y a six ans se sont avérés particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Seule en lice, la liste menée par Arnaud Bihour a naturellement engrangé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Chambourg-sur-Indre, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. L'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux à la suite de ce scrutin sans véritable compétition. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse assez éloquent a d'ores et déjà été donné.