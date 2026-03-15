Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambray-lès-Tours : les infos en direct

Programme de Murielle Riolet à Chambray-lès-Tours (CHAMBRAY EN MOUVEMENT)

Engagement pour Chambray

Le maire de Chambray-lès-Tours, Murielle Riolet, s'engage à se consacrer entièrement à sa fonction. Elle souligne l'importance d'une présence constante et d'un investissement total pour l'avenir de la commune. Cet engagement est essentiel pour répondre aux besoins des Chambraisiennes et Chambraisiens.

Projets pour l'avenir

Le programme de Chambray en Mouvement inclut plusieurs initiatives pour améliorer la qualité de vie des habitants. Parmi ces projets, on trouve la plantation de 6000 arbres pour préserver le cadre de vie et la création d'une carte jeunes pour favoriser l'accès à la culture et aux sports. Ces actions visent à renforcer les solidarités et à impliquer les citoyens dans les décisions.

Développement durable

La vision de la commune inclut un engagement fort envers le développement durable et la lutte contre le changement climatique. La renaturation des cours d'écoles et des crèches est un exemple de cette démarche pour assurer la santé des enfants. De plus, la transformation des espaces publics vise à créer un environnement plus agréable et accessible pour tous.

Participation citoyenne

La mise en place d'une assemblée citoyenne consultative est une initiative clé pour impliquer les habitants dans les grands projets de la ville. Cela permettra de co-construire des solutions adaptées aux besoins de la communauté. L'objectif est de garantir que chaque voix compte et que les décisions reflètent les attentes des Chambraisiennes et Chambraisiens.