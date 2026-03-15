Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambray-lès-Tours : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chambray-lès-Tours

Tête de listeListe
Murielle Riolet
Murielle Riolet Liste d'union à gauche
CHAMBRAY EN MOUVEMENT
  • Murielle Riolet
  • Romain Dessaigne
  • Emilie Beverina
  • Fabien Lemettre
  • Agnes Monmarche-Voisine
  • Kevin Boutet
  • Stella Giroud
  • Christian Chouteau
  • Anne Taillandier-Schmitt
  • Thibault Bean
  • Chantal Khelifi
  • Rachid Hamdaoui
  • Sophie Ehrhardt
  • Pascal Champigny
  • Déborah Colin
  • Julien Perrin
  • Laetitia Desbarats
  • Sebastien Proust
  • Nassera Laribi
  • Laurent Carrere
  • Laetitia Darcissac
  • Gabriel Bahjejian
  • Delphine Gallmann
  • Christian Sokolowski
  • Céline Beigneux
  • Laurent Testu
  • Valérie Chorlay
  • Frédéric Lirand
  • Anne Georget
  • Patrick Prieur
  • Liliane Rioux
  • Daniel Pioger
  • Alexia Longein
  • Jean-Philippe Blineau
Michel Lamy
Michel Lamy Liste divers droite
CHAMBRAY AU COEUR
  • Michel Lamy
  • Muriel Faujanet
  • Patrick Fery
  • Agathe Champion-Guénand
  • Michel Rolquin
  • Catherine Hayes
  • Ziad Nassif
  • Julie Gasparini
  • Philippe Le Sourne
  • Dominique Villar
  • Hervé Bernardin
  • Anne-Sophie Prou
  • Sébastien Jessier
  • Fanny Meaudre
  • Pierre Bonafos
  • Francine Dumas
  • Jérôme Chevillard
  • Céline Durandeau
  • Jean-Michel Viot
  • Salia Boitard
  • Thierry Mergnac
  • Florence Fontaneau
  • Paul-Henri Dujardin
  • Sophie Voisin
  • Anas Akrache
  • Justine Rolquin
  • Yannick Durand
  • Audrey Génot
  • Amastane Guiddir
  • Valérie Fichelle
  • Jean-Pierre Fraisse
  • Cécile Clement
  • Romain Hottin
  • Marjorie Culerier
  • Tom Fremondeau
Florine Berhouet
Florine Berhouet Liste divers gauche
CHAMBRAY, TERRE D'AVENIR
  • Florine Berhouet
  • Alexis Hary
  • Amandine Cancé
  • Laurent Awono
  • Véronique Duguet
  • Cédric Pradet
  • Odile Marie
  • Hervé Chauvigneau
  • Célia Dauby
  • Arnaud Theillou
  • Monique Couradon-Chrétien
  • Jérôme Goulet
  • Aurélie Moustin
  • Éric Sacré
  • Lou Debeneit
  • Christian Gatard
  • Anaïs Bédet
  • Cyrille Jacob
  • Laura Weisse
  • Pierre Wattiau
  • Marie-Noëlle Bragoulet
  • Sounkou Diallo
  • Isabelle Aloin
  • Didier Vallée
  • Sophie Leguay
  • Alexandre Porcheron
  • Johanne Remacle
  • Samuel Jacquesson
  • Adeline Mbianda
  • Damien Moreau
  • Corinne Duchartre
  • Antoine Gadrat
  • Florence Estrem-Monjouste
  • Thierry Mondamert
  • Céline Bodard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Gatard
Christian Gatard (28 élus) Aimer chambray ! ville active, écologique et solidaire 		2 142 70,22%
  • Christian Gatard
  • Claudie Hallard
  • Didier Vallee
  • Murielle Riolet
  • Yves Scaviner
  • Florine Berhouet
  • Jean-Michel Couillandeau
  • Mélanie Perignon
  • Antoine Gadrat
  • Véronique Duguet
  • Jacques Chandenier
  • Agnès Monmarché-Voisine
  • Kevin Boutet
  • Anaïs Bédet
  • Laurent Carrere
  • Florence Dubois-Kostrzewa
  • Thibault Bean
  • Delphine Gallmann
  • Guy Russeau
  • Chantal Khelifi
  • Yves Delcroix
  • Celine Beigneux
  • Philippe Le Sourne
  • Marie-Noëlle Bragoulet
  • Christian Chouteau
  • Anne Georget
  • Guillaume Garcia
  • Anne Taillandier-Schmitt
Michel Lamy
Michel Lamy (5 élus) Agir ensemble pour chambray-les-tours 		908 29,77%
  • Michel Lamy
  • Marie-Martine Champigny
  • Patrick Fery
  • Geneviève Gaultier-Brault
  • Michel Rolquin
Participation au scrutin Chambray-lès-Tours
Taux de participation 41,05%
Taux d'abstention 58,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 142

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Gatard
Christian Gatard (26 élus) Chambray ville forte et solidaire 		2 463 53,60%
  • Christian Gatard
  • Michèle Launay
  • Didier Vallée
  • Agnès Monmarché-Voisine
  • Jean-François Guillard
  • Murielle Riolet
  • Jacques Joselon
  • Nicole Labrande
  • Antoine Gadrat
  • Claudie Hallard
  • Yves Scaviner
  • Véronique Duguet
  • Louis Bertrand
  • Sylvaine Champigny
  • Philippe Baron
  • Florence Kostrzewa
  • Abdoulaye Sarr
  • Nathalie Coulon
  • Jacques Gentilhomme
  • Delphine Lerebourg
  • Jean-Michel Couillandeau
  • Eloïse Encrine
  • Guy Russeau
  • Marie-Agnès Daumain
  • Gérard Domise
  • Christine Grammont
Laurent Bordas
Laurent Bordas (4 élus) Le bon cap pour chambray 		1 202 26,15%
  • Laurent Bordas
  • Geneviève Gaultier-Brault
  • Stéphane Malouet
  • Sandrine Daninos
Jean-François Hummel
Jean-François Hummel (3 élus) Union pour l'avenir de chambray 		930 20,23%
  • Jean-François Hummel
  • Marie-Martine Champigny
  • Xavier Jouan
Participation au scrutin Chambray-lès-Tours
Taux de participation 63,95%
Taux d'abstention 36,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,28%
Nombre de votants 4 751

Villes voisines de Chambray-lès-Tours

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