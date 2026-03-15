Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambray-lès-Tours : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambray-lès-Tours [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Chambray-lès-Tours sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chambray-lès-Tours.
L'actu des élections municipales 2026 à Chambray-lès-Tours
12:09 - À quelle heure ferment les 9 bureaux de vote à Chambray-lès-Tours ?
En 2026, les 8 123 électeurs de Chambray-lès-Tours sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de l'agglomération. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est consultable ci-dessous. Sachez également que les 9 bureaux de vote de l'agglomération de Chambray-lès-Tours fermeront leurs portes à 19 heures. Pour une notification gratuite des résultats du premier tour des élections municipales à Chambray-lès-Tours dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chambray-lès-Tours
|Tête de listeListe
|
Murielle Riolet
Liste d'union à gauche
CHAMBRAY EN MOUVEMENT
|
|
Michel Lamy
Liste divers droite
CHAMBRAY AU COEUR
|
|
Florine Berhouet
Liste divers gauche
CHAMBRAY, TERRE D'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Gatard (28 élus) Aimer chambray ! ville active, écologique et solidaire
|2 142
|70,22%
|
|Michel Lamy (5 élus) Agir ensemble pour chambray-les-tours
|908
|29,77%
|
|Participation au scrutin
|Chambray-lès-Tours
|Taux de participation
|41,05%
|Taux d'abstention
|58,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 142
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Gatard (26 élus) Chambray ville forte et solidaire
|2 463
|53,60%
|
|Laurent Bordas (4 élus) Le bon cap pour chambray
|1 202
|26,15%
|
|Jean-François Hummel (3 élus) Union pour l'avenir de chambray
|930
|20,23%
|
|Participation au scrutin
|Chambray-lès-Tours
|Taux de participation
|63,95%
|Taux d'abstention
|36,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,28%
|Nombre de votants
|4 751
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