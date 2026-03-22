Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambray-lès-Tours : les résultats du 2e tour

Programme de Michel Lamy à Chambray-lès-Tours (CHAMBRAY AU COEUR)

Chambray, une ville sûre

La sécurité est une priorité pour Chambray-lès-Tours, avec des initiatives comme le rallumage de l'éclairage public et l'installation de vidéoprotection. Ces mesures visent à lutter contre les dégradations et à améliorer la tranquillité des habitants. Un cadre de vie propre et sécurisé est essentiel pour le bien-être de tous.

Prendre soin des habitants

Chambray-lès-Tours s'engage à soutenir toutes les générations, des tout-petits aux seniors. Des programmes spécifiques seront mis en place pour protéger la santé mentale des enfants et lutter contre l'isolement des aînés. De plus, une mutuelle communale sera créée pour garantir un accès à des soins de santé performants.

Attractivité et développement

La ville vise à être dynamique économiquement tout en préservant son identité. Un engagement pour zéro augmentation d'impôt et le soutien aux commerçants sont des mesures clés pour stimuler l'économie locale. Des projets immobiliers et des événements comme un marché de Noël contribueront également à renforcer l'attractivité de Chambray-lès-Tours.

Patrimoine et écologie

La préservation du patrimoine historique et naturel est essentielle pour Chambray-lès-Tours. Des projets de rénovation, comme celui de l'église Saint-Symphorien, visent à valoriser l'histoire locale. Parallèlement, des initiatives écologiques, telles que la plantation d'arbres, sont mises en œuvre pour garantir un cadre de vie agréable et durable.