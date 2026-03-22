Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambray-lès-Tours : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chambray-lès-Tours

Le deuxième tour des élections municipales à Chambray-lès-Tours a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Michel Lamy
Michel Lamy Liste divers droite
CHAMBRAY AU COEUR
  • Michel Lamy
  • Muriel Faujanet
  • Patrick Fery
  • Agathe Champion-Guénand
  • Michel Rolquin
  • Catherine Hayes
  • Ziad Nassif
  • Julie Gasparini
  • Philippe Le Sourne
  • Dominique Villar
  • Hervé Bernardin
  • Anne-Sophie Prou
  • Sébastien Jessier
  • Fanny Meaudre
  • Pierre Bonafos
  • Francine Dumas
  • Jérôme Chevillard
  • Céline Durandeau
  • Jean-Michel Viot
  • Salia Boitard
  • Thierry Mergnac
  • Florence Fontaneau
  • Paul-Henri Dujardin
  • Sophie Voisin
  • Anas Akrache
  • Justine Rolquin
  • Yannick Durand
  • Audrey Génot
  • Amastane Guiddir
  • Valérie Fichelle
  • Jean-Pierre Fraisse
  • Cécile Clement
  • Romain Hottin
  • Marjorie Culerier
  • Tom Fremondeau
Florine Berhouet
Florine Berhouet Liste divers gauche
CHAMBRAY, TERRE D'AVENIR
  • Florine Berhouet
  • Alexis Hary
  • Amandine Cancé
  • Laurent Awono
  • Véronique Duguet
  • Cédric Pradet
  • Odile Marie
  • Hervé Chauvigneau
  • Célia Dauby
  • Arnaud Theillou
  • Monique Couradon-Chrétien
  • Jérôme Goulet
  • Aurélie Moustin
  • Éric Sacré
  • Lou Debeneit
  • Christian Gatard
  • Anaïs Bédet
  • Cyrille Jacob
  • Laura Weisse
  • Pierre Wattiau
  • Marie-Noëlle Bragoulet
  • Sounkou Diallo
  • Isabelle Aloin
  • Didier Vallée
  • Sophie Leguay
  • Alexandre Porcheron
  • Johanne Remacle
  • Samuel Jacquesson
  • Adeline Mbianda
  • Damien Moreau
  • Corinne Duchartre
  • Antoine Gadrat
  • Florence Estrem-Monjouste
  • Thierry Mondamert
  • Céline Bodard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chambray-lès-Tours

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel LAMY
Michel LAMY (Ballotage) CHAMBRAY AU COEUR 		2 302 49,37%
Florine BERHOUET
Florine BERHOUET (Ballotage) CHAMBRAY, TERRE D'AVENIR 		1 269 27,21%
Murielle RIOLET
Murielle RIOLET (Ballotage) CHAMBRAY EN MOUVEMENT 		1 092 23,42%
Participation au scrutin Chambray-lès-Tours
Taux de participation 62,00%
Taux d'abstention 38,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 4 743

Source : ministère de l’Intérieur

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