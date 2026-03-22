Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambray-lès-Tours : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chambray-lès-Tours [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chambray-lès-Tours sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chambray-lès-Tours.
L'actu des élections municipales 2026 à Chambray-lès-Tours
11:52 - Que disaient les résultats des municipales à Chambray-lès-Tours dimanche dernier ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Chambray-lès-Tours dimanche dernier, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 38,00 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. C'est Michel Lamy (Divers droite) qui a pris la pole position en s'adjugeant 49,37 % des voix. Ensuite, Florine Berhouet (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 27,21 %. Un écart important séparait les deux candidats. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a en outre engrangé les voix massivement avec 19,6 points gagnés. Du côté des autres candidats, avec 23,42 %, Murielle Riolet (Union de la gauche) est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chambray-lès-Tours
Le deuxième tour des élections municipales à Chambray-lès-Tours a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Michel Lamy
Liste divers droite
CHAMBRAY AU COEUR
|
|
Florine Berhouet
Liste divers gauche
CHAMBRAY, TERRE D'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chambray-lès-Tours
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel LAMY (Ballotage) CHAMBRAY AU COEUR
|2 302
|49,37%
|Florine BERHOUET (Ballotage) CHAMBRAY, TERRE D'AVENIR
|1 269
|27,21%
|Murielle RIOLET (Ballotage) CHAMBRAY EN MOUVEMENT
|1 092
|23,42%
|Participation au scrutin
|Chambray-lès-Tours
|Taux de participation
|62,00%
|Taux d'abstention
|38,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Nombre de votants
|4 743
Source : ministère de l’Intérieur
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