Résultat municipale 2026 à Chambray-lès-Tours (37170) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Chambray-lès-Tours. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Chambray-lès-Tours, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambray-lès-Tours [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Michel LAMY
Michel LAMY CHAMBRAY AU COEUR 		2 061 48,84%
Florine BERHOUET
Florine BERHOUET CHAMBRAY, TERRE D'AVENIR 		1 175 27,84%
Murielle RIOLET
Murielle RIOLET CHAMBRAY EN MOUVEMENT 		984 23,32%
Participation au scrutin Chambray-lès-Tours Partiels *
Taux de participation 63,01%
Taux d'abstention 36,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 4 297

* Résultats partiels sur 77% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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