En direct

19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Chambray-lès-Tours A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Chambray-lès-Tours fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 11 877 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 168 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 3 269 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 14,30% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 29,45% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 608 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 14,11%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 32 521 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. En somme, à Chambray-lès-Tours, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le poids du RN à Chambray-lès-Tours ? Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors des municipales à Chambray-lès-Tours en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 18,51% des suffrages lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 32,52% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 16,44% au candidat RN lors du premier tour. Un score insuffisant, à Chambray-lès-Tours comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 26,51% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 28,27% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il finira avec 32,57% le dimanche suivant.

16:58 - À Chambray-lès-Tours, la participation s'annonce forte aux municipales Les archives de 2020 montrent que 3 142 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Chambray-lès-Tours, correspondant à un taux de participation de 41,05 %, une proportion assez classique alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, de nombreux électeurs avaient préféré rester chez eux. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 6 062 personnes qui ont voté au premier tour, soit 77,05 % de participation. Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 49,73 % au premier tour en 2022 à 68,34 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 53,81 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville fortement mobilisée aux urnes. À l'occasion de la municipale 2026, l'état de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Chambray-lès-Tours.

15:59 - Le vote de Chambray-lès-Tours nettement ancré à droite il y a deux ans Henri Alfandari (Majorité présidentielle) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Chambray-lès-Tours en 2024 avec 35,64%. Jules Robin (Union de l'extrême droite) se trouvait à la deuxième place avec 28,27%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Henri Alfandari culminant à 67,43% des suffrages exprimés localement. À l'occasion du scrutin européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les électeurs de Chambray-lès-Tours avaient cette fois donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 26,51% des inscrits. La situation politique de Chambray-lès-Tours a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un fief macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Chambray-lès-Tours : les points à retenir La synthèse des votes de 2022 dépeint Chambray-lès-Tours comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Chambray-lès-Tours était en effet marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 35,07% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 18,77%. Le second tour validait ensuite ce choix en donnant 67,48% pour Emmanuel Macron, contre 32,52% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Chambray-lès-Tours accordaient leurs suffrages à Henri Alfandari (Ensemble !) avec 33,51% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,78%.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Chambray-lès-Tours Si l'on regarde de près la fiscalité de Chambray-lès-Tours, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 11,39 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 200 210 € la même année, loin des quelque 2,30929 millions d'euros engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Chambray-lès-Tours a évolué pour se fixer à 33,83 % en 2024 (contre 17,35 % en 2020). En comparaison, la moyenne s'établit à environ 40 % en France. Cette hausse est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Chambray-lès-Tours a atteint environ 1 114 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 912 € quatre ans auparavant.

11:59 - Une majorité Parti socialiste issue des résultats de la municipale de 2020 à Chambray-lès-Tours Étudier les scores des dernières élections municipales à Chambray-lès-Tours peut se révéler édifiant. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Christian Gatard (Parti socialiste) a creusé l'écart en obtenant 70,22% des suffrages. En deuxième position, Michel Lamy (Les Républicains) a rassemblé 908 suffrages en sa faveur (29,77%). Cette victoire écrasante de Christian Gatard a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Chambray-lès-Tours, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante place l'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.