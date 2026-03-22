Résultat de l'élection municipale 2026 à Chamonix-Mont-Blanc : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chamonix-Mont-Blanc

Le deuxième tour des élections municipales à Chamonix-Mont-Blanc a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
François Xavier Laffin
François Xavier Laffin Liste divers centre
CHAMONIX S'ENGAGE !
  • François Xavier Laffin
  • Pauline Vaillard
  • Olivier Nau
  • Isabelle Colle
  • Stéphane Bozon
  • Nathalie Gex
  • Joel Didillon
  • Danielle Ducroz
  • Arnaud Guyon
  • Blandine Wartel
  • Laurent Bilke
  • Isabelle Matillat
  • Jérôme Lebrec
  • Katerina Martincova
  • Jed Hamdi
  • Elodie Achendracher
  • Gabriel Ravanel
  • Elise Bachelard
  • Gaspard Terray
  • Stella Blanc-Paque
  • Laurent Da Cunha
  • Valérie Puymartin
  • Quentin Iglesis
  • Myriam Boric
  • Vincent Orgeolet
  • Nicole Mahé
  • Thomas Ducroz
  • France Guilhem
  • Fabien Gojon
  • Martine Froucht
  • Jonathan Conroy
Jonas Devouassoux
Jonas Devouassoux Liste divers centre
Chamonix au Coeur
  • Jonas Devouassoux
  • Elisabeth Alvarinas
  • Jonathan Chihi-Ravanel
  • Rachel Scott
  • Philippe Charlot-Florentin
  • Clémentine Junique
  • Claude Jacot
  • Emilie Cottain
  • Christian Bonnier
  • Aurélie Beaufour
  • Laurent Collignon
  • Isabelle Ruiz-Rodriguez
  • Thomas Rivo
  • Erika Cantele
  • Kim Bodin
  • Michèle Rabbiosi
  • Christophe Charlet
  • Caroline Brewer
  • Jean-Daniel Bertoux
  • Corinne Michaud
  • Pierre Gay
  • Lydie Lanza
  • Yves-Marie Maquet
  • Lauren Lochet
  • Benoît Loucel
  • Gaële Borne
  • Théophile Strebelle
  • Laurène Devouassoux
  • Pierre-Yves Chays
Sophie Persyn
Sophie Persyn Liste divers gauche
PROJET CITOYEN
  • Sophie Persyn
  • Sébastian Fischbach
  • Elsa Marin
  • Alexandre Marchesseau
  • Yumi Célia Kitayama
  • Dominique Perron
  • Clio Di Giovanni
  • Sébastien Markovic
  • Daniele Merpit
  • Jean Luc Mistral
  • Aislinn Dunne
  • Alain Putot
  • Catherine Geloen
  • Stéphane Bouchet
  • Giulia Tempfli
  • Jérémy Leblond
  • Oona Duroy de Suduiraut
  • Vincent Russier
  • Joanna Moirano
  • Antoine Jaccoux
  • Carmen Tempfli
  • Jean-Baptiste Aulas
  • Estelle Rizzolio
  • Didier Van Rechem
  • Juliette Lardin
  • Pierre Martinetti
  • Jade Steltzner
  • Erik Decamp
  • Rosanna Kelly
  • Nicolas Lamarque
  • Kate Ralston

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chamonix-Mont-Blanc

Tête de listeListe Voix % des voix
François Xavier LAFFIN
François Xavier LAFFIN (Ballotage) CHAMONIX S'ENGAGE ! 		1 794 41,40%
Jonas DEVOUASSOUX
Jonas DEVOUASSOUX (Ballotage) Chamonix au Coeur 		1 227 28,32%
Xavier ROSEREN
Xavier ROSEREN (Ballotage) UNIS POUR CHAMONIX 		841 19,41%
Sophie PERSYN
Sophie PERSYN (Ballotage) PROJET CITOYEN 		471 10,87%
Participation au scrutin Chamonix-Mont-Blanc
Taux de participation 60,55%
Taux d'abstention 39,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 4 422

Source : ministère de l’Intérieur

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