Résultat de l'élection municipale 2026 à Chamonix-Mont-Blanc : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chamonix-Mont-Blanc [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chamonix-Mont-Blanc sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chamonix-Mont-Blanc.
L'actu des élections municipales 2026 à Chamonix-Mont-Blanc
11:45 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection municipale à Chamonix-Mont-Blanc la semaine dernière ?
Pour le lancement des municipales à Chamonix-Mont-Blanc, le scrutin a mobilisé 60,55 % des électeurs dans la ville, malgré une abstention historiquement haute en France. Pour ce premier tour, c'est François Xavier Laffin (Divers centre) qui a pris la tête en s'adjugeant 41,40 % des bulletins valides. Ensuite, Jonas Devouassoux (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 28,32 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Pour compléter ce tableau, avec 19,41 %, Xavier Roseren (Divers droite) pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Sophie Persyn, avec la nuance Divers gauche, a obtenu 10,87 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chamonix-Mont-Blanc
Le deuxième tour des élections municipales à Chamonix-Mont-Blanc a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
François Xavier Laffin
Liste divers centre
CHAMONIX S'ENGAGE !
|
|
Jonas Devouassoux
Liste divers centre
Chamonix au Coeur
|
|
Sophie Persyn
Liste divers gauche
PROJET CITOYEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chamonix-Mont-Blanc
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Xavier LAFFIN (Ballotage) CHAMONIX S'ENGAGE !
|1 794
|41,40%
|Jonas DEVOUASSOUX (Ballotage) Chamonix au Coeur
|1 227
|28,32%
|Xavier ROSEREN (Ballotage) UNIS POUR CHAMONIX
|841
|19,41%
|Sophie PERSYN (Ballotage) PROJET CITOYEN
|471
|10,87%
|Participation au scrutin
|Chamonix-Mont-Blanc
|Taux de participation
|60,55%
|Taux d'abstention
|39,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Nombre de votants
|4 422
Source : ministère de l’Intérieur
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