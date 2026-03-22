Résultat municipale 2026 à Champagnac (15350) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Champagnac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Champagnac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Champagnac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé HERCHIN (11 élus) CHAMPAGNAC - BOIS DE LEMPRE : UNE COMMUNE UNIE, UNE COMMUNE QUI VIT
|272
|41,59%
|
|Françoise CHARCIAREK (2 élus) CHAMPAGNAC ET BOIS DE LEMPRE ENSEMBLE POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
|205
|31,35%
|
|Gilles RIOS (2 élus) CHAMPAGNAC NOTRE AVENIR
|177
|27,06%
|
|Participation au scrutin
|Champagnac
|Taux de participation
|76,96%
|Taux d'abstention
|23,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|678
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Champagnac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé HERCHIN (Ballotage) CHAMPAGNAC - BOIS DE LEMPRE : UNE COMMUNE UNIE, UNE COMMUNE QUI VIT
|186
|30,39%
|Françoise CHARCIAREK (Ballotage) CHAMPAGNAC ET BOIS DE LEMPRE ENSEMBLE POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
|177
|28,92%
|Gilles RIOS (Ballotage) CHAMPAGNAC NOTRE AVENIR
|157
|25,65%
|Jean-Pierre GALEYRAND (Ballotage) CHAMPAGNAC REVEILLE TOI
|92
|15,03%
|Participation au scrutin
|Champagnac
|Taux de participation
|73,21%
|Taux d'abstention
|26,79%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Nombre de votants
|645
Election municipale 2026 à Champagnac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Champagnac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Champagnac.
L'actu des élections municipales 2026 à Champagnac
18:36 - Quelles leçons tirer pour 2024 à Champagnac ?
L'orientation des électeurs de Champagnac a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un territoire bleu marine. Pour le tour unique des européennes de 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,54%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Champagnac accordaient leurs suffrages à Gilles Lacroix (Rassemblement National) avec 38,27% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Jean Yves Bony (Divers droite) qui a doublé son adversaire avec 56,49% des suffrages exprimés.
15:57 - Élections municipales 2020 : la liste "Champagnac Tous Ensemble" majoritaire à Champagnac
Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Champagnac ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Gilles Rios a raflé la première place en obtenant 41,63% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Jean-Pierre Galeyrand a recueilli 34,56% des votes. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Jean-Claude Duport, glanant 23,79% des électeurs. Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Jean-Pierre Galeyrand l'a finalement emporté avec 50,79% des votes, face à Gilles Rios s'adjugeant 310 votants (49,20%). Personne ne l'avait anticipé, et pourtant les réserves de voix ont renversé la donne, causant un retournement total de situation. Si Gilles Rios a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 95 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour de la municipale de Champagnac
Le match se joue donc ce dimanche entre Françoise Charciarek (DIV) et sa liste "Champagnac Et Bois De Lempre Ensemble Pour Une Nouvelle Dynamique", Hervé Herchin, à la tête de "Champagnac - Bois De Lempre : Une Commune Unie, Une Commune Qui Vit" (DIV) et Gilles Rios sous l'étiquette DIV ("Champagnac Notre Avenir"), d'après les candidatures au deuxième tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Même si le score était suffisant pour se qualifier, Jean-Pierre Galeyrand est absent de ce second tour. Les citoyens de la ville peuvent se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Champagnac, pour passer au vote.
11:59 - Hervé Herchin, Françoise Charciarek et Gilles Rios forment le trio de tête à Champagnac
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Champagnac dimanche dernier, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a vu 73,21 % des inscrits se déplacer dans la ville. À l'issue du dépouillement, c'est Hervé Herchin qui a pris la tête en rassemblant 30,39 % des suffrages exprimés. Ensuite, Françoise Charciarek a obtenu la seconde place avec 28,92 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, avec 25,65 %, Gilles Rios est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Jean-Pierre Galeyrand a obtenu 15,03 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Villes voisines de Champagnac
- Champagnac (15350)
- Ecole primaire à Champagnac
- Maternités à Champagnac
- Crèches et garderies à Champagnac
- Salaires à Champagnac
- Impôts à Champagnac
- Dette et budget de Champagnac
- Climat et historique météo de Champagnac
- Accidents à Champagnac
- Délinquance à Champagnac
- Inondations à Champagnac
- Nombre de médecins à Champagnac
- Pollution à Champagnac
- Entreprises à Champagnac
- Prix immobilier à Champagnac