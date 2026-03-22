Résultat municipale 2026 à Champagnac (15350) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Champagnac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Champagnac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Champagnac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé HERCHIN
Hervé HERCHIN (11 élus) CHAMPAGNAC - BOIS DE LEMPRE : UNE COMMUNE UNIE, UNE COMMUNE QUI VIT 		272 41,59%
  • Hervé HERCHIN
  • Sylvie DUMAS
  • Mickaël DUPORT
  • Marie-Laure RIFF
  • Alexandre GODARD
  • Marie José TISSANDIER
  • François BOBIN
  • Patricia HERCHIN
  • Raymond MOREAU
  • Céline CIRGOUDOUX
  • Jean-Paul CHAUMEIL
Françoise CHARCIAREK
Françoise CHARCIAREK (2 élus) CHAMPAGNAC ET BOIS DE LEMPRE ENSEMBLE POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 		205 31,35%
  • Françoise CHARCIAREK
  • Gérard ULMET
Gilles RIOS
Gilles RIOS (2 élus) CHAMPAGNAC NOTRE AVENIR 		177 27,06%
  • Gilles RIOS
  • Michelle BESSOU
Participation au scrutin Champagnac
Taux de participation 76,96%
Taux d'abstention 23,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 678

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Champagnac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé HERCHIN
Hervé HERCHIN (Ballotage) CHAMPAGNAC - BOIS DE LEMPRE : UNE COMMUNE UNIE, UNE COMMUNE QUI VIT 		186 30,39%
Françoise CHARCIAREK
Françoise CHARCIAREK (Ballotage) CHAMPAGNAC ET BOIS DE LEMPRE ENSEMBLE POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 		177 28,92%
Gilles RIOS
Gilles RIOS (Ballotage) CHAMPAGNAC NOTRE AVENIR 		157 25,65%
Jean-Pierre GALEYRAND
Jean-Pierre GALEYRAND (Ballotage) CHAMPAGNAC REVEILLE TOI 		92 15,03%
Participation au scrutin Champagnac
Taux de participation 73,21%
Taux d'abstention 26,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 645

Villes voisines de Champagnac

En savoir plus sur Champagnac