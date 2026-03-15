Résultat municipale 2026 à Champagne-au-Mont-d'Or (69410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Champagne-au-Mont-d'Or a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Champagne-au-Mont-d'Or, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Champagne-au-Mont-d'Or [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian BESSE
Christian BESSE (23 élus) Champagne-au-mont-d'or 2026 - ensemble pour demain 		1 499 58,08%
  • Christian BESSE
  • Valerie TINOT
  • Rene CRENN
  • Brigitte LIEVRE
  • Matthieu Henri Baptiste BONNARY
  • Catherine MORAND
  • Martin LIZE
  • Alizee BONNEFOND
  • Sam DRIDI
  • Danielle VOCCIA
  • Thibaut LE NORMAND
  • Ambre-Clémentine COLLIAT
  • Alain MAZZA
  • Jeanne ZELLER
  • Bernard DEJEAN
  • Isabelle CLOUET
  • Roger OLIVERO
  • Christelle Annie CHAVRIER
  • Stephane ALCARAZ
  • Victoria ALDEGUER
  • Bernard CHOTTEAU
  • Marie-France FORMISANO
  • Jean ATLAN
Véronique GAZAN
Véronique GAZAN (6 élus) Champagne aujourd'hui et demain 		1 082 41,92%
  • Véronique GAZAN
  • Bernard REMY
  • Virginie RYON
  • Jean-Charles DONETTI
  • Valérie MOLLIER
  • Bruno RYON
Participation au scrutin Champagne-au-Mont-d'Or
Taux de participation 61,33%
Taux d'abstention 38,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 2 652

Source : ministère de l’Intérieur

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