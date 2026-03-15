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19:19 - Les défis socio-économiques de Champagne-au-Mont-d'Or et leurs implications électorales Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Champagne-au-Mont-d'Or est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 33,36% de cadres supérieurs pour 6 124 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Ses 978 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 1 673 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (74,84%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les 467 résidents étrangers, représentant 7,63% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,87%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 3 159 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Champagne-au-Mont-d'Or, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Champagne-au-Mont-d'Or Le mouvement nationaliste était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Champagne-au-Mont-d'Or en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 16,19% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 30,35% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 13,75% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, à Champagne-au-Mont-d'Or comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 23,71% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 27,92% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 32,12% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Champagne-au-Mont-d'Or ? Dans le cadre de cette élection municipale à Champagne-au-Mont-d'Or, la désertion des urnes jouera un rôle déterminant sur les résultats. L'abstention s'élevait à 60,66 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score dans la norme, l'épidémie de Covid-19 ayant lourdement pesé sur la compétition. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est à ce titre stabilisé à 18,81 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 48,39 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 26,39 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 39,60 % d'abstention. Si on prend un peu de recul, la commune se positionne donc résolument comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Champagne-au-Mont-d'Or : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Champagne-au-Mont-d'Or avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,71%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 19,14% des suffrages. Jonathan Gery (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Champagne-au-Mont-d'Or après la dissolution de l'Assemblée avec 27,92%. Dominique Despras (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 26,44%. Au second tour, c'est en revanche Anne Reymbaut (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 34,14% des suffrages exprimés. La situation politique de Champagne-au-Mont-d'Or a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme un fief macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Champagne-au-Mont-d'Or lors de la dernière présidentielle ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Champagne-au-Mont-d'Or comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Champagne-au-Mont-d'Or était en effet marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 35,91% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 17,37%. Le duel final se soldait finalement par un score de 69,65% pour Emmanuel Macron, contre 30,35% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Champagne-au-Mont-d'Or soutenaient en priorité Dominique Despras (Ensemble !) avec 36,18% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,99% des suffrages.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Champagne-au-Mont-d'Or À Champagne-au-Mont-d'Or, en matière de fiscalité locale, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 1 123 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 994 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 25,58 % en 2024 (contre près de 14,55 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 90 760 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 1,32964 million d'euros enregistrés en 2020 pour un taux stable d'environ 13,18 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Champagne-au-Mont-d'Or ? Il peut s'avérer intéressant d'examiner les scores de la dernière élection municipale à Champagne-au-Mont-d'Or. Au soir du premier tour, Véronique Gazan (Divers centre) a décroché la tête du classement avec 928 voix (63,64%). Sur la seconde marche, Daniel Mercier (Divers centre) a obtenu 36,35% des votes. Cette victoire écrasante a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Champagne-au-Mont-d'Or, cette géographie électorale pose les bases. Afin de contester cette hégémonie ce dimanche, le camp minoritaire devra récolter bien plus de bulletins, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.