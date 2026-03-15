Résultat municipale 2026 à Champagné (72470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Champagné a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Champagné, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Champagné [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick DESMAZIERES
Patrick DESMAZIERES (21 élus) cepla 		995 55,34%
  • Patrick DESMAZIERES
  • Jocelyne LAUGER
  • Freddy VERHAEGHE
  • Béatrice DUBUISSON
  • Jean-Charles JONCHERAY
  • Nathalie DUDILLIEU
  • Aymeric BLANCHAIS
  • Soéline FENUAFANOTE
  • Cyril CHAPLAIN
  • Yvette ROCHETEAU
  • Jacky GODEFROY
  • Martine PROVOST
  • Christophe SORRIEUL
  • Audrey EVRARD
  • Grégory LEROYER
  • Edith PAUMIER
  • Jérôme LEBRETON
  • Linda PAPIN
  • Patrice CHEVALIER
  • Alexandra LUBINEAU
  • Sébastien AUBIER
Erwan COCHET
Erwan COCHET (6 élus) Agir avec vous pour Champagné 		803 44,66%
  • Erwan COCHET
  • Véronique CLAVEAU-LOUVET
  • Jimmy LE GOT
  • Anne-Gaëlle LESAUVAGE
  • Didier DELPORTE
  • Christelle PAPIN
Participation au scrutin Champagné
Taux de participation 69,48%
Taux d'abstention 30,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 1 842

Source : ministère de l’Intérieur

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