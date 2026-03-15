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19:20 - Champagné : démographie, élections et stratégies politiques Comment la population de Champagné peut-elle influencer les résultats des municipales ? Dans la commune, 40% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 24,96% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 255 euros par mois souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1752 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,11%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (15,35%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Champagné mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,58% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

17:57 - Le RN à Champagné : quelle place aux municipales ? Le Rassemblement national restait loin du match lors des élections locales à Champagné en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 32,02% des suffrages lors du premier round, puis serrait de près Emmanuel Macron localement avec 50,34% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 28,04% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 45,55% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 43,57% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 42,19% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il l'emportera d'ailleurs avec 51,53% lors du vote définitif, et un siège remporté par Marietta Karamanli.

16:58 - Une participation de 62,01 % à Champagné aux dernières municipales L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 37,99 % à Champagné pour le premier tour des municipales il y a six ans (en fort retrait face aux 55,3 % nationaux) alors qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, une part importante des électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. En revanche, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 19,17 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 53,22 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 31,75 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,16 % d'abstention. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent in fine le profil d'une ville moins abstentionniste que la moyenne. Pour cette municipale 2026, cette donnée à Champagné sera en conséquence déterminante dans l'issue du scrutin.

15:59 - Champagné : le vote des électeurs l'année de la dissolution En juin 2024, les élections législatives à Champagné avaient propulsé aux avants-postes François Fevre (Union de l'extrême droite) avec 42,19% au premier tour, devant Marietta Karamanli (Union de la gauche) avec 30,90%. Le second round n'a pas changé grand chose, François Fevre culminant à 51,53% des suffrages exprimés dans la commune. Les Européennes en amont à Champagné avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (43,57%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 10,87% des voix. Le contexte politique de Champagné a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Dernière présidentielle à Champagné : les résultats qu'il faut retenir Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Champagné votaient en priorité pour Marine Le Pen (32,02%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 26,02%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,34% pour Marine Le Pen, contre 49,66% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Champagné accordaient leurs suffrages à Marietta Karamanli (Nupes) avec 33,79% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marietta Karamanli virant de nouveau en tête avec 54,45% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Champagné une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Tendance majeure à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Champagné À Champagné, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 14,39 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 11 320 €. Une somme loin des 508 090 € perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Champagné s'est établi à près de 26,61 % en 2024 (contre 5,89 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Champagné s'est établi à 970 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 535 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Champagné Les résultats des dernières élections municipales à Champagné ont fourni un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Au soir du premier scrutin, Patrick Desmazieres (Divers droite) a décroché la première place en recueillant 50,06% des suffrages. Deuxième, Erwan Cochet (Divers gauche) a capté 779 votes (49,93%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Patrick Desmazieres a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Champagné, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Les forces d'opposition devront déplacer des montagnes ce dimanche afin de contester cette suprématie, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.