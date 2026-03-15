Résultat de l'élection municipale 2026 à Champagne-sur-Oise : les infos en direct

Programme de Stéphane Carteado à Champagne-sur-Oise (FAIRE VIVRE CHAMPAGNE)

Engagement Municipal

Le texte souligne l'importance de l'engagement pour les élections municipales à Champagne-sur-Oise. Le maire sortant, Stéphane CARTEADO, met en avant la continuité des projets déjà en cours. Il appelle les citoyens à voter pour la liste « Faire Vivre Champagne » afin de garantir la stabilité et le développement de la commune.

Projets Locaux

Une liste de projets significatifs est présentée, incluant un cabinet médical, un commerce à l'entrée de la ville, et un futur centre culturel. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie des habitants et à répondre à leurs besoins. Le maire insiste sur le fait que ces projets sont réalistes et déjà financés, sans augmentation des impôts.

Importance du Vote

Le texte rappelle que la participation des citoyens est cruciale, car il n'y aura qu'un seul tour de vote. Le maire encourage les électeurs à réfléchir à l'impact de leur choix sur leur quotidien pour les six prochaines années. Il souligne que le suffrage est un moyen de garantir un avenir stable et serein pour la commune.

Valeurs de Confiance

Stéphane CARTEADO met en avant des valeurs telles que l'honnêteté, l'intégrité et le dialogue. Il se positionne comme un candidat transparent, ayant déjà prouvé son engagement durant son mandat. Le message final appelle à la confiance des électeurs pour continuer à œuvrer pour le bien de la communauté.