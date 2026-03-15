Résultat de l'élection municipale 2026 à Champagne-sur-Oise : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Champagne-sur-Oise

Tête de listeListe
Stéphane Carteado
Stéphane Carteado Liste divers droite
FAIRE VIVRE CHAMPAGNE
  • Stéphane Carteado
  • Audrey Mazurek
  • Jean Jules Morteo
  • Alexandra Marguerite
  • Pascal Vauzelle
  • Ermelinda Ameao
  • Didier Vauchel
  • Rolande Rebyffe
  • Thierry Joue
  • Marina Loos
  • Nicolas Lherbier
  • Stéphanie Lafine
  • Arnaud Dubois
  • Vanesa Warsée
  • Abdel Babaci
  • Véronique Davesne
  • Jean-Michel Tetu
  • Celine Wacogne
  • Jean Claude Senat
  • Elena Rosse
  • Michel Laventure
  • Karen Robin
  • Priam Puca
  • Ilda Felicidade
  • Michael Boyer
  • Christina Antunes
  • Patrick Visentin
  • Sylvie Renoult
  • Josselin Cateau
  • Dominique Derniame
  • Dominique Petain
Marie Brossaud-Beaumelou
Marie Brossaud-Beaumelou Liste divers droite
CHAMPAGNE, UNIS POUR L'AVENIR
  • Marie Brossaud-Beaumelou
  • Benoît Vanherzecke
  • Cécile Laffitte
  • Laurent Barrau
  • Laetitia Dumas
  • Claude Sailly
  • Christine Visine
  • Olivier Degousée
  • Sandrine Deluge
  • Benoît Héréa
  • Sandra Zouari
  • Vincent Vitel
  • Marie Visine
  • Mathieu Paris
  • Stéphanie Calvet
  • Stéphane Dauvillier
  • Valérie Charlier
  • Philippe de Barros
  • Séverine Doublet
  • Cédric Gautier
  • Carole Derouet
  • Ludovic Heude
  • Melanie Gomes
  • Tristan Perthuis
  • Noémie Dauvillier
  • Freddy Clain
  • Véronique Brossaud
  • Cédric Frair
  • Zoé Laguerre
  • Romuald Bernard
  • Audrey Lésel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Carteado
Stéphane Carteado (22 élus) Faire vivre champagne 		747 50,20%
  • Stéphane Carteado
  • Marie Beaumelou
  • Jean-Jules Morteo
  • Nathalie Chable
  • Pascal Vauzelle
  • Audrey Mazurek
  • Didier Vauchel
  • Nathalie Baude
  • Abdel Babaci
  • Alexandra Marguerite
  • François-Xavier Dubrous
  • Valérie Colarossi
  • Arnaud Dubois
  • Marina Loos
  • Nicolas Lherbier
  • Stéphanie Lafine
  • Thierry Joue
  • Rolande Rebyffe
  • Priam Puca
  • Ermelinda Ameao
  • Fabien Pivette
  • Sophie Mouquet
Corinne Vasseur
Corinne Vasseur (7 élus) Champagne au coeur 		741 49,79%
  • Corinne Vasseur
  • Philippe Schoeffel
  • Nathalie Juliat
  • Albert Alfandari
  • Sophie Levasseur
  • Christian Migliavacca
  • Christine Visine
Participation au scrutin Champagne-sur-Oise
Taux de participation 41,48%
Taux d'abstention 58,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 544

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Corinne Vasseur
Corinne Vasseur (19 élus) Champagne au coeur 		834 40,72%
  • Corinne Vasseur
  • Philippe Schoeffel
  • Isabelle Muller-Quoy
  • Albert Alfandari
  • Sophie Levasseur
  • Jean-Michel Tetu
  • Muriel Tassel
  • Laurent Poiret
  • Nathalie Juliat
  • Jean-Jacques Bernard
  • Laëtitia Cauzard
  • Richard Degouy
  • Brigitte Carlier
  • Christian Migliavacca
  • Marie-Paule Graziotti
  • Bernard Reisser
  • Carole Schmitt
  • Claude Evrard
  • Stéphanie Messmer
Joël Berniot
Joël Berniot (5 élus) J'aime champagne 		776 37,89%
  • Joël Berniot
  • Sylvie Renoult
  • Stéphane Carteado
  • Nathalie Chable
  • Alain Niederhoffer
Catherine Ricoul
Catherine Ricoul (3 élus) Union pour champagne 		438 21,38%
  • Catherine Ricoul
  • Michel Garrigou
  • Valérie Olivi
Participation au scrutin Champagne-sur-Oise
Taux de participation 58,11%
Taux d'abstention 41,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Nombre de votants 2 088

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Berniot
Joël Berniot J'aime champagne 		700 36,91%
Corinne Vasseur
Corinne Vasseur Champagne au coeur 		666 35,12%
Catherine Ricoul
Catherine Ricoul Union pour champagne 		530 27,95%
Participation au scrutin Champagne-sur-Oise
Taux de participation 54,63%
Taux d'abstention 45,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,41%
Nombre de votants 1 963

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