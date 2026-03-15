Résultat de l'élection municipale 2026 à Champagne-sur-Oise : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Champagne-sur-Oise [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Champagne-sur-Oise sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Champagne-sur-Oise.
L'actu des élections municipales 2026 à Champagne-sur-Oise
13:45 - Municipales : les impôts vont-ils peser à Champagne-sur-Oise ?
Pour ce qui est des contributions locales à Champagne-sur-Oise, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 894 € en 2024 (année du dernier relevé) contre 993 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est pourtant passé à un peu plus de 34,91 % en 2024 (contre 17,73 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 47 580 € de recettes en 2024, contre 1 641 750 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 21,08 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.
11:59 - Des résultats très serrés à l'élection municipale à Champagne-sur-Oise en 2020
L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Champagne-sur-Oise est particulièrement éclairante. Au soir du premier passage aux urnes, Stéphane Carteado (Divers droite) a pris la première place en obtenant 747 voix (50,20%). Derrière, Corinne Vasseur (Divers droite) a engrangé 741 votes (49,79%). Cette victoire sans appel de Stéphane Carteado a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette municipale 2026 à Champagne-sur-Oise, cette répartition historique des voix a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Face à ce succès éclatant, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
09:57 - Restez informé sur les municipales à Champagne-sur-Oise
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux 3 719 électeurs de Champagne-sur-Oise de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la commune. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. Ci-dessous, il est possible de voir la liste de ceux qui souhaitent diriger la commune à Champagne-sur-Oise. Retenez également que les 4 bureaux de vote de la commune de Champagne-sur-Oise ferment à 20 h pour le dépouillement. Pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Champagne-sur-Oise dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Champagne-sur-Oise
|Tête de listeListe
|
Stéphane Carteado
Liste divers droite
FAIRE VIVRE CHAMPAGNE
|
|
Marie Brossaud-Beaumelou
Liste divers droite
CHAMPAGNE, UNIS POUR L'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Carteado (22 élus) Faire vivre champagne
|747
|50,20%
|
|Corinne Vasseur (7 élus) Champagne au coeur
|741
|49,79%
|
|Participation au scrutin
|Champagne-sur-Oise
|Taux de participation
|41,48%
|Taux d'abstention
|58,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 544
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Corinne Vasseur (19 élus) Champagne au coeur
|834
|40,72%
|
|Joël Berniot (5 élus) J'aime champagne
|776
|37,89%
|
|Catherine Ricoul (3 élus) Union pour champagne
|438
|21,38%
|
|Participation au scrutin
|Champagne-sur-Oise
|Taux de participation
|58,11%
|Taux d'abstention
|41,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,92%
|Nombre de votants
|2 088
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Berniot J'aime champagne
|700
|36,91%
|Corinne Vasseur Champagne au coeur
|666
|35,12%
|Catherine Ricoul Union pour champagne
|530
|27,95%
|Participation au scrutin
|Champagne-sur-Oise
|Taux de participation
|54,63%
|Taux d'abstention
|45,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,41%
|Nombre de votants
|1 963
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