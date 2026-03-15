Résultat municipale 2026 à Champagne-sur-Oise (95660) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Champagne-sur-Oise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Champagne-sur-Oise, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Champagne-sur-Oise [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane CARTEADO
Stéphane CARTEADO (26 élus) FAIRE VIVRE CHAMPAGNE 		1 467 74,05%
  • Stéphane CARTEADO
  • Audrey MAZUREK
  • Jean Jules MORTEO
  • Alexandra MARGUERITE
  • Pascal VAUZELLE
  • Ermelinda AMEAO
  • Didier VAUCHEL
  • Rolande REBYFFE
  • Thierry JOUE
  • Marina LOOS
  • Nicolas LHERBIER
  • Stéphanie LAFINE
  • Arnaud DUBOIS
  • Vanesa WARSÉE
  • Abdel BABACI
  • Véronique DAVESNE
  • Jean-Michel TETU
  • Celine WACOGNE
  • Jean Claude SENAT
  • Elena ROSSE
  • Michel LAVENTURE
  • Karen ROBIN
  • Priam PUCA
  • Ilda FELICIDADE
  • Michael BOYER
  • Christina ANTUNES
Marie BROSSAUD-BEAUMELOU
Marie BROSSAUD-BEAUMELOU (3 élus) CHAMPAGNE, UNIS POUR L'AVENIR 		514 25,95%
  • Marie BROSSAUD-BEAUMELOU
  • Benoît VANHERZECKE
  • Cécile LAFFITTE
Participation au scrutin Champagne-sur-Oise
Taux de participation 54,54%
Taux d'abstention 45,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Nombre de votants 2 062

Source : ministère de l’Intérieur

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