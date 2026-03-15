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19:21 - Champagne-sur-Oise : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population de Champagne-sur-Oise peut-elle influencer les résultats des élections municipales ? Dans la ville, 21,98% des résidents sont des enfants, et 26,04% de 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (84,41%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2448 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,20% et d'une population étrangère de 6,37% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,90%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Champagne-sur-Oise, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et de coopération internationale.

17:57 - Les données clés du vote RN à Champagne-sur-Oise Le parti à la flamme avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Champagne-sur-Oise il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 24,71% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 44,96% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 23,61% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Champagne-sur-Oise comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 34,37% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 36,09% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 40,71% lors du vote définitif et la victoire de Anne Sicard.

16:58 - Les électeurs de Champagne-sur-Oise peu mobilisés lors des scrutins Il y a six ans à Champagne-sur-Oise, le premier tour du scrutin municipal avait vu 41,48 % des électeurs venir aux bureaux de votes dans la commune, un niveau conforme aux 44,7 % du pays, la pandémie du coronavirus ayant impacté fortement l'événement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été chiffré à 73,34 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 50,98 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 65,82 % au premier tour, contre 45,39 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données esquissent une zone moins participative que la moyenne face aux moyennes nationales. La participation des électeurs de Champagne-sur-Oise constituera en définitive une clé pour cette élection municipale.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Champagne-sur-Oise Pour le tour unique des européennes de 2024 à Champagne-sur-Oise, les votes s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (34,37%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Champagne-sur-Oise portaient leur choix sur Anne Sicard (Rassemblement National) avec 36,09% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Anne Sicard culminant à 40,71% des votes dans la commune. La physionomie politique de Champagne-sur-Oise a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une zone pivot, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Champagne-sur-Oise : rappel des résultats de la dernière présidentielle en date Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Champagne-sur-Oise accordaient leurs suffrages à Leïla Ivorra (Nupes) avec 29,60% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Emilie Chandler (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 52,90% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Champagne-sur-Oise votaient en priorité pour Emmanuel Macron (26,20%), devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 24,71%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,04% pour Emmanuel Macron, contre 44,96% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Champagne-sur-Oise une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Municipales : les impôts vont-ils peser à Champagne-sur-Oise ? Pour ce qui est des contributions locales à Champagne-sur-Oise, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 894 € en 2024 (année du dernier relevé) contre 993 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est pourtant passé à un peu plus de 34,91 % en 2024 (contre 17,73 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 47 580 € de recettes en 2024, contre 1 641 750 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 21,08 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Des résultats très serrés à l'élection municipale à Champagne-sur-Oise en 2020 L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Champagne-sur-Oise est particulièrement éclairante. Au soir du premier passage aux urnes, Stéphane Carteado (Divers droite) a pris la première place en obtenant 747 voix (50,20%). Derrière, Corinne Vasseur (Divers droite) a engrangé 741 votes (49,79%). Cette victoire sans appel de Stéphane Carteado a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette municipale 2026 à Champagne-sur-Oise, cette répartition historique des voix a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Face à ce succès éclatant, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.