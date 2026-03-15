Résultat municipale 2026 à Champagne-sur-Seine (77430) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Champagne-sur-Seine. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Champagne-sur-Seine, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Champagne-sur-Seine [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Michel GONORD
Michel GONORD CHAMPAGNE C'EST VOUS 		848 57,77%
Luciano Mario BONIO
Luciano Mario BONIO UN AVENIR POUR CHAMPAGNE 		620 42,23%
Participation au scrutin Champagne-sur-Seine Partiels *
Taux de participation 48,37%
Taux d'abstention 51,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Nombre de votants 1 540

* Résultats partiels sur 80% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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