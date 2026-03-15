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19:20 - Champagne-sur-Seine : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers Champagne-sur-Seine, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 6 491 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 322 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (70,85%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les 912 résidents étrangers, représentant 14,05% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 327 € par mois, la ville affiche un taux de chômage de 15,58%, annonçant une situation économique précaire. À Champagne-sur-Seine, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Champagne-sur-Seine Le parti d'extrême droite n'avait pas fait d'étincelles lors de l'élection municipale à Champagne-sur-Seine en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 30,10% des voix comptabilisées lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 52,13% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 24,32% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Champagne-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 37,31% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 38,42% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 42,13% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle participation attendre à Champagne-sur-Seine aux municipales ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 41,38 % à Champagne-sur-Seine lors des municipales de 2020, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison du fait de l'épidémie de Covid. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 70,85 %. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 42,02 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation augmenter très nettement à 60,88 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait mobilisé 45,99 % des citoyens locaux. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée moins participative que la moyenne par rapport au reste du pays. Pour ces municipales, cette particularité à Champagne-sur-Seine sera en définitive essentielle dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Champagne-sur-Seine Le contexte politique de Champagne-sur-Seine a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,31%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Champagne-sur-Seine accordaient leurs suffrages à Davy Brun (Rassemblement National) avec 38,42% au premier tour. Mais c'est finalement Jean-Louis Thieriot (Les Républicains) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 57,87% des suffrages exprimés.

14:57 - Pour les élections 2026, Champagne-sur-Seine est un territoire difficile à situer politiquement Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Champagne-sur-Seine accordaient leurs suffrages à Elodie Gérôme-Delgado (Nupes) avec 27,43% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jean-Louis Thiériot (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,26% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Champagne-sur-Seine votaient en priorité pour Marine Le Pen (30,10%), devant Jean-Luc Mélenchon avec 27,75%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,13% pour Marine Le Pen, contre 47,87% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Champagne-sur-Seine comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Et si l'élection à Champagne-sur-Seine se jouait sur la fiscalité ? À Champagne-sur-Seine, sur le plan de la fiscalité locale, le produit fiscal par foyer s'est établi à 833 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 742 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à environ 46,17 % en 2024 (contre près de 28,17 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 44 900 euros en 2024. Un montant loin des 1 038 630 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 14,51 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui explique cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Les résultats de la liste "Champagne C'est Vous" à l'élection municipale de 2020 à Champagne-sur-Seine Il peut se révéler instructif d'analyser les résultats de la dernière élection municipale à Champagne-sur-Seine. Dès le premier tour, Michel Gonord (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux en recueillant 59,34% des bulletins. Deuxième, Dominique Aufils (Divers gauche) a rassemblé 622 voix (40,65%). Ce succès d'emblée de Michel Gonord a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Champagne-sur-Seine, ce décor pèsera irrémédiablement. Pour les forces d'opposition, renverser une telle majorité sera ce dimanche une épreuve titanesque, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.