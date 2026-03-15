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19:20 - Les données démographiques de Champanges révèlent les tendances électorales Dans les rues de Champanges, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 181 habitants répartis dans 513 logements, ce village présente une densité de 318 habitants par km². L'existence de 86 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (86,94%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,15% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 47,96% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2132,56 euros, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Champanges, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN tente de plus en plus les électeurs de Champanges Le mouvement nationaliste n'était pas officiellement en lice lors de la dernière municipale à Champanges il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 23,76% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 42,79% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 17,86% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Champanges comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 30,44% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 31,44% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il terminera avec 38,26% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle abstention attendre à Champanges aux municipales ? Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale à Champanges avait été marqué par une abstention de 19,52 %, un score très inférieur aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 80,48 %) alors que le pays était effrayé par le coronavirus. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les élections municipales demeurent en effet traditionnellement, avec la présidentielle, des rendez-vous où les Français participent le plus massivement. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention se fixer à 14,15 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 47,24 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 22,95 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 36,87 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données établissent le profil d'une zone où l'abstention est contenue par rapport aux tendances françaises. En ce jour d'élections municipales 2026 à Champanges, cette contingence sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Le vote de Champanges nettement ancré à droite il y a deux ans L'orientation des électeurs de Champanges a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral. Le rendez-vous des Européennes 2024 à Champanges avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,44%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 19,56% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Champanges avaient ensuite propulsé aux avants-postes Anne-Cécile Violland (Ensemble !) avec 34,73% au premier tour, devant Quentin Taïeb (Union de l'extrême droite) avec 31,44%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Anne-Cécile Violland culminant à 61,74% des voix localement.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Champanges s'était fortement tournée vers le centre-droit En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Champanges était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 27,88% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 23,76%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,21% pour Emmanuel Macron, contre 42,79% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Champanges plébiscitaient Anne-Cécile Violland (Ensemble !) avec 35,27% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,02% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Champanges se positionne comme une place forte du courant central.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Champanges À Champanges, où la fiscalité locale a baissé depuis la dernière élection, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 20,63 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 24 470 € la même année, marquant une forte baisse face aux 359 100 euros perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Champanges atteint désormais 24,56 % en 2024 (contre 12,05 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Champanges s'est établi à 675 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 907 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Champanges Quelle avait été l'issue des précédentes municipales à Champanges ? Lors de la première manche électorale à l'époque, Rénato Gobber a surclassé ses adversaires en obtenant 365 soutiens (58,21%). Dans la position du principal opposant, Georges Gourreau a rassemblé 262 suffrages en sa faveur (41,78%). Cette victoire sans appel a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Champanges, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant met l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.