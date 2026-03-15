Résultat municipale 2026 à Champanges (74500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Champanges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Champanges, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Champanges [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges GOURREAU
Georges GOURREAU (12 élus) UN HERITAGE A PRESERVER, UN AVENIR A BATIR 		363 50,98%
  • Georges GOURREAU
  • Sophie BOCHET
  • David MATHIEU
  • Agnès BOCHATON GOURSAUD
  • Thierry PIETTRE
  • Léa TOFFOLINI
  • Thibault DUCRET
  • Jessica BALVAY
  • Romain FROSSARD
  • Mélanie CARY
  • Yohann ARTES
  • Charlotte LAVIGNE
Yves MICHOUX
Yves MICHOUX (3 élus) Champanges, notre village, notre avenir 		349 49,02%
  • Yves MICHOUX
  • Monique BUFFET
  • Adrien FAVRE
Participation au scrutin Champanges
Taux de participation 78,51%
Taux d'abstention 21,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 727

Source : ministère de l’Intérieur

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