Résultat municipale 2026 à Champcueil (91750) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Champcueil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Champcueil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Champcueil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine JACQUET
Sandrine JACQUET (18 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		674 52,17%
  • Sandrine JACQUET
  • Francois PLANTÉ
  • Maryse GROSBOIS
  • Éric RENOU
  • Sophie COSTE
  • Philippe DELORT
  • Sandrine PAEPE
  • Carlos GOMES
  • Séverine CHARBONNEL
  • Christophe BOULEMAR
  • Élodie KASMI
  • Francois NÉMON
  • Amandine HURAULT
  • Gérard FOLLET
  • Mélanie GOMES
  • Matthieu VETARD
  • Marie-France MAUGOURD-DUPORTET
  • Gérard SABLIER
Frédéric LE PORHIEL
Frédéric LE PORHIEL (3 élus) CHAMPCUEIL AVEC VOUS 		411 31,81%
  • Frédéric LE PORHIEL
  • Nathalie MOURLAN
  • Pascal VARALLI
Jacques AHÉE
Jacques AHÉE (2 élus) Rassemblés pour Champcueil 		207 16,02%
  • Jacques AHÉE
  • Shona MAILLARD
Participation au scrutin Champcueil
Taux de participation 63,94%
Taux d'abstention 36,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,15%
Nombre de votants 1 303

Source : ministère de l’Intérieur

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