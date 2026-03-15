En direct

19:21 - Champcueil aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Champcueil, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,59%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (82,60%) met en relief l'importance des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (88,18%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 1374 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,21% et d'une population immigrée de 10,62% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Champcueil mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 18,95% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - La commune de Champcueil penche vers le RN Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté lors de la dernière bataille municipale à Champcueil il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 26,55% des suffrages lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 47,06% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 24,75% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme validait 53,49% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 38,33% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 40,64% pour le parti à la flamme. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 53,58% le dimanche suivant, et un siège remporté par Nathalie Da Conceicao Carvalho.

16:58 - Une participation de 53,97 % à Champcueil aux dernières municipales Dans le cadre des municipales de 2026 à Champcueil, l'affluence dans les isoloirs jouera un rôle pivot sur les résultats. La participation s'élevait à 53,97 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale alors que progressait le Covid-19. Les municipales demeurent en effet, avec les élections présidentielles, un moment où les Français votent le plus souvent. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été rapporté à 78,64 %. Même si les logiques diffèrent selon le type d'élection, il est éclairant d'examiner la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une participation de 48,57 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 71,64 % lors de la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient concentré 52,79 % des électeurs (soit environ 1 015 votants). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité soucieuse de voter.

15:59 - Champcueil : retour sur le dernier verdict politique en date Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) en tête avec 40,64% au premier tour, devant Mathieu Hillaire (Union de la gauche) avec 24,40%. Le second round n'a pas changé grand chose, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 53,58% des voix dans la localité. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le résultat à Champcueil s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,33%), à la première place devant Valérie Hayer (14,20%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,70%). La situation politique de Champcueil a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Champcueil ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Champcueil tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 26,76% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 26,55%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,94% pour Emmanuel Macron, contre 47,06% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Champcueil portaient leur choix sur Nathalie Da Conceicao Carvalho (RN) avec 24,75% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nathalie Da Conceicao Carvalho virant de nouveau en tête avec 53,49% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Champcueil comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - En amont des municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Champcueil ? À Champcueil, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 10,68 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 50 590 €. Une recette bien loin des quelque 476 300 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Champcueil s'est établi à près de 30,75 % en 2024 (contre 12,46 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Champcueil s'est chiffrée à 942 euros en 2024 contre 709 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 à Champcueil : un résultat scellé dès le premier tour Dans la ville de Champcueil, les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore à l'heure actuelle façonnés par le résultat du dernier scrutin. Au soir du premier scrutin, Sandrine Jacquet a décroché la tête du classement en obtenant 51,48% des voix. Deuxième, Martine Hivert a recueilli 48,51% des suffrages. Cette victoire écrasante a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Champcueil, cet équilibre offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Face à cette victoire sans appel, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.