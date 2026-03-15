Résultat municipale 2026 à Champdeniers (79220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Champdeniers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Champdeniers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Champdeniers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain CHAMPEIL
Alain CHAMPEIL (16 élus) CHAMPDENIERS 2035 		438 62,13%
  • Alain CHAMPEIL
  • Cindy REMONDEAU
  • Cyrille RAYNEAU
  • Sylvie PIGEAU
  • Yohan LUCAS
  • Stéphanie SAUZEAU
  • Jean-Pierre BLUTEAU
  • Sandra REISCH
  • David PUREN
  • Nadine PERES
  • Emmanuel BONNEAU
  • Loetitia FILLON
  • Daniel VEILLON
  • Marie-Pierre MOTARD
  • Sylvain MBA
  • Clara OLIVIER
Jean-Marie RYSSEN
Jean-Marie RYSSEN (3 élus) CONTINUONS ENSEMBLE POUR CHAMPDENIERS 		267 37,87%
  • Jean-Marie RYSSEN
  • Chantal LARGEAU
  • Guillaume DUMOULIN
Participation au scrutin Champdeniers
Taux de participation 62,26%
Taux d'abstention 37,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Nombre de votants 749

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Deux-Sèvres ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Deux-Sèvres. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Champdeniers