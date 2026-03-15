En direct

19:20 - Champdeniers aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux À Champdeniers, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent impacter les municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,59% et une densité de population de 82 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (74,17%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 804 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,43%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,82%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Champdeniers mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,51% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Champdeniers Le RN ne présentait pas formellement de liste à la dernière élection municipale à Champdeniers il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 26,41% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,90% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 22,12% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Champdeniers comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 36,25% lors du scrutin européen. Les législatives enfin se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 35,32% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 34,55% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : la participation à Champdeniers avant 2026 En 2020, la participation à Champdeniers était montée à 51,09 % au premier round, un score notable, représentant 607 votants alors que sévissait la pandémie du Covid-19. Il est en effet établi de longue date que l'élection municipale reste, avec la présidentielle, le moment où les électeurs participent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 75,62 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 48,68 % des électeurs (soit environ 583 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 66,28 %, bien au-delà des 46,62 % enregistrés en 2022. Regarder cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger Champdeniers comme une commune civiquement engagée par rapport au reste de la France. La participation des électeurs de Champdeniers sera en tout cas un enjeu majeur pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Quel bilan pour les dernières élections à Champdeniers ? Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à Champdeniers avaient propulsé aux avants-postes Bastien Marchive (Divers centre) avec 38,68% au premier tour, devant Dorothée Champeau (Rassemblement National) avec 35,32%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Bastien Marchive culminant à 42,86% des suffrages exprimés localement. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le podium à Champdeniers s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,25%), à la première place devant Raphaël Glucksmann (15,36%) et Valérie Hayer (14,82%). Le panorama politique de Champdeniers a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Champdeniers ? Globalement, le paysage électoral fait de Champdeniers un fief de la majorité présidentielle. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Champdeniers voyait en effet Emmanuel Macron s'imposer localement avec 31,83% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 26,41%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en donnant 60,10% pour Emmanuel Macron, contre 39,90% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Champdeniers plébiscitaient Bastien Marchive (Ensemble !) avec 26,44% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,53%.

12:58 - Municipales : les impôts vont-ils peser à Champdeniers ? Avec la montée des prélèvements locaux à Champdeniers, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 13,99 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 30 050 € la même année. Un apport qui est loin des quelque 214 700 euros récoltés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Champdeniers a évolué pour se fixer à 34,85 % en 2024 (contre 15,12 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Champdeniers a atteint environ 637 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 476 € relevés en 2020.

11:59 - Une victoire sans appel aux dernières municipales à Champdeniers La lecture des résultats des municipales il y a six ans à Champdeniers est très révélatrice. Au soir du premier tour, Yves Poussard a viré en tête en récoltant 336 voix (60,00%). Sur la seconde marche, Guillaume Dumoulin a rassemblé 224 votes (40,00%). Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Champdeniers, cette dynamique offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition devant cette victoire sans appel, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.