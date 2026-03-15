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19:20 - Comprendre l'électorat de Champforgeuil : un regard sur la démographie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques de Champforgeuil montrent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des élections municipales. Dans la ville, 21,71% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 28,59% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 211 euros/mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 1118 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 6,77% et d'une population immigrée de 10,89% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Champforgeuil mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,28% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Champforgeuil Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à Champforgeuil il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 25,58% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 48,67% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 27,46% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme obtenait 45,76% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 38,11% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 40,50% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il terminera avec 48,33% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Champforgeuil ? À l'occasion des élections municipales 2026, le niveau de l'abstention pèsera fortement sur les résultats de Champforgeuil. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des municipales avait été marqué par une abstention de 67,50 %, un score notable (la participation se limitant à 32,50 %) alors que commençait l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 24,48 % des habitants en mesure de voter. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 56,78 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 34,27 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 47,86 %. Si on prend un peu de recul, le territoire s'affiche visiblement comme une zone assez abstentionniste.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Champforgeuil À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Champforgeuil avaient poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 38,11% des bulletins. Cécile Untermaier (Union de la gauche) avait par la suite performé au premier tour des législatives à Champforgeuil après la dissolution de l'Assemblée avec 41,15%. Eric Michoux (Union de l'extrême droite) se trouvait à la deuxième place avec 40,50%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Cécile Untermaier culminant à 51,67% des votes sur place. L'orientation des électeurs de Champforgeuil a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une terre résolument de gauche, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Quels furent les suffrages municipaux de Champforgeuil lors de la dernière présidentielle ? Lors des législatives de 2022, les votants de Champforgeuil accordaient leurs suffrages à Cécile Untermaier (Nupes) avec 29,62% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,24%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Champforgeuil qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 28,16% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 25,58%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,33% pour Emmanuel Macron, contre 48,67% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Champforgeuil s'inscrit comme une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - À Champforgeuil, le montant de la fiscalité locale est en hausse Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Champforgeuil, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 1 121 € en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 800 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais environ 39,49 % en 2024 (contre environ 19,41 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 10 400 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 325 150 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 10,32 %. Cette taxe est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Champforgeuil Il peut se révéler éclairant de s'intéresser aux scores des dernières municipales à Champforgeuil. Seule en lice, 'Champforgeuil, union d'avenir' menée par Annie Sassignol a sans surprise obtenu 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Champforgeuil, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que certains auront peut-être à cœur de dépasser. Au moment des résultats des municipales à Champforgeuil, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger. La liste des candidats donne certainement d'ores et déjà un premier élément de réponse.