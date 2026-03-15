Résultat municipale 2026 à Champforgeuil (71530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Champforgeuil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Champforgeuil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Champforgeuil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Annie SASSIGNOL
Annie SASSIGNOL (18 élus) générations Champforgeuil 		487 55,91%
  • Annie SASSIGNOL
  • Vincent PITOY
  • Fanny PETTON
  • Victor FIGUEIREDO
  • Annick GAUDILLERE
  • Jean-Philippe MOURON
  • Sandy BLANCHARD
  • Frédéric PUTIGNY
  • Charlotte DEROST
  • Jean-Marie FEVRE
  • Elodie NOEMIE
  • Brahim BOULLANE
  • Maryne PRUDON
  • Jérémy GUILLOT
  • Marie-Antoinette DURIAUX
  • Norbert BEARZI
  • Anaïs GARIN
  • Franck TRAVERS
Jean-François ROLLIN
Jean-François ROLLIN Bien vivre ensemble à Champforgeuil 		384 44,09%
Participation au scrutin Champforgeuil
Taux de participation 53,86%
Taux d'abstention 46,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Nombre de votants 913

Source : ministère de l’Intérieur

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